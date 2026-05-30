Прощай, рычаг раздатки: как изменится салон и агрегаты обновленного УАЗ Патриот

Ульяновский автомобильный завод начал сертификацию обновленного внедорожника Патриот. Инженеры проводят оценку электронной архитектуры и нагрузочные тесты агрегатов. Машина получила дизельный двигатель, новую трансмиссию и светодиодную оптику. Продажи флагмана запланированы на осень текущего года.

Фото: wikipedia.org by Dogs.barking.duster.rolling. Собственная работа, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ УАЗ Патриот

Двигатель и трансмиссия

Основным техническим изменением стало появление под капотом 2.0-литрового турбодизеля мощностью 136 лошадиных сил. Этот агрегат выпускается в России по лицензии компании JAC. Мотор работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач, которая сменила прежнюю пятиступенчатую конструкцию. Новая трансмиссия также будет адаптирована для работы с бензиновым двигателем ZMZ Pro объемом 2.7 литра.

"Внедрение дизельного мотора и шестиступенчатой коробки передач — это попытка снизить расход топлива и улучшить тяговые характеристики на малых оборотах", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Для управления полным приводом сохранена электромеханическая раздаточная коробка. Водитель переключает режимы движения с помощью вращающегося селектора на центральном тоннеле. Такая схема давно знакома владельцам текущих версий модели, однако программное обеспечение блока управления было перенастроено под новые передаточные числа трансмиссии. Это позволяет точнее дозировать крутящий момент при преодолении сложных участков бездорожья.

Изменения в салоне

Внешний вид Патриота освежили за счет установки полностью светодиодных фар и задних фонарей. Противотуманные огни теперь также работают на диодах. В переднем бампере появились датчики парковки, что упрощает маневрирование в ограниченном пространстве. Кузов сохранил прежнюю геометрию, но детализация экстерьера стала строже. Инженеры провели масштабное обновление для улучшения визуального восприятия машины.

Параметр Характеристики обновления Силовой агрегат Турбодизель 2.0 (136 л.с.) Трансмиссия 6-ступенчатая механика Оптика Светодиодная (Full LED) Интерьер Магниевый руль, новая консоль

Внутри внедорожника установили мультифункциональное рулевое колесо с утолщенным ободом. Каркас руля изготовлен из магниевого сплава российским поставщиком. На центральной консоли разместили блок однозонного климат-контроля и экран мультимедийной системы. Кнопки подогрева сидений получили два уровня интенсивности работы. При разработке интерьера учитывались отзывы владельцев, жаловавшихся на эргономику прошлых лет.

"Обновление салона и оптики важно для маркетинга, но покупателю стоит помнить о юридических моментах при замене автомобиля по гарантии", — подчеркнул эксперт по возмещению ущерба Олег Зорин.

Программа дорожных испытаний

Для получения Одобрения типа транспортного средства завод совместно с ФГУП НАМИ проводит цикл тестов. Пробеговые испытания охватывают 100 тысяч километров по разным типам дорожного покрытия. Специалисты проверяют живучесть подвески и надежность крепления новых узлов. Тестовые экземпляры эксплуатируются в различных климатических зонах, чтобы исключить проблемы с запуском дизеля в мороз. Это важный этап перед выходом на рынок рамных внедорожников отечественного производства.

"При покупке обновленной версии в кредит следует заранее оценить общую долговую нагрузку на бюджет", — объяснил специально для Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Появление дизельной версии должно укрепить позиции модели в списке самых доступных машин с полным приводом. Несмотря на техническое усложнение, автомобиль остается верен рамной конструкции. Завод планирует завершить все формальности с документами до конца лета, чтобы дилеры получили первые товарные машины к сентябрю. Ранее аналогичные технические решения уже тестировались на коммерческой линейке предприятия.

Ответы на популярные вопросы об обновленном УАЗ

Где производят новый дизельный двигатель?

Мотор собирают на территории России по технологической лицензии китайского концерна JAC.

Появится ли автоматическая коробка передач?

На данном этапе подтверждена только шестиступенчатая механическая трансмиссия.

Когда можно будет купить обновленный Патриот?

Старт продаж намечен на осень текущего года по завершении всех этапов сертификации.

