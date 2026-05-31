Таможенный раскол: кому простят огромные пошлины на авто, а кого заставят доплатить

Госдума рассматривает законопроект о точечной отмене утилизационного сбора для социально незащищенных категорий граждан. Инициатива предлагает освободить от финансовой нагрузки многодетные семьи, ветеранов боевых действий и инвалидов при ввозе одного автомобиля для личного пользования в год.

Механика ввоза и ограничения

Законопроект устанавливает жесткие рамки для предотвращения коммерческих схем перепродажи. Льгота действует только при условии, что машина оформлена непосредственно на льготника и остается в собственности минимум 12 месяцев. Сейчас базовая ставка сбора составляет 20 000 рублей, но итоговая сумма для мощных иномарок часто превышает сотни тысяч из-за повышающих коэффициентов.

"Это попытка снизить градус социальной напряженности. Для человека с инвалидностью или многодетного отца лишние 300 тысяч рублей налога становятся непреодолимой стеной", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Для рядовых покупателей, не попадающих в списки, параллельный импорт авто остается дорогим удовольствием. Государство продолжает использовать фискальные инструменты для защиты локальных производств, сохраняя высокий порог входа для подержанной техники из-за рубежа. Спрос смещается в сторону моделей с объемом двигателя до одного литра, где тарифы остаются минимальными.

Влияние на розничный рынок

Введение льгот может создать локальный дефицит в некоторых сегментах, если частники начнут массово использовать льготные категории для оформления документов. Однако годовой запрет на продажу должен остудить пыл перекупщиков. Дополнительным фактором выступает импорт машин в Россию через восточные коридоры, где цены диктует логистика и таможенная очистка.

Категория граждан Условие освобождения Многодетные семьи 1 авто в год, владение от 12 месяцев Ветераны СВО и БД Только для личного пользования Инвалиды I группы Личное оформление документов

"Схемы с подставными лицами быстро вычисляются. Если машина уходит в продажу раньше срока, владельцу выставляют счет на полную сумму со всеми пенями", — отметила специалист по таможенному оформлению Елена Смирнова.

Рынок уже отреагировал на ужесточение правил, и покупатели чаще смотрят на авто из Кореи с прозрачной историей. Поиск вариантов в бюджете до двух миллионов рублей становится сложной задачей, требующей точного расчета таможенных сборов и логистических издержек еще на этапе подбора лота.

Усиление контроля ЕАЭС

Минпромторг намерен закрыть лазейки для ввоза машин через страны Евразийского экономического союза по заниженным пошлинам. Если льготный утильсбор в 3400 рублей доступен физлицам при определенных условиях, то коммерческие партии будут облагаться по полной ставке. Это выравнивает условия для официальных дилеров и независимых поставщиков.

"Рынок очищается от серых методов. Правила игры становятся жестче, и покупателю нужно заранее проверять СБКТС и корректность начисления всех платежей", — объяснил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Для ветеранов и инвалидов предложенная мера станет существенным подспорьем, позволяя сэкономить сумму, сопоставимую с годовым доходом. Однако общая доступность личного транспорта остается низкой из-за продолжающегося роста цен. Остается открытым вопрос, как быстро закон пройдет все чтения и когда заработает механизм возврата уже уплаченных сумм.

Ответы на популярные вопросы об утилизационном сборе

Может ли многодетная семья продать ввезенный авто сразу?

Нет, для сохранения льготы необходимо владеть транспортным средством не менее одного года, иначе сбор придется оплатить полностью.

Распространяется ли льгота на коммерческий транспорт?

Законопроект предусматривает послабления только для легковых автомобилей, предназначенных для личного пользования гражданина.

Будет ли пересмотрен размер сбора для остальных?

Текущие инициативы касаются только расширения списка льготников, общая формула расчета для большинства граждан остается прежней.

