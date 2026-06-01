Ваша машина в зоне риска? Названы модели, которые угоняют чаще всего в 2026 году

Оставленная под окнами машина — идеальная мишень. Пока вы спите, злоумышленники угоняют её прямо из-под фонаря. Собрали список моделей, которые сейчас защищены хуже других.
Ситуация на дорогах диктует свои правила: чем сложнее достать запчасти легально, тем выше интерес к подержанным машинам у определенных лиц. В верхнем ценовом сегменте лидерами тревожных рейтингов стали тяжелые внедорожники. Особое внимание привлекают модели вроде Lexus LX570. Причина проста — надежность узлов делает такие машины идеальными донорами для восстановительного ремонта.
"Интерес к японским внедорожникам не угаснет, пока работает схема разбора на детали. Для преступников это не просто транспорт, а склад запчастей на колесах, который можно быстро реализовать через серые мастерские", — отметил инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.
Если смотреть на вещи проще, китайские марки пока не вызывают у злоумышленников бурного восторга. Обслуживание таких машин обходится дешевле, а потребность в деталях с пробегом минимальна. На деле же выходит, что владельцы новых кроссоверов из Поднебесной могут спать спокойнее, чем обладатели десятилетних японских седанов. Однако рост цен на оптику и кузовное железо со временем может изменить этот вариант развития событий.
Статистика страховых компаний часто грешит однобокостью, ведь она видит только те машины, на которые оформлен дорогой полис каско. В реальности же под ударом оказывается самый массовый транспорт. В глаза бросается высокая популярность у угонщиков отечественной марки Lada. Эти автомобили легко вскрыть, а их запчасти востребованы в любом уголке страны.
|Категория авто
|Причина интереса угонщиков
|Люксовые внедорожники
|Перепродажа целиком или дорогие агрегаты
|Массовые седаны (Hyundai, Ford)
|Высокий спрос на кузовные детали и агрегаты
|Отечественные модели
|Слабая защита и мгновенный сбыт запчастей
Тот самый секрет популярности кроется в распространенности модели. Вторыми в списке после продукции из Тольятти идут привычные всем Hyundai Solaris и Ford Focus. Эти автомобили редко страхуют по полной программе, поэтому их исчезновение из двора часто становится личной трагедией владельца, не зафиксированной в официальных отчетах страховщиков. В такой ситуации любая ошибка в выборе способа охраны становится фатальной.
"Массовый сегмент страхуют редко, поэтому реальные цифры по угонам Lada или старых Hyundai в разы выше тех, что мы видим в пресс-релизах. Это живой рынок, где спрос на дешевое железо рождает преступление", — подчеркнул эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
Места, где водители теряют бдительность, остаются неизменными. Ночью это неохраняемые дворы жилых домов, где тусклый свет позволяет спокойно работать с замками. Днем же основной риск сосредоточен на парковках крупных торговых центров. Суета и обилие машин помогают преступникам оставаться незамеченными даже под прицелом видеокамер. С этим стоит быть аккуратнее, если ваш материал защиты ограничивается только штатной сигнализацией.
Лидерами по числу происшествий остаются Москва и Санкт-Петербург. Большая концентрация транспорта создает иллюзию безопасности, но именно здесь легче всего затеряться в потоке или быстро перегнать машину в "отстойник". Своевременные действия по установке механических блокираторов часто помогают сохранить имущество.
"Для преступника время — главный враг. Если машина не поддалась за две-три минуты, он переключится на соседнюю, менее защищенную цель. В этом деле любая заминка спасает собственность", — объяснил юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.
Практика показывает, что лучше всего работает комплексный подход. Сочетание электронной системы с механическим блокиратором руля или коробки передач создает дополнительные препятствия, которые требуют времени на преодоление. Большинство угонщиков предпочитают не возиться с "трудными" объектами.
Штатные системы хорошо известны специалистам, занимающимся незаконным вскрытием авто. У них есть готовые решения для обхода заводской защиты конкретных моделей. Дополнительный нештатный иммобилайзер с уникальным кодом или меткой значительно повышает шансы сохранить машину.
Дневные парковки торговых комплексов — зона риска из-за использования кодграбберов. Преступники перехватывают сигнал брелока, когда вы закрываете дверь. Рекомендуется использовать функции "свободные руки" с малым радиусом действия или закрывать машину ключом вручную в людных местах.
Крупнейший представитель чешуйчатых в лесах Азии демонстрирует удивительные инженерные способности при строительстве гнезд и специфический рацион питания.