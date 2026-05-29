Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Никаких запретов: как Дима Билан соблазнял девушек до популярности — и что говорит о сексе сейчас
Молчание длиной в два года прервано: известный режиссёр решился на откровенное признание о Заворотнюк
Суммы пробили потолок: чем обернётся для экономики масштабный переток средств в пенсионные фонды РФ
Дом могут просто снести: на Камчатке ввели жесткую шкалу проверки зданий перед ремонтом
Металл прошел насквозь: рядовая процедура в Архангельске закончилась мгновенной трагедией
Короткий отпуск или долгий отдых: что на самом деле лучше для психики и восстановления
Прощай, ленивый пляж: в 2026 году туристы массово переключаются на совершенно иной формат отдыха
Минус ушки, плюс объём: всего 3 домашних упражнения, которые изменят форму ягодиц
Пустые пляжи и люкс за копейки: летний сезон на Пхукете преподнес туристам щедрый подарок

Города России срочно меняют правила: самокаты теперь под контролем цифровых систем

Авто

Российские мегаполисы адаптируют городскую среду под массовое использование электросамокатов, которые окончательно закрепили за собой статус полноценного транспорта.

Айтишник на самокате
Фото: Pravda.ru by Андрей Киселёв is licensed under Free for commercial use
Айтишник на самокате

Правительство РФ обязало региональные власти до конца 2026 года утвердить детальные программы развития инфраструктуры для микромобильности. Новые правила затронут не только прокатные сервисы, но и владельцев частных средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая тех, кто выбирает скоростные поездки на моноколесе.

Транспортная связность и новые маршруты

Электросамокаты решают проблему транспортной доступности удаленных жилых массивов, связывая окраины с центрами быстрее, чем автобусы или личные автомобили.

По данным операторов кикшеринга, свыше 90% поездок совершаются не ради развлечения, а для перемещения по конкретным рабочим и личным делам. Это вынуждает города пересматривать организацию дорожного движения и внедрять цифровые системы авторизации пользователей для контроля за соблюдением ПДД.

"У сервисов аренды электросамокатов есть все маршруты поездок. Более девяноста процентов всех поездок совершается по транспортному сценарию, точно знаем, на каких улицах есть необходимость возведения велодорожек", — отметил Денис Балакирев.

Экономика и безопасность городской среды

Создание выделенных полос не всегда требует капитального строительства и масштабных бюджетных трат. Зачастую вопрос решается нанесением разметки на правой полосе проезжей части или использованием федеральных субсидий через профильные нацпроекты.

Интеграция СИМ в дорожную сеть позволяет эффективно управлять трафиком, особенно в зонах платных парковок, учитывая при этом растущую нагрузку от служб доставки на электровелосипедах.

Как отмечает NewsInfo, разделение потоков пешеходов и водителей самокатов существенно снижает риски дорожных инцидентов.

"Инфраструктура должна строиться на принципе физического разделения участников движения, чтобы исключить конфликты на тротуарах и дорогах общего пользования", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о развитии инфраструктуры СИМ

Когда в городах появятся новые велодорожки?

Согласно распоряжению правительства, субъекты РФ должны подготовить и начать реализацию комплексных планов развития инфраструктуры до конца 2026 года.

Где именно будут строить выделенные полосы?

Проектирование основывается на данных тепловых карт поездок; приоритет отдается самым востребованным маршрутам, соединяющим жилые районы и транспортные узлы.

Ограничат ли движение автомобилей из-за самокатов?

Практика мегаполисов показывает, что создание велополос за счет разметки на существующих дорогах не снижает их общую пропускную способность для машин.

За чей счет финансируются работы по обустройству?

Муниципалитеты могут привлекать средства из федерального бюджета, используя программы благоустройства и формирования комфортной городской среды.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Авто
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Красота и стиль
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Красота и стиль
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Популярное
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика

Пожелтевший пластик портит вид самого дорогого ремонта, но существуют деликатные способы вернуть ему чистоту без агрессивной химии и лишних финансовых затрат.

Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Зря они сюда заплыли: попытка проучить Пекин обернулась для НАТО внезапной слепотой
Суверенитет Бразилии под ударом: Вашингтон открыл дверь для силового вторжения в регион Любовь Степушова Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Хватит ломать комедию: украинские элиты начали выталкивать Зеленского на переговоры в Москву
Хватит ломать комедию: украинские элиты начали выталкивать Зеленского на переговоры в Москву
Последние материалы
Пустые пляжи и люкс за копейки: летний сезон на Пхукете преподнес туристам щедрый подарок
Урожай малины и смородины под угрозой: какие ошибки садоводы совершают каждый год
Почему пугающие сны нельзя оставлять без внимания: врачи сделали тревожное заявление
Приседаете, а ягодицы не растут: главная причина, почему вы тренируете колени, а не мышцы
Руки останутся испачканными: бывшая жена Товстика процитировала Черчилля в атаке на экс-мужа и Диброву
Хлам на полках переполнил чашу терпения: в России предложили радикально карать за опасную еду
Любовь с иронией: как Елена Ленская пережила увлечения Леонида Утёсова
Плакал, как ребёнок: заслуженный артист России не сдержал эмоций при виде Ефремова на сцене
Российские специалисты представили инновационную линзу с непрерывным фокусом для глаз
Дело не в доминировании: почему на самом деле стерилизованная собака делает садки на гостей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.