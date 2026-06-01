Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Коварные нахлебники в корнях: печальный финал для заброшенных посадок
Календарный приговор: первый рабочий день часто становится последней каплей для человеческой психики
Ваша машина в зоне риска? Названы модели, которые угоняют чаще всего в 2026 году
Обменники показывают одно, рынок диктует другое: доллар в России живет двойной жизнью
Жёлтая курица — признак качества? Почему шеф-повара охотятся за бледными тушками
Это напоминает закат империи: чешский лидер предрёк Евросоюзу печальный финал
Последний шанс: попытки сесть за стол переговоров выдают глубокую панику в Киеве
Послевоенное чудо: велосипед 1946 года выставлен за 3 миллиона рублей
Секретная кнопка для чеснока: как вовремя переключить грядку на режим гигантизма

Беременность за рулем: как избежать опасных ошибок

Авто

Многие будущие мамы в России предпочитают не отказываться от управления автомобилем, сохраняя привычный ритм жизни. Однако физиологические изменения требуют пересмотра привычек за рулем, чтобы избежать фатальных ошибок. Правильная посадка и корректное использование средств защиты становятся критически важными, ведь даже при резком торможении риск травм возрастает.

Беременность
Фото: unsplash.com by Ryan Franco is licensed under Free to use under the Unsplash License
Беременность

Первая и главная рекомендация для безопасности — всегда проверять давление в шинах, так как любая потеря устойчивости машины несет прямую угрозу здоровью матери и плода.

Правила фиксации и настройки кресла

Вопреки мифам, ремень безопасности обязателен для беременных на любом сроке. Исследования подтверждают, что именно фиксация тела спасает жизнь в случае столкновения, тогда как отказ от нее приводит к тяжелым последствиям. Ключ к защите — в правильном расположении лент: нижняя должна проходить строго под животом, опираясь на тазовые кости, а верхняя — между грудями. Как сообщает издание 110 km.ru, специалисты предостерегают от использования сторонних адаптеров для ремней, которые часто не проходят сертификацию и могут лишь навредить при аварии.

Положение сиденья также требует корректировки: спинку лучше держать вертикально, чтобы исключить соскальзывание под ремень. Расстояние от рулевого колеса до живота должно быть максимально возможным, но без потери контроля над педалями.

Пассажиркам на поздних сроках рекомендуется отодвигать кресло как можно дальше от передней панели. В случае легких ДТП, которые часто требуют оформления протокола, врачи настаивают на немедленном обследовании, даже если видимых травм нет.

"При вождении в этот период крайне важно доверять только штатным системам безопасности автомобиля. Любые "специальные" подушки или сторонние фиксаторы под живот могут изменить траекторию натяжения ремня, что в критической ситуации приведет к чрезмерному давлению на плод вместо его защиты", - объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-акушер-гинеколог Ольга Нестерова.

Когда стоит пересесть на пассажирское место

Врачи советуют внимательно прислушиваться к организму: тошнота, отеки или сонливость — повод немедленно прекратить поездку. На последних неделях перед родами длительные маршруты лучше сократить, а в пути делать остановки каждые два часа для разминки. Это помогает избежать застоя крови и снизить нагрузку на спину.

Статистические данные за последние годы показывают, что беременные пассажирки получают меньше травм, чем водители в аналогичных ситуациях. Это связано с возможностью занять более безопасную позицию и отсутствием рулевой колонки перед животом. Тем не менее осторожность остается главным фактором. Перед выездом важно убедиться, что все системы автомобиля исправны, включая климат-контроль, ведь неисправность автокондиционера может спровоцировать перегрев и обморок у будущей мамы.

Ответы на популярные вопросы о вождении при беременности

Можно ли беременным использовать штатный ремень безопасности?

Да, это не только разрешено, но и обязательно по ПДД. Главное — располагать лямки так, чтобы они не давили на плод: нижняя часть под животом, верхняя по диагонали через грудную клетку.

Нужно ли отключать подушку безопасности?

Нет, отключать ее не следует, так как она работает в комплексе с ремнем. Однако важно отодвинуть сиденье как можно дальше от руля или передней панели, чтобы смягчить силу раскрытия подушки.

Безопасны ли специальные адаптеры ремня для беременных?

Многие эксперты не рекомендуют их использование. Большинство таких устройств не проходят официальные краш-тесты и могут привести к неправильному распределению нагрузки при ударе.

На каком сроке лучше полностью отказаться от руля?

Строгих запретов нет, если беременность протекает без осложнений. Однако на 8-9 месяце из-за большого живота и замедления реакций вождение становится дискомфортным и менее безопасным.

Читайте также

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Новости спорта
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
ИИ проанализировал пророчества Нострадамуса: почему европейцам не понравилось упоминание 50-й параллели
Наука и техника
ИИ проанализировал пророчества Нострадамуса: почему европейцам не понравилось упоминание 50-й параллели
Популярное
Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли

Крупнейший представитель чешуйчатых в лесах Азии демонстрирует удивительные инженерные способности при строительстве гнезд и специфический рацион питания.

Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Белокрылка уничтожит урожай за считанные дни — если вам неизвестны эти два природных репеллента
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Посадил и забыл: 7 многолетников, которые цветут годами без рассады и ухода
Хватит брить участок: как использовать скошенную траву для защиты и питания почвы
Ваше тело скажет спасибо: как избавиться от боли в шее и ногах без спортзала
Ваше тело скажет спасибо: как избавиться от боли в шее и ногах без спортзала
Последние материалы
Ваша машина в зоне риска? Названы модели, которые угоняют чаще всего в 2026 году
Обменники показывают одно, рынок диктует другое: доллар в России живет двойной жизнью
Жёлтая курица — признак качества? Почему шеф-повара охотятся за бледными тушками
Это напоминает закат империи: чешский лидер предрёк Евросоюзу печальный финал
Последний шанс: попытки сесть за стол переговоров выдают глубокую панику в Киеве
Послевоенное чудо: велосипед 1946 года выставлен за 3 миллиона рублей
Секретная кнопка для чеснока: как вовремя переключить грядку на режим гигантизма
Вздохнул — она прибежала: как собаки вычисляют наши драмы по одному звуку
Дипломатия на грани обморока: ООН оказалась в заложниках у США и Китая
Пятигорск: число отравившихся в кафе увеличилось до 50 человек
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.