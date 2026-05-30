Сберечь сотни тысяч: какие авто везут в РФ со льготным утильсбором в 3400 рублей

Новые правила расчета утильсбора ограничили льготные ставки для моделей мощностью до 160 л. с. Изменения полностью перекроили структуру импорта в Россию. Сергей Целиков раскрыл список автомобилей, которые частные лица ввозят по минимальному тарифу, обходя заградительные пошлины для мощных двигателей.

Правила игры для частного импорта

Льготный тариф в 3400 рублей стал последней лазейкой для тех, кто не готов переплачивать дилерам сотни тысяч. Ставка действует только для физических лиц при условии, что машина остается в собственности год. Главный фильтр сегодня — мощность. Если под капотом больше 160 сил, карета превращается в финансовую тыкву. Это заставило покупателей пересесть с быстрых модификаций на экономичные городские версии.

"Рынок моментально отсек все лишнее. Ввоз машин мощнее 160 л. с. рухнул в восемь раз за четыре месяца. Сейчас покупатель ищет не драйв, а возможность вписаться в бюджет", — отметил специально для Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

В категорию счастливчиков попадают машины не старше трех лет. Важно, чтобы автомобиль ввозился по СБКТС. Гибриды и полноценные электрички из этой схемы исключены. Такой естественный отбор сформировал уникальный список моделей, которые раньше считались премиальными, а теперь стали массовым спасением для частного извоза.

Лидеры поставок со льготной ставкой

Безоговорочным хитом стала Mazda CX-5. Японский кроссовер завозят тысячами, причем львиная доля машин имеет китайскую родословную. Это классический пример того, как японское качество с китайским клеймом помогает обходить санкционные преграды. Вслед за ней идут европейские марки, которые формально покинули страну, но продолжают поступать через альтернативные каналы.

Модель автомобиля Количество ввезенных штук Mazda CX-5 8121 Skoda Superb 2014 Kia Seltos 1609 Nissan Qashqai 1529 Volkswagen Tharu 1140

Помимо лидеров, популярностью пользуются Hyundai Elantra и Honda Vezel. Даже брутальный Suzuki Jimny вписывается в эти рамки. Главное — следить за техническим состоянием, ведь действия правой ноги в сочетании с плохим топливом могут быстро привести к поломке сложного турбомотора малой кубатуры.

"Китайская сборка глобальных брендов по качеству не уступает оригиналу. Однако перед покупкой нужно проверять блоки управления, так как прошивки могут отличаться для разных регионов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по техническим дефектам Михаил Лазарев.

Статистика и география ввоза

За период с декабря по апрель россияне привезли порядка 22 тысяч легковых машин по льготной ставке. Доминирование Китая как сборочной площадки становится абсолютным — 87 процентов импорта идет именно оттуда. Это не только бренды из Поднебесной, но и привычные японцы и немцы, локализованные для их внутреннего рынка.

Параллельно развивается направление из Южной Кореи. Там покупатели ищут модели вроде Kia K3 или Hyundai Kona. Важно помнить, что корейский аукцион требует глубокой проверки истории эксплуатации, чтобы избежать покупки машины из-под такси с огромным реальным пробегом.

"Таможенное оформление таких авто проходит по накатанной схеме. При мощности до 160 сил риски доначисления утильсбора минимальны, если документы оформлены на конечного владельца", — объяснила специально для Pravda.Ru специалист по таможенному оформлению Елена Смирнова.

Ответы на популярные вопросы об утильсборе

Можно ли перепродать машину со льготным утильсбором сразу?

Нет. По правилам, если вы продаете автомобиль ранее чем через 12 месяцев после ввоза, вам придется доплатить разницу до коммерческого тарифа, которая составляет сотни тысяч рублей.

Влияет ли тип привода на ставку сбора?

Нет, тип привода значения не имеет. Решающими факторами являются объем двигателя, его мощность и возраст транспортного средства.

Действует ли льгота на электромобили?

В рамках текущей схемы импорта физическими лицами по СБКТС для электрокаров и гибридов предусмотрены иные механизмы расчета, часто делающие их ввоз менее выгодным по сравнению с бензиновыми аналогами до 160 л. с.

