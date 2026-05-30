Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лицо как лотерея: какой риск остановил Викторию Боню перед визитом к пластическому хирургу
Не Эмма, а Оскар: какой секрет раскрыла школа после выпуска дочери Дженнифер Лопес
Правило пяти сантиметров: какой секрет июньского ухода спасет рассаду от гнили
Ваш пульт — рассадник бактерий: пошаговая инструкция, как привести его в порядок за 10 минут
Незабываемая "Любовь мулата": медовый бисквит с орехами и варёной сгущёнкой очарует всю семью
Гастрономический шок: эти продукты в Таджикистане туристы не могут найти ни за какие деньги
Золотое кольцо и молчание в ответ: Зендея заставила всех сомневаться в статусе отношений с Томом Холландом
Бумажный самолётик перелетел забор: неожиданный жест Тейлор Свифт перевернул жизнь ребёнка
Яркий, легкий и полезный: рецепт идеального свекольника, который освежает лучше любого лимонада

Будущие неликвиды: от покупки каких кроссоверов сейчас отказываются в России

Авто

Российский автомобильный рынок в начале 2026 года столкнулся с резким перераспределением сил. Статистика регистраций за первые четыре месяца выявила аутсайдеров, чьи продажи сократились почти до нулевых отметок. Покупатели охладели к ряду марок, которые еще год назад претендовали на массовый сегмент.

BAIC X55
Фото: Wikipedia by Kevauto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BAIC X55

Бренды на грани исчезновения

Наихудшую динамику продемонстрировали суббренды Ora и Kaiyi. Спрос на эти машины обвалился на 97% и 96% соответственно. Фактически марки прекратили активное присутствие в дилерских центрах. Похожая участь постигла SWM, чей объем реализаций сократился на 92%. Остановка конвейеров и логистические разрывы лишили эти компании возможности конкурировать за кошельки россиян.

"Такое пике цифр — это приговор для маркетинговых стратегий прошлого года. Покупатель голосует рублем только за стабильность поставок и понятный сервис, чего новички обеспечить не смогли", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Завод в Калининграде, выпускающий модели BAIC, также фиксирует пятикратное падение интереса к своей продукции. Несмотря на сохранение официального статуса, регистрации новых авто снизились на 81%. Даже в сегменте технологичных машин наблюдается спад: бренд Aito потерял 76% аудитории по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Трансформация лидеров и дефицит запчастей

Снижение показателей Chery на 88,5% объясняется внутренней перестройкой бизнеса. Часть моделей перешла под новый суббренд Tenet, который получил статус отечественной сборки. Это решение изменило предпочтения покупателей, ориентированных на льготное кредитование и поддержку государства.

Марка автомобиля Снижение продаж (2026 г.)
Ora / Kaiyi 96–97%
SWM 92%
Chery 88,5%
BAIC 81%
Aito 76%
Foton / JAC 53–57%

Проблемы с реализацией затронули и гибриды Wey, которые просели на 53,4%. Автомобилисты опасаются сложностей с электроникой и отсутствия квалифицированных кадров для ремонта. Трудности испытывают даже те, кто занимается международными перевозками и поставками компонентов для сервисных нужд.

"Для владельцев машин от брендов-аутсайдеров главной проблемой станет растаможка авто и поиск комплектующих через третьи страны. Ликвидность таких моделей на вторичном рынке стремится к нулю", — отметила в разговоре с Pravda.Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Последствия для владельцев

Средний сегмент падения (от 40 до 50%) заняли Livan, Jetta и Lixiang. Дилеры сокращают демонстрационные залы этих марок, переключаясь на более стабильный калужский автопром. Исчезновение официальных представительств автоматически аннулирует гарантийные обязательства, превращая современные машины в недвижимость при серьезных поломках.

"Техническая документация и диагностическое оборудование для редких марок часто становятся недоступны. Мы видим рост числа обращений по дефектам авто, которые просто некому устранять официально", — объяснил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы

Почему Chery показал такое сильное падение в статистике?

Снижение цифр связано с внутренним переименованием и выводом части моделей под марку Tenet. Это замена юридического лица и бренда в отчетах, а не фактическое прекращение работы производителя.

Стоит ли сейчас покупать автомобили с падением продаж более 50%?

Такая покупка несет высокие риски. Основные проблемы — дефицит запчастей, отсутствие обновлений бортовых систем и трудности с последующей продажей на вторичном рынке.

Что происходит с марками, производство которых остановлено?

Например, бренд Xcite распродает остатки со складов. Новых поступлений не ожидается, что ведет к постепенному исчезновению марки из дилерской сети к концу года.

Читайте также

Экспертная проверка: логист Денис Крылов, таможенный брокер Елена Смирнова, инженер-автомеханик Михаил Лазарев
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Бетон больше не нужен? Новинка, которая меняет правила дачного строительства
Недвижимость
Бетон больше не нужен? Новинка, которая меняет правила дачного строительства
Долго мучаться от жажды не придётся: домашний квас на цикории будет готов всего за три часа
Еда и рецепты
Долго мучаться от жажды не придётся: домашний квас на цикории будет готов всего за три часа
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Красота и стиль
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Популярное
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица

Узнайте секреты феноменальной свежести кожи кореянок: правила многоступенчатого ухода, важность SPF и системная работа над качеством лица без лишних затрат.

Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Обувь наших бабушек снова в моде: в чем ходить этим летом, чтобы быть в тренде
Стена рухнула без грохота: испытания в США радикально изменили будущее мировой авиации
Суверенитет Бразилии под ударом: Вашингтон открыл дверь для силового вторжения в регион Любовь Степушова Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Всего 4 ингредиента: как сделать идеальную домашнюю сгущенку с глубоким вкусом
Прощайте, отеки: как разогнать лимфу и сделать ноги изящными без изнурительных тренировок
Сберечь сотни тысяч: какие авто везут в РФ со льготным утильсбором в 3400 рублей
Сберечь сотни тысяч: какие авто везут в РФ со льготным утильсбором в 3400 рублей
Последние материалы
Лицо как лотерея: какой риск остановил Викторию Боню перед визитом к пластическому хирургу
Не Эмма, а Оскар: какой секрет раскрыла школа после выпуска дочери Дженнифер Лопес
Правило пяти сантиметров: какой секрет июньского ухода спасет рассаду от гнили
Ваш пульт — рассадник бактерий: пошаговая инструкция, как привести его в порядок за 10 минут
Незабываемая "Любовь мулата": медовый бисквит с орехами и варёной сгущёнкой очарует всю семью
Гастрономический шок: эти продукты в Таджикистане туристы не могут найти ни за какие деньги
Золотое кольцо и молчание в ответ: Зендея заставила всех сомневаться в статусе отношений с Томом Холландом
Бумажный самолётик перелетел забор: неожиданный жест Тейлор Свифт перевернул жизнь ребёнка
Будущие неликвиды: от покупки каких кроссоверов сейчас отказываются в России
Яркий, легкий и полезный: рецепт идеального свекольника, который освежает лучше любого лимонада
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.