Ваша машина в зоне риска? Названы модели, которые угоняют чаще всего в 2026 году

Оставленная под окнами машина — идеальная мишень. Пока вы спите, злоумышленники угоняют её прямо из-под фонаря. Собрали список моделей, которые сейчас защищены хуже других.

Фото: NewsInfo.Ru by Сергей Герасимов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Попытка угона

Премиальный риск и японская классика

Ситуация на дорогах диктует свои правила: чем сложнее достать запчасти легально, тем выше интерес к подержанным машинам у определенных лиц. В верхнем ценовом сегменте лидерами тревожных рейтингов стали тяжелые внедорожники. Особое внимание привлекают модели вроде Lexus LX570. Причина проста — надежность узлов делает такие машины идеальными донорами для восстановительного ремонта.

"Интерес к японским внедорожникам не угаснет, пока работает схема разбора на детали. Для преступников это не просто транспорт, а склад запчастей на колесах, который можно быстро реализовать через серые мастерские", — отметил инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Если смотреть на вещи проще, китайские марки пока не вызывают у злоумышленников бурного восторга. Обслуживание таких машин обходится дешевле, а потребность в деталях с пробегом минимальна. На деле же выходит, что владельцы новых кроссоверов из Поднебесной могут спать спокойнее, чем обладатели десятилетних японских седанов. Однако рост цен на оптику и кузовное железо со временем может изменить этот вариант развития событий.

Народные любимцы под прицелом

Статистика страховых компаний часто грешит однобокостью, ведь она видит только те машины, на которые оформлен дорогой полис каско. В реальности же под ударом оказывается самый массовый транспорт. В глаза бросается высокая популярность у угонщиков отечественной марки Lada. Эти автомобили легко вскрыть, а их запчасти востребованы в любом уголке страны.

Категория авто Причина интереса угонщиков Люксовые внедорожники Перепродажа целиком или дорогие агрегаты Массовые седаны (Hyundai, Ford) Высокий спрос на кузовные детали и агрегаты Отечественные модели Слабая защита и мгновенный сбыт запчастей

Тот самый секрет популярности кроется в распространенности модели. Вторыми в списке после продукции из Тольятти идут привычные всем Hyundai Solaris и Ford Focus. Эти автомобили редко страхуют по полной программе, поэтому их исчезновение из двора часто становится личной трагедией владельца, не зафиксированной в официальных отчетах страховщиков. В такой ситуации любая ошибка в выборе способа охраны становится фатальной.

"Массовый сегмент страхуют редко, поэтому реальные цифры по угонам Lada или старых Hyundai в разы выше тех, что мы видим в пресс-релизах. Это живой рынок, где спрос на дешевое железо рождает преступление", — подчеркнул эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

География и время тревоги

Места, где водители теряют бдительность, остаются неизменными. Ночью это неохраняемые дворы жилых домов, где тусклый свет позволяет спокойно работать с замками. Днем же основной риск сосредоточен на парковках крупных торговых центров. Суета и обилие машин помогают преступникам оставаться незамеченными даже под прицелом видеокамер. С этим стоит быть аккуратнее, если ваш материал защиты ограничивается только штатной сигнализацией.

Лидерами по числу происшествий остаются Москва и Санкт-Петербург. Большая концентрация транспорта создает иллюзию безопасности, но именно здесь легче всего затеряться в потоке или быстро перегнать машину в "отстойник". Своевременные действия по установке механических блокираторов часто помогают сохранить имущество.

"Для преступника время — главный враг. Если машина не поддалась за две-три минуты, он переключится на соседнюю, менее защищенную цель. В этом деле любая заминка спасает собственность", — объяснил юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Ответы на популярные вопросы о защите автомобиля от угона

Какие системы защиты наиболее эффективны?

Практика показывает, что лучше всего работает комплексный подход. Сочетание электронной системы с механическим блокиратором руля или коробки передач создает дополнительные препятствия, которые требуют времени на преодоление. Большинство угонщиков предпочитают не возиться с "трудными" объектами.

Правда ли, что штатный иммобилайзер бесполезен?

Штатные системы хорошо известны специалистам, занимающимся незаконным вскрытием авто. У них есть готовые решения для обхода заводской защиты конкретных моделей. Дополнительный нештатный иммобилайзер с уникальным кодом или меткой значительно повышает шансы сохранить машину.

Безопасно ли оставлять машину на парковке ТЦ?

Дневные парковки торговых комплексов — зона риска из-за использования кодграбберов. Преступники перехватывают сигнал брелока, когда вы закрываете дверь. Рекомендуется использовать функции "свободные руки" с малым радиусом действия или закрывать машину ключом вручную в людных местах.

