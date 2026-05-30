Сюрпризы после покупки: какими проблемами Geely и Haval удивили владельцев в России

Российский авторынок трансформировался в арену противостояния двух восточных концепций. Geely предлагает европейскую выверенность и гены шведской инженерии. Haval делает ставку на брутальный силуэт, простор в салоне и локальное производство. Разбор 8500 отзывов определил слабые и сильные стороны этих лидеров.

Фото: openverse by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Geely Monjaro

Дизайн и агрессивная среда

Внешность Geely Coolray и Monjaro транслирует холодный скандинавский расчет. Это неудивительно, ведь над обликом работал Питер Хорбери. Машины выглядят породисто, но российская зима быстро приземляет эстетов. Владельцы фиксируют появление сколов на капоте уже в первый сезон эксплуатации. Проблема кроется в избирательной оцинковке и тонком слое краски. Зачастую единственный способ сохранить металл — полная оклейка кузова защитной пленкой.

"Коррозийная стойкость остается ахиллесовой пятой многих моделей, при этом Haval H7 демонстрирует чуть более уверенное сопротивление реагентам, чем младшие линейки", — объяснил специально для Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Haval под руководством Фила Симмонса ушел в сторону массивности и внедорожных мотивов. Модели F7 и H7 воспринимаются более грубыми и выносливыми. Однако пластиковый декор этих машин быстро тускнеет от агрессивной химии. Зимой владельцы нередко сталкиваются с примерзанием выдвижных или стандартных дверных ручек. Несмотря на брутальность, защита от реагентов требует дополнительного внимания со стороны владельца.

Эргономика и борьба за сантиметры

Внутреннее убранство Geely Monjaro и Tugella часто сопоставляют с интерьерами Volvo. Здесь качественные материалы соседствуют с выверенной посадкой. Главный минус — компактные багажные отделения, которые проигрывают прямым конкурентам. Подвеска более городского Coolray настроена жестко. Она передает профиль дороги на руль и кресла, что утомляет при длительных поездках по региональным трассам.

Haval F7 после обновления стал дружелюбнее к пассажирам второго ряда. Запас места в ногах позволяет с комфортом разместиться троим взрослым. Бренд явно выигрывает в споре за семейного покупателя, которому важен объем перевозимого груза. При этом мультимедийные системы Haval считаются более продвинутыми и стабильными. Это подтверждают профильные рейтинги технологичности транспорта.

"При подборе подержанного варианта стоит учитывать, что ликвидность Geely Atlas выше за счет репутации надежности его основных агрегатов", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по таможенному оформлению Елена Смирнова.

Железо и топливный аппетит

Техническая дуэль брендов сводится к противостоянию классических автоматов и роботов. Geely Monjaro оснащается двухлитровым турбомотором и восьмиступенчатой трансмиссией Aisin. Этот тандем обеспечивает разгон до ста километров в час за 8 секунд. В городском цикле машина потребляет около 11 литров бензина АИ-95. Владельцы иногда отмечают течи в системе охлаждения, но это не носит массового характера.

Параметр Geely Monjaro / F7
Расход (город), л/100 км 11 / 15
Тип трансмиссии АКПП-8 / РКПП-7
Разгон до 100 км/ч, сек 8.0 / 9.0

Haval F7 использует семиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями. В пробках агрегат может работать грубо, допуская рывки при переключениях. Зимой топливный аппетит двигателя объемом 2.0 литра возрастает до 15 литров на сотню. Важно понимать, что ресурс двигателей при должном уходе позволяет перешагнуть отметку в 200 тысяч километров без капитального ремонта.

Сервис и остаточная стоимость

Завод в Тульской области дает Haval весомое преимущество в логистике запасных частей. Расходные материалы стоят дешевле, а кузовные детали не нужно ждать месяцами. Geely пока проигрывает в доступности сервиса, но лидирует по индексу удовлетворенности владельцев. Люди готовы платить за имидж и более дорогую отделку, считая это инвестицией в комфорт.

"Страховые тарифы на обе марки сопоставимы, однако стоимость восстановления Geely после ДТП часто оказывается выше из-за цен на оптику и датчики", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru Александр Громов.

Рынок 2025 года заставляет водителей выбирать между прагматикой и эстетикой. Современные китайские машины в россии стали сложнее технически, что требует квалифицированного обслуживания. Geely привлекает драйверским характером, а Haval — уверенностью в завтрашнем дне благодаря глубокой локализации. Оба бренда активно устраняют детские болезни, сокращая дистанцию до корейских и японских аналогов.

Ответы на популярные вопросы о китайских кроссоверах

Какой автомобиль лучше держит цену на вторичном рынке?

По статистике, Geely Atlas и Monjaro сохраняют большую часть стоимости по сравнению с Haval F7, так как воспринимаются как более надежные в долгосрочной перспективе.

Есть ли проблемы с запчастями для Haval?

Благодаря наличию собственного завода в России, проблем с основными комплектующими для Haval практически нет, а стоимость расходных материалов остается одной из самых низких в классе.

Насколько надежны роботизированные коробки Haval?

Современные версии мокрых роботов Haval выхаживают значительные пробеги, но требуют замены масла каждые 40-50 тысяч километров для предотвращения рывков.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, специалист по таможенному оформлению Елена Смирнова, автоэксперт-оценщик Александр Громов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
