Будущие неликвиды: от покупки каких кроссоверов сейчас отказываются в России

Российский автомобильный рынок в начале 2026 года столкнулся с резким перераспределением сил. Статистика регистраций за первые четыре месяца выявила аутсайдеров, чьи продажи сократились почти до нулевых отметок. Покупатели охладели к ряду марок, которые еще год назад претендовали на массовый сегмент.

Фото: Wikipedia by Kevauto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BAIC X55

Бренды на грани исчезновения

Наихудшую динамику продемонстрировали суббренды Ora и Kaiyi. Спрос на эти машины обвалился на 97% и 96% соответственно. Фактически марки прекратили активное присутствие в дилерских центрах. Похожая участь постигла SWM, чей объем реализаций сократился на 92%. Остановка конвейеров и логистические разрывы лишили эти компании возможности конкурировать за кошельки россиян.

"Такое пике цифр — это приговор для маркетинговых стратегий прошлого года. Покупатель голосует рублем только за стабильность поставок и понятный сервис, чего новички обеспечить не смогли", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Завод в Калининграде, выпускающий модели BAIC, также фиксирует пятикратное падение интереса к своей продукции. Несмотря на сохранение официального статуса, регистрации новых авто снизились на 81%. Даже в сегменте технологичных машин наблюдается спад: бренд Aito потерял 76% аудитории по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Трансформация лидеров и дефицит запчастей

Снижение показателей Chery на 88,5% объясняется внутренней перестройкой бизнеса. Часть моделей перешла под новый суббренд Tenet, который получил статус отечественной сборки. Это решение изменило предпочтения покупателей, ориентированных на льготное кредитование и поддержку государства.

Марка автомобиля Снижение продаж (2026 г.) Ora / Kaiyi 96–97% SWM 92% Chery 88,5% BAIC 81% Aito 76% Foton / JAC 53–57%

Проблемы с реализацией затронули и гибриды Wey, которые просели на 53,4%. Автомобилисты опасаются сложностей с электроникой и отсутствия квалифицированных кадров для ремонта. Трудности испытывают даже те, кто занимается международными перевозками и поставками компонентов для сервисных нужд.

"Для владельцев машин от брендов-аутсайдеров главной проблемой станет растаможка авто и поиск комплектующих через третьи страны. Ликвидность таких моделей на вторичном рынке стремится к нулю", — отметила в разговоре с Pravda.Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Последствия для владельцев

Средний сегмент падения (от 40 до 50%) заняли Livan, Jetta и Lixiang. Дилеры сокращают демонстрационные залы этих марок, переключаясь на более стабильный калужский автопром. Исчезновение официальных представительств автоматически аннулирует гарантийные обязательства, превращая современные машины в недвижимость при серьезных поломках.

"Техническая документация и диагностическое оборудование для редких марок часто становятся недоступны. Мы видим рост числа обращений по дефектам авто, которые просто некому устранять официально", — объяснил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы

Почему Chery показал такое сильное падение в статистике?

Снижение цифр связано с внутренним переименованием и выводом части моделей под марку Tenet. Это замена юридического лица и бренда в отчетах, а не фактическое прекращение работы производителя.

Стоит ли сейчас покупать автомобили с падением продаж более 50%?

Такая покупка несет высокие риски. Основные проблемы — дефицит запчастей, отсутствие обновлений бортовых систем и трудности с последующей продажей на вторичном рынке.

Что происходит с марками, производство которых остановлено?

Например, бренд Xcite распродает остатки со складов. Новых поступлений не ожидается, что ведет к постепенному исчезновению марки из дилерской сети к концу года.

