Код на боковине: как по четырем цифрам вычислить старую и хрупкую б/у резину при осмотре

Покупка подержанных покрышек превратилась в опасный квест. Высокие цены на новые комплекты заставляют водителей рисковать. Однако экономия на резине часто приводит к потере управления на скорости. Разбираем критические дефекты, которые продавцы пытаются скрыть за блеском чернителей.

Фото: unsplash.com by Rob Wingate is licensed under Free to use under the Unsplash License Шина

Старость против эластичности

Резина — это органический полимер, который неизбежно разрушается. Процесс распада ускоряется под действием солнечного света и перепадов температур. Даже если колесо годами лежало на складе, его свойства меняются. Спустя пять лет состав становится жестким и склонным к растрескиванию. Такая покрышка теряет способность эффективно цепляться за асфальт.

"Старая резина ведет себя непредсказуемо. Она может выглядеть как новая, но при резком торможении просто сорвется в скольжение. Проверяйте дату производства — четыре цифры в овале на боковине. Первые две означают неделю, последние — год", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Многие ошибочно полагают, что глубина рисунка является единственным показателем качества. На деле дубовая покрышка с глубоким протектором опаснее изношенной, но свежей модели. Важно учитывать, что хранение зимних шин в неподходящих условиях сокращает их ресурс вдвое. Внутренняя структура корда страдает от влаги и мороза.

Опасность нарезанного протектора

На вторичном рынке часто встречаются шины с искусственно углубленным рисунком. Продавцы срезают слой резины специальным инструментом, оголяя каркас. Подобная манипуляция превращает колесо в бомбу замедленного действия. Толщина подпротекторного слоя критически уменьшается. При попадании в небольшую яму такая шина мгновенно лопается.

Признак дефекта Последствия на дороге Нарезанные канавки Внезапный разрыв каркаса на скорости Радиальная грыжа Сильная вибрация руля и потеря контроля Микротрещины Разгерметизация при нагреве резины

Распознать подделку сложно, но реально. Обращайте внимание на индикаторы износа — на нарезанных шинах они часто срезаны. Также стоит изучить дно канавки: оно должно быть гладким, без следов ножа. Если вы ищете асимметричные шины, помните, что нарезка нарушает их сцепные свойства в поворотах.

"Нарезка протектора на легковых шинах запрещена правилами безопасности. Это кустарный метод, который делает невозможным правильный монтаж шин и их балансировку. Риск того, что колесо разлетится на части, составляет почти сто процентов", — отметил специально для Pravda.Ru мастер шиномонтажа Артём Калинин.

Скрытые грыжи и латки

Ремонт боковых порезов — еще одна ахиллесова пята б/у резины. Вулканизация лишь маскирует проблему, но не восстанавливает прочность нитей корда. Под нагрузкой в месте латки образуется грыжа. Она может быть не видна на спущенном колесе, но проявится сразу после монтажа и накачки. Деформация протектора ведет к быстрому износу подвески автомобиля.

Перед оплатой требуйте проверки на балансировочном стенде. Кривое колесо потребует огромных грузиков, а вибрации со временем разобьют ступичные подшипники. Выбирая летние шины, осмотрите внутреннюю поверхность. Следы вкатанной резиновой крошки внутри говорят о том, что на спущенном колесе долго ехали, и герметичный слой разрушен.

"Люди часто покупают шины с дефектами, не задумываясь о юридических последствиях. При аварии из-за лопнувшего колеса виновником признают водителя. В суде будет сложно доказать, что вы не знали о состоянии резины", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП Олег Зорин.

Ответы на популярные вопросы

Где указана дата выпуска шины?

Ищите на боковине маркировку из четырех цифр. Код 1224 означает, что резина выпущена на 12-й неделе 2024 года.

Можно ли ездить на резине с латкой?

Допускается ремонт только небольших проколов в зоне протектора. Латки на боковине делают использование колеса опасным.

Какой износ протектора критичен?

Для летних шин минимальный остаток составляет 1,6 мм. Однако аквапланирование начинается гораздо раньше, поэтому эксперты советуют менять резину при остатке 3 мм.

Читайте также