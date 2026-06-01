Миллионы машин превратились в памятники: куда исчезают активно эксплуатируемые автомобили

Российский автопарк превращается в кладбище "недвижимости". Цифры на бумаге бодро рапортуют о росте, но реальность на дорогах иная. Пока официальная статистика ГИБДД фиксирует 47,4 млн легковых машин, реально заводится и выезжает из дворов лишь 34,2 млн. Огромная армия из 13 миллионов "железных коней" встала на прикол, превратившись в памятники ушедшим эпохам.
Разрыв между "зарегистрированным" и "активным" парком увеличивается как трещина на лобовом стекле старого УАЗа. Если в 2021 году в строю было 35,5 млн машин, то сейчас активная эксплуатация просела более чем на миллион единиц. Причина банальна: старые иномарки, которые раньше считались вечными, превращаются в дорогой хлам. Владельцы вцепились в рули старых моделей, но содержать их становится всё сложнее.
"Машины просто гниют во дворах. Люди не снимают их с учета, надеясь когда-нибудь починить, но стоимость запчастей на старых "немцев" и "японцев" делает ремонт бессмысленным. Это мертвый груз статистики", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Формальный рост парка до 47,4 млн единиц — это иллюзия благополучия. Отрасль живет в двух параллельных мирах. В одном — красивые отчеты о миллионах регистраций, в другом — пустеющие полосы дорог и владельцы, переводящие транспорт в категорию "донор запчастей". При этом на рынке появились новые лидеры сегмента, которые пытаются заместить убыль, но их объемов пока не хватает для компенсации естественного выбытия ветеранов дорог.
|Показатель
|Значение (млн шт.)
|Общий парк (регистрации)
|47,4
|Активный парк (движущийся)
|34,2
|"Мертвые души" (разница)
|13,2
Структура продаж новых авто мутировала до неузнаваемости. Десять лет назад китайские бренды были экзотикой с долей в 3% (около 33 тысяч штук). К концу 2025 года экспансия достигла апогея: 672 тысячи машин и более 51% рынка. Классические иномарки отступили, их продажи рухнули с почти миллиона до жалких 195 тысяч. Китай сейчас — это мировой локомотив, выплескивающий миллионы машин на экспорт, пока Европа и США буксуют в собственных экологических правилах.
"Китайские производители агрессивно заполняют вакуум, но нужно понимать: этот поток идет в основном в крупные города. Региональный парк тем временем продолжает дряхлеть, не имея доступа к дешевым запчастям для привычных марок", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru логист Денис Крылов.
Возрастная пирамида автопарка перевернулась. Сегмент "молодых" машин (3-15 лет) будет вымываться следующие семь лет. Это эхо дефицита новых авто в начале 2020-х. Зато доля "пенсионеров" старше 15 лет растет как на дрожжах. Рынок уже не может переварить последствия провалов продаж прошлых лет. Несмотря на развитие электротранспорта, основу жизни в России по-прежнему составляет старое железо с ДВС, которое всё чаще требует внимания автослесарей.
"Мы видим резкий рост обращений по сложным поломкам узлов, которые раньше считались неремонтопригодными. Ресурс старых двигателей выжат до капли, а новые машины для многих остаются недосягаемой роскошью", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.
Многие автомобили десятилетней давности не сняты с учета, но фактически не эксплуатируются из-за поломок, отсутствия запчастей или нерентабельности владения.
Эксперты прогнозируют дефицит свежих б/у машин (возрастом до 10 лет) в ближайшие годы, что вынудит владельцев эксплуатировать технику до критического износа.
Количественно — да, доля в 51% продаж это подтверждает. Однако вопрос долгосрочной надежности и наличия запчастей через 10 лет остается открытым.
Цены стабилизировались на высоком уровне, но при покупке стоит учитывать ликвидность модели в будущем, так как предпочтения покупателей на вторичном рынке меняются.
