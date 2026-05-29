Города России срочно меняют правила: самокаты теперь под контролем цифровых систем

Российские мегаполисы адаптируют городскую среду под массовое использование электросамокатов, которые окончательно закрепили за собой статус полноценного транспорта.

Правительство РФ обязало региональные власти до конца 2026 года утвердить детальные программы развития инфраструктуры для микромобильности. Новые правила затронут не только прокатные сервисы, но и владельцев частных средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая тех, кто выбирает скоростные поездки на моноколесе.

Транспортная связность и новые маршруты

Электросамокаты решают проблему транспортной доступности удаленных жилых массивов, связывая окраины с центрами быстрее, чем автобусы или личные автомобили.

По данным операторов кикшеринга, свыше 90% поездок совершаются не ради развлечения, а для перемещения по конкретным рабочим и личным делам. Это вынуждает города пересматривать организацию дорожного движения и внедрять цифровые системы авторизации пользователей для контроля за соблюдением ПДД.

"У сервисов аренды электросамокатов есть все маршруты поездок. Более девяноста процентов всех поездок совершается по транспортному сценарию, точно знаем, на каких улицах есть необходимость возведения велодорожек", — отметил Денис Балакирев.

Экономика и безопасность городской среды

Создание выделенных полос не всегда требует капитального строительства и масштабных бюджетных трат. Зачастую вопрос решается нанесением разметки на правой полосе проезжей части или использованием федеральных субсидий через профильные нацпроекты.

Интеграция СИМ в дорожную сеть позволяет эффективно управлять трафиком, особенно в зонах платных парковок, учитывая при этом растущую нагрузку от служб доставки на электровелосипедах.

Как отмечает NewsInfo, разделение потоков пешеходов и водителей самокатов существенно снижает риски дорожных инцидентов.

"Инфраструктура должна строиться на принципе физического разделения участников движения, чтобы исключить конфликты на тротуарах и дорогах общего пользования", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о развитии инфраструктуры СИМ

Когда в городах появятся новые велодорожки?

Согласно распоряжению правительства, субъекты РФ должны подготовить и начать реализацию комплексных планов развития инфраструктуры до конца 2026 года.

Где именно будут строить выделенные полосы?

Проектирование основывается на данных тепловых карт поездок; приоритет отдается самым востребованным маршрутам, соединяющим жилые районы и транспортные узлы.

Ограничат ли движение автомобилей из-за самокатов?

Практика мегаполисов показывает, что создание велополос за счет разметки на существующих дорогах не снижает их общую пропускную способность для машин.

За чей счет финансируются работы по обустройству?

Муниципалитеты могут привлекать средства из федерального бюджета, используя программы благоустройства и формирования комфортной городской среды.

