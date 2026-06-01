Дума встряхнула кормушку: как легализация красивых номеров изменит правила игры

Госдума встряхнула старую кормушку перекупщиков. В парламент внесли свежую редакцию законопроекта о легальной торговле "красивыми" автомобильными номерами. Теперь понты на бампере станут официальным товаром, который можно зарезервировать через "Госуслуги". Если раньше за сочетание букв и цифр приходилось заносить чемоданы в темные углы МРЭО, то с 1 июля 2027 года государство решило само возглавить этот парад тщеславия. Маховик бюрократии раскручивался долго: идею еще в 2025 году одобрил президент, но первый вариант документа завернул кабмин. Теперь текст "причесали", разделили номера по сортам и выставили ценник, который может приносить казне до 25 миллиардов рублей в год.

Железо с характером: классификация номеров

Законопроект делит желанные таблички на две категории. К "уникальным" отнесли тяжелый люкс: одинаковые цифры и буквы, совпадение кода региона с номером (привет, столичные А177АА177) или кратные сотням комбинации. Это те самые знаки, которые превращают обычный "кредитваген" в объект зависти в пробке. "Индивидуальные" — попроще. Тут автовладелец сам заказывает музыку, выбирая сочетание из того, что еще не занято. Государство здесь выступает в роли легального дилера, выбивая почву из-под ног теневых площадок, где цена за зеркальные цифры улетает в стратосферу.

"Механизм резервирования выглядит логично, но его успех зависит от технической реализации. Если на 'Госуслугах' не сделают удобную витрину с поиском в реальном времени, вся затея погрязнет в глюках системы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Цена вопроса и полицейские бонусы

Тарифную сетку определит правительство. Очевидно, что "три семерки" обойдутся дороже, чем дата рождения любимой тещи. Но самое интересное — в распределении прибыли. Половина выручки пойдет прямиком в фонд довольствия сотрудников МВД. По сути, любители выделиться на дороге будут напрямую спонсировать премии и зарплаты гаишников. Такой финансовый круговорот должен, по задумке авторов, не только наполнить бюджет, но и снизить коррупционные риски внутри самого ведомства.

Категория номера Что входит Уникальные ГРН Одинаковые цифры, буквы, совпадение с кодом региона. Индивидуальные ГРН Сочетания символов, выбранные владельцем самостоятельно.

Для борьбы со спекулянтами ввели "период охлаждения". Если вы купили машину с уникальным номером, продать её вы не сможете в течение трех лет. Точнее, продать-то можно, но без сохранения номера. Это жесткий фильтр для тех, кто планировал превратить получение ГРН в бизнес на перепродаже. Впрочем, юристы уже точат зубы на эту норму, считая её покушением на право собственности.

"Запрет на продажу авто с номером в течение трех лет выглядит сомнительно с точки зрения Гражданского кодекса. Это ограничивает права владельца распоряжаться своим имуществом", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Цифровой капкан для теневого рынка

Законопроект — это попытка вытащить из тени миллиарды, которые сейчас оседают в карманах посредников. В Узбекистане подобная схема уже работает и кормит дорожную инфраструктуру. У нас же упор сделали на соцпакет для силовиков. Тем, кто привык менять номера как перчатки, придется притормозить. Трехлетняя блокировка перерегистрации станет костью в горле для профессиональных "номероторговцев", которые привыкли перевешивать знаки с одного "ведра" на другое за пять минут.

"Схема сдерживания перекупов через трехлетний срок — это рабочий инструмент. Конечно, найдутся те, кто будет держать машины в гаражах как инвестицию, но массовый рынок спекуляций это прихлопнет", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о покупке номеров

Когда можно будет официально купить номер?

Предполагаемая дата запуска системы — 1 июля 2027 года. К этому времени МВД и Минцифры должны подготовить базы данных.

Сколько будет стоить "красивый" номер?

Точные цифры определит правительство позже, но ожидается, что за самые редкие комбинации придется отдать несколько сотен тысяч рублей.

Можно ли будет сразу продать машину с таким номером?

Новый закон вводит запрет на передачу автомобиля с "уникальным" ГРН новому владельцу в течение трех лет с момента выдачи знака.

Где именно выбирать свободные номера?

Выбор и резервирование будут происходить через портал "Госуслуги", где появится специальный реестр доступных комбинаций.

