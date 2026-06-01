Дума встряхнула кормушку: как легализация красивых номеров изменит правила игры

Госдума встряхнула старую кормушку перекупщиков. В парламент внесли свежую редакцию законопроекта о легальной торговле "красивыми" автомобильными номерами. Теперь понты на бампере станут официальным товаром, который можно зарезервировать через "Госуслуги". Если раньше за сочетание букв и цифр приходилось заносить чемоданы в темные углы МРЭО, то с 1 июля 2027 года государство решило само возглавить этот парад тщеславия. Маховик бюрократии раскручивался долго: идею еще в 2025 году одобрил президент, но первый вариант документа завернул кабмин. Теперь текст "причесали", разделили номера по сортам и выставили ценник, который может приносить казне до 25 миллиардов рублей в год.
Законопроект делит желанные таблички на две категории. К "уникальным" отнесли тяжелый люкс: одинаковые цифры и буквы, совпадение кода региона с номером (привет, столичные А177АА177) или кратные сотням комбинации. Это те самые знаки, которые превращают обычный "кредитваген" в объект зависти в пробке. "Индивидуальные" — попроще. Тут автовладелец сам заказывает музыку, выбирая сочетание из того, что еще не занято. Государство здесь выступает в роли легального дилера, выбивая почву из-под ног теневых площадок, где цена за зеркальные цифры улетает в стратосферу.
"Механизм резервирования выглядит логично, но его успех зависит от технической реализации. Если на 'Госуслугах' не сделают удобную витрину с поиском в реальном времени, вся затея погрязнет в глюках системы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
Тарифную сетку определит правительство. Очевидно, что "три семерки" обойдутся дороже, чем дата рождения любимой тещи. Но самое интересное — в распределении прибыли. Половина выручки пойдет прямиком в фонд довольствия сотрудников МВД. По сути, любители выделиться на дороге будут напрямую спонсировать премии и зарплаты гаишников. Такой финансовый круговорот должен, по задумке авторов, не только наполнить бюджет, но и снизить коррупционные риски внутри самого ведомства.
|Категория номера
|Что входит
|Уникальные ГРН
|Одинаковые цифры, буквы, совпадение с кодом региона.
|Индивидуальные ГРН
|Сочетания символов, выбранные владельцем самостоятельно.
Для борьбы со спекулянтами ввели "период охлаждения". Если вы купили машину с уникальным номером, продать её вы не сможете в течение трех лет. Точнее, продать-то можно, но без сохранения номера. Это жесткий фильтр для тех, кто планировал превратить получение ГРН в бизнес на перепродаже. Впрочем, юристы уже точат зубы на эту норму, считая её покушением на право собственности.
"Запрет на продажу авто с номером в течение трех лет выглядит сомнительно с точки зрения Гражданского кодекса. Это ограничивает права владельца распоряжаться своим имуществом", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.
Законопроект — это попытка вытащить из тени миллиарды, которые сейчас оседают в карманах посредников. В Узбекистане подобная схема уже работает и кормит дорожную инфраструктуру. У нас же упор сделали на соцпакет для силовиков. Тем, кто привык менять номера как перчатки, придется притормозить. Трехлетняя блокировка перерегистрации станет костью в горле для профессиональных "номероторговцев", которые привыкли перевешивать знаки с одного "ведра" на другое за пять минут.
"Схема сдерживания перекупов через трехлетний срок — это рабочий инструмент. Конечно, найдутся те, кто будет держать машины в гаражах как инвестицию, но массовый рынок спекуляций это прихлопнет", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
Предполагаемая дата запуска системы — 1 июля 2027 года. К этому времени МВД и Минцифры должны подготовить базы данных.
Точные цифры определит правительство позже, но ожидается, что за самые редкие комбинации придется отдать несколько сотен тысяч рублей.
Новый закон вводит запрет на передачу автомобиля с "уникальным" ГРН новому владельцу в течение трех лет с момента выдачи знака.
Выбор и резервирование будут происходить через портал "Госуслуги", где появится специальный реестр доступных комбинаций.
Крупнейший представитель чешуйчатых в лесах Азии демонстрирует удивительные инженерные способности при строительстве гнезд и специфический рацион питания.