Чужая собственность под ударом: суды начали лишать транспорта вопреки записям в ПТС

В столице создали прецедент, который заставит любителей "принять на грудь" перед поездкой похолодеть. Впервые на аукцион готовится вылететь не просто очередная груда металла, а породистый Land Rover ценой в 4,5 миллиона рублей. Машину отобрали у водителя, который попался пьяным за рулем повторно. Теперь этот британский внедорожник — не символ статуса, а лот, доходы от которого пополнят государственную казну. Коротко и ясно: выпил, сел, лишился имущества.

Фото: ГУФССП России по Пермскому краю is licensed under Common Creative: свободное использование материала Приставы конфискуют машину для СВО у пьяного водителя

Механика расплаты: как забирают машины

Раньше за нетрезвое вождение били по кошельку штрафами и лишали прав. Теперь система стала жестче. Если алкотестер окрашивается в цвета греха во второй раз, в дело вступает уголовный кодекс. Автомобиль в этом случае признается орудием преступления. Точно так же, как охотничье ружье у браконьера. Судебные приставы арестовали люксовый внедорожник, и после вступления приговора в силу он отправится на торги.

"Подобная практика будет только расширяться, превращая пьяную езду в максимально дорогое сомнительное удовольствие", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Для многих владельцев это станет шоком. Одно дело — заплатить 30 тысяч штрафа, и совсем другое — увидеть, как твой рамный внедорожник уезжает на эвакуаторе в неизвестность. Причем вернуть его "по звонку" или через связи не получится. Это жестко, но справедливо: дороги — не место для экспериментов с сознанием.

Ловушка для родственников: чья машина, не важно

Самое интересное в новых правилах игры — юридическая неуязвимость процедуры. Раньше хитрецы переписывали транспорт на жен, тещ или братьев, надеясь, что "чужое" добро тронуть не посмеют. Теперь эта лазейка закрыта. Если нарушитель управляет машиной, она подлежит конфискации вне зависимости от того, чье имя вписано в свидетельство о регистрации. Родственникам потом придется долго доказывать в судах, что они не знали о похождениях водителя, но шансы на успех стремятся к нулю.

"Суды сейчас крайне неохотно встают на сторону собственников в таких делах. Если вы доверили ключи человеку, склонному к выпивке, вы разделяете с ним финансовые риски. Машина превращается в конфискат мгновенно", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Такая жесткость продиктована статистикой. Огромный автопарк России полон потенциальных убийц на колесах. Государство больше не намерено играть в демократию с теми, кто систематически игнорирует безопасность. Возможно, страх потерять авто сработает лучше, чем любые уговоры и планы по установке алкозамков, которые пока буксуют.

Рынок и последствия для нарушителей

Тип нарушения Последствия Первичная пьяная езда Штраф 30 000 руб. и лишение прав до 2 лет Повторное нарушение Уголовная ответственность и конфискация авто Отказ от медосвидетельствования Приравнивается к пьяной езде

Для тех, кто привык менять машины как перчатки, наступают тяжелые времена. Падение продаж авто и рост цен превращают личный транспорт в настоящую крепость, за которую стоит держаться. Потерять Land Rover из-за одной лишней стопки — это финансовое самоубийство. Даже если это не люксовый британец, а вполне бюджетные модели, лишиться их — значит откатиться в мобильности на десятилетие назад.

"Техническое состояние таких машин перед торгами часто бывает плачевным — владельцы, предчувствуя изъятие, перестают вкладываться в сервис. Но для государства это не важно, важен сам факт изъятия имущества", — рассказал в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Стоит помнить, что инициативы с алкозамками в России многие восприняли скептически, но прямая конфискация — это инструмент, который работает здесь и сейчас. Это не технологическая утопия, а реальная дубина закона. Покупая новую машину и ставя подпись в документах, помните: ошибки при осмотре в салоне могут стоить дорого, но одна поездка "под мухой" может стоить всего автомобиля.

Ответы на популярные вопросы о конфискации авто

Могут ли забрать машину, если я не собственник?

Да. Если вы совершили повторное правонарушение по статье 264.1 УК РФ, автомобиль конфискуют как средство совершения преступления, независимо от формы собственности.

Что будет, если машина в кредите?

Ее все равно конфискуют. Банк может попытаться заявить свои права через суд, но для водителя долговая нагрузка останется — кредитные обязательства перед банком не исчезнут вместе с машиной.

Куда идут деньги от продажи автомобиля на аукционе?

Все средства от продажи имущества, конфискованного в рамках уголовного судопроизводства, перечисляются в федеральный бюджет Российской Федерации.

Можно ли избежать конфискации, если я раскаюсь?

При повторном пьяном вождении закон не предусматривает возможности "прощения" имущества. Конфискация является обязательной мерой, если автомобиль принадлежит нарушителю или использовался им.

