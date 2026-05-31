Вместо нежных кроссоверов: какие рамные легенды еще продаются новыми в России

Российский рынок рамных внедорожников к 2026 году трансформировался в закрытый клуб для ценителей ресурса и проходимости. Несмотря на сокращение официальных поставок, в продаже остаются как локализованные модели, так и легендарные вездеходы, ввозимые по сложным логистическим схемам.

Фото: commons.wikimedia.org by Retired electrician, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Tank 300

Японская классика и параллельный импорт

Флагманская Toyota Land Cruiser 300 сохраняет статус эталона выносливости. Машина сохранила стальную раму и неразрезной задний мост, но избавилась от лишнего веса за счет алюминиевых панелей. В арсенале значатся бензиновый агрегат V35A-FTS мощностью 415 л.с. и дизельный мотор на 299 л.с. Цена экземпляров из наличия начинается от 12,9 млн рублей. Дефицит комплектующих иногда приводит к тому, что страховая выплата достигает рыночной стоимости авто из-за невозможности быстрого ремонта.

Младшая модель Land Cruiser Prado оценивается в 9–10 млн рублей. Автомобиль комплектуется дизелем 1GD-FTV или бензиновым мотором T24A-FTS. Это выбор тех, кому важна проходимость в более компактном кузове. Для эгоистов-экстремалов остается Suzuki Jimny по цене около 4 млн рублей. Маленький вездеход с неразрезными мостами и мотором 1,5 л лишен межосевого дифференциала, что делает его инструментом для чистого бездорожья, а не для скоростных трасс.

"Японские рамники остаются ликвидным активом. Даже при цене в 13 миллионов рублей спрос стабилен, так как покупатель платит за предсказуемый ресурс узлов и агрегатов в тяжелых климатических условиях", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Китайские и корейские игроки

Tank 300 стал главным открытием последних лет. За 4,3–5 млн рублей водитель получает раму, блокировки и турбомотор на 220 л.с. Продукт концерна Great Wall часто рассматривают как замену привычным моделям, хотя Верховный суд уже рассматривал споры, где владельцы пытались приравнять китайские машины к отечественным по потребительским свойствам. Это полноценный вездеход с современным интерьером и жестко подключаемым полным приводом.

Kia Mohave выступает в лиге тяжеловесов. За 8 млн рублей предлагается классическая конструкция с 3-литровым дизелем мощностью 260 л.с. и 8-ступенчатым автоматом. В отличие от аскетичных собратьев, Mohave ориентирован на семейный комфорт и длительные поездки по шоссе, сохраняя при этом запас прочности рамного шасси. Рост сегмента показывает, что авторынок 2025 года окончательно переориентировался на восточных производителей.

"Стоимость обслуживания таких машин выросла на 30-40 процентов. При выборе важно учитывать не только цену в салоне, но и доступность специфических кузовных деталей, которые теперь едут из Китая или ОАЭ неделями", — объяснил логист Денис Крылов специально для Pravda.Ru.

Отечественный прагматизм и УАЗ

Самым доступным входным билетом в мир 4х4 остается УАЗ Патриот. С ценой от 1,8 млн рублей он не имеет конкурентов по соотношению размера и стоимости. Конструкция с двигателем 2,7 л мощностью 135 л.с. считается устаревшей, однако скоро ожидается обновление УАЗ Патриот, которое принесет дизельный двигатель и новую шестиступенчатую механику. Для тех, кому нужен чистый функционал без претензий на эргономику, выпускается классический Хантер за 1,55 млн рублей.

Сравнение характеристик и цен

Модель автомобиля Ориентировочная цена (млн руб.) УАЗ Патриот 1,8 – 2,5 Tank 300 4,3 – 5,0 Kia Mohave 7,5 – 8,0 Toyota LC Prado 9,0 – 10,5 Toyota LC 300 12,9 – 16,0

"При ввозе внедорожников через третьи страны необходимо тщательно проверять документы. Таможенная очистка по заниженным ставкам может привести к доначислению утильсбора в будущем", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о внедорожниках

Почему рамный внедорожник дороже в эксплуатации?

Конструкция подразумевает наличие тяжелых узлов: раздаточной коробки, мостов, рамы. Это увеличивает расход топлива и требует регулярного обслуживания трансмиссии, включая замену масла в редукторах и шприцевание крестовин карданных валов.

Можно ли купить Toyota официально?

Нет, официальные поставки прекращены. Все новые автомобили попадают в Россию через параллельный импорт. Гарантию в этом случае предоставляет дилер, а не завод-изготовитель.

В чем преимущество Tank 300 перед конкурентами?

Модель предлагает баланс между современной электроникой и честным железным полным приводом. Наличие развитой дилерской сети в России обеспечивает доступ к запчастям и технической поддержке.

