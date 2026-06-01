Миллионы машин превратились в памятники: куда исчезают активно эксплуатируемые автомобили

Российский автопарк превращается в кладбище "недвижимости". Цифры на бумаге бодро рапортуют о росте, но реальность на дорогах иная. Пока официальная статистика ГИБДД фиксирует 47,4 млн легковых машин, реально заводится и выезжает из дворов лишь 34,2 млн. Огромная армия из 13 миллионов "железных коней" встала на прикол, превратившись в памятники ушедшим эпохам.

Призрачный флот: почему машины перестают ездить

Разрыв между "зарегистрированным" и "активным" парком увеличивается как трещина на лобовом стекле старого УАЗа. Если в 2021 году в строю было 35,5 млн машин, то сейчас активная эксплуатация просела более чем на миллион единиц. Причина банальна: старые иномарки, которые раньше считались вечными, превращаются в дорогой хлам. Владельцы вцепились в рули старых моделей, но содержать их становится всё сложнее.

"Машины просто гниют во дворах. Люди не снимают их с учета, надеясь когда-нибудь починить, но стоимость запчастей на старых "немцев" и "японцев" делает ремонт бессмысленным. Это мертвый груз статистики", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Статистика против реальности: цифры в блокнотах

Формальный рост парка до 47,4 млн единиц — это иллюзия благополучия. Отрасль живет в двух параллельных мирах. В одном — красивые отчеты о миллионах регистраций, в другом — пустеющие полосы дорог и владельцы, переводящие транспорт в категорию "донор запчастей". При этом на рынке появились новые лидеры сегмента, которые пытаются заместить убыль, но их объемов пока не хватает для компенсации естественного выбытия ветеранов дорог.

Показатель Значение (млн шт.) Общий парк (регистрации) 47,4 Активный парк (движущийся) 34,2 "Мертвые души" (разница) 13,2

Китайский десант: как Поднебесная переписала рынок

Структура продаж новых авто мутировала до неузнаваемости. Десять лет назад китайские бренды были экзотикой с долей в 3% (около 33 тысяч штук). К концу 2025 года экспансия достигла апогея: 672 тысячи машин и более 51% рынка. Классические иномарки отступили, их продажи рухнули с почти миллиона до жалких 195 тысяч. Китай сейчас — это мировой локомотив, выплескивающий миллионы машин на экспорт, пока Европа и США буксуют в собственных экологических правилах.

"Китайские производители агрессивно заполняют вакуум, но нужно понимать: этот поток идет в основном в крупные города. Региональный парк тем временем продолжает дряхлеть, не имея доступа к дешевым запчастям для привычных марок", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru логист Денис Крылов.

Старение металла: парк уходит на пенсию

Возрастная пирамида автопарка перевернулась. Сегмент "молодых" машин (3-15 лет) будет вымываться следующие семь лет. Это эхо дефицита новых авто в начале 2020-х. Зато доля "пенсионеров" старше 15 лет растет как на дрожжах. Рынок уже не может переварить последствия провалов продаж прошлых лет. Несмотря на развитие электротранспорта, основу жизни в России по-прежнему составляет старое железо с ДВС, которое всё чаще требует внимания автослесарей.

"Мы видим резкий рост обращений по сложным поломкам узлов, которые раньше считались неремонтопригодными. Ресурс старых двигателей выжат до капли, а новые машины для многих остаются недосягаемой роскошью", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Ответы на популярные вопросы о состоянии автопарка

Почему машин в статистике много, а на дорогах мало?

Многие автомобили десятилетней давности не сняты с учета, но фактически не эксплуатируются из-за поломок, отсутствия запчастей или нерентабельности владения.

Надолго ли хватит ресурса текущего автопарка?

Эксперты прогнозируют дефицит свежих б/у машин (возрастом до 10 лет) в ближайшие годы, что вынудит владельцев эксплуатировать технику до критического износа.

Смогут ли китайские бренды полностью заменить ушедшие марки?

Количественно — да, доля в 51% продаж это подтверждает. Однако вопрос долгосрочной надежности и наличия запчастей через 10 лет остается открытым.

Выгодно ли сейчас покупать новую машину?

Цены стабилизировались на высоком уровне, но при покупке стоит учитывать ликвидность модели в будущем, так как предпочтения покупателей на вторичном рынке меняются.

