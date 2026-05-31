Три годовые зарплаты не понадобятся: пять народных моделей удержали старые ценники в салонах

Российский авторынок сегодня напоминает поле битвы, где старые гвардейцы сражаются с дерзкими новичками за кошельки тех, кто не готов отдавать три годовые зарплаты за "пустую" тележку. Если ваша старая машина дышит на ладан, а банковский счет не радует нулями, выбор сужается до пяти спартанских вариантов. Мы изучили прайсы и выяснили, кто из отечественных железных коней еще не улетел в стратосферу по цене.

Фото: Own work by Throwawayacc222, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Xcite X-Cross 7

Москвич 3: Бессменный лидер бюджетного сегмента

Король дешевизны не меняется: это всё тот же JAC с возрожденным шильдиком. За 1 952 000 рублей вам продадут машину 2025 года в версии "Стандарт Плюс Телематика". Под капотом живет 1,5-литровый турбомотор мощностью 136 сил. Трансмиссия — классическая "палка" на шесть ступеней. Это выбор тех, кто верит, что простота — залог выживания. Внутри есть люк и мультимедиа, но не обольщайтесь: за эти деньги машина скорее напоминает честный инструмент, чем роскошную яхту.

"Настораживает, что покупатели часто смотрят на ценник, забывая о технической начинке. Даже самый дешевый кроссовер требует квалифицированного сервиса, а турбированные движки малого объема не прощают экономии на масле", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Tenet T4 и T4L: Братья-акробаты из Поднебесной под русским флагом

Второе место за компактным Tenet T4. Это прямой наследник Chery Tiggo 4, который теперь мимикрирует под "нашего". За 2 089 000 рублей вы получаете 113-сильный атмосферник. По динамике это не пуля, а скорее вальяжная черепаха, зато ломаться в простом моторе почти нечему. Но гвоздь программы — новинка Tenet T4L, которая вышла в свет 22 мая. Она крупнее, злее (147 л. с.) и оснащена "роботом" с двумя сцеплениями. Цена вопроса — 2 159 000 рублей с учетом всех заманух от дилеров.

Модель Стартовая цена (руб.) Москвич 3 1 952 000 Tenet T4 2 089 000 Tenet T4L 2 159 000 XCite X-Cross 7 2 449 000 Solaris HC 2 500 000

Важно помнить, что высокая технологичность T4L может стать головной болью. Роботизированные коробки любят чистое масло и ненавидят пробки. Если планируете обслуживание МКПП или "робота" спустя рукава, готовьте кошелек к серьезным тратам.

"При покупке новых брендов вроде Tenet или XCite нужно четко осознавать риск падения их стоимости на вторичном рынке через пару лет. Ликвидность — ахиллесова пята "перелицованных" иномарок", — отметил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

XCite и Solaris: Финал битвы за пять мест

На четвертой строчке XCite X-Cross 7 (бывший Chery Tiggo 7 Pro). Его можно встретить в автосалонах LADA, и стоит он от 2 449 000 рублей. Турбомотор на 147 сил и вариатор — классический рецепт городского кроссовера. Замыкает список Solaris HC (она же легендарная Creta). Питерская сборка, 1,6-литровый мотор и цена в 2,5 миллиона. Это самый дорогой участник нашего "нищенского" рейтинга, зато проверенный временем как старый топор.

"Страховщики часто закладывают повышенные коэффициенты для новых марок из-за дефицита кузовных деталей. Перед покупкой обязательно проверьте статистику регистраций ГИБДД и тарифы КАСКО", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Ответы на популярные вопросы о бюджетных кроссоверах

Почему отечественные кроссоверы так похожи на китайские?

Потому что это они и есть. Российские заводы используют метод крупноузловой сборки готовых китайских моделей, меняя лишь логотипы и прошивку мультимедиа.

Какой кроссовер из списка самый надежный?

Традиционно Solaris HC (Creta) и Tenet T4 с атмосферными двигателями и механикой считаются наиболее долговечными из-за простоты конструкции.

Стоит ли брать турбомотор малого объема?

Такие двигатели эффективны, но крайне чувствительны к качеству топлива. Если вы заправляетесь на сомнительных АЗС, ресурс мотора сократится вдвое.

Есть ли у этих машин полный привод в базовой версии?

Нет. Все представленные в ТОП-5 бюджетные комплектации являются строго переднеприводными. За 4х4 придется доплатить минимум 300-500 тысяч рублей.

