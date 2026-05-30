Код на боковине: как по четырем цифрам вычислить старую и хрупкую б/у резину при осмотре

Покупка подержанных покрышек превратилась в опасный квест. Высокие цены на новые комплекты заставляют водителей рисковать. Однако экономия на резине часто приводит к потере управления на скорости. Разбираем критические дефекты, которые продавцы пытаются скрыть за блеском чернителей.
Резина — это органический полимер, который неизбежно разрушается. Процесс распада ускоряется под действием солнечного света и перепадов температур. Даже если колесо годами лежало на складе, его свойства меняются. Спустя пять лет состав становится жестким и склонным к растрескиванию. Такая покрышка теряет способность эффективно цепляться за асфальт.
"Старая резина ведет себя непредсказуемо. Она может выглядеть как новая, но при резком торможении просто сорвется в скольжение. Проверяйте дату производства — четыре цифры в овале на боковине. Первые две означают неделю, последние — год", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Многие ошибочно полагают, что глубина рисунка является единственным показателем качества. На деле дубовая покрышка с глубоким протектором опаснее изношенной, но свежей модели. Важно учитывать, что хранение зимних шин в неподходящих условиях сокращает их ресурс вдвое. Внутренняя структура корда страдает от влаги и мороза.
На вторичном рынке часто встречаются шины с искусственно углубленным рисунком. Продавцы срезают слой резины специальным инструментом, оголяя каркас. Подобная манипуляция превращает колесо в бомбу замедленного действия. Толщина подпротекторного слоя критически уменьшается. При попадании в небольшую яму такая шина мгновенно лопается.
|Признак дефекта
|Последствия на дороге
|Нарезанные канавки
|Внезапный разрыв каркаса на скорости
|Радиальная грыжа
|Сильная вибрация руля и потеря контроля
|Микротрещины
|Разгерметизация при нагреве резины
Распознать подделку сложно, но реально. Обращайте внимание на индикаторы износа — на нарезанных шинах они часто срезаны. Также стоит изучить дно канавки: оно должно быть гладким, без следов ножа. Если вы ищете асимметричные шины, помните, что нарезка нарушает их сцепные свойства в поворотах.
"Нарезка протектора на легковых шинах запрещена правилами безопасности. Это кустарный метод, который делает невозможным правильный монтаж шин и их балансировку. Риск того, что колесо разлетится на части, составляет почти сто процентов", — отметил специально для Pravda.Ru мастер шиномонтажа Артём Калинин.
Ремонт боковых порезов — еще одна ахиллесова пята б/у резины. Вулканизация лишь маскирует проблему, но не восстанавливает прочность нитей корда. Под нагрузкой в месте латки образуется грыжа. Она может быть не видна на спущенном колесе, но проявится сразу после монтажа и накачки. Деформация протектора ведет к быстрому износу подвески автомобиля.
Перед оплатой требуйте проверки на балансировочном стенде. Кривое колесо потребует огромных грузиков, а вибрации со временем разобьют ступичные подшипники. Выбирая летние шины, осмотрите внутреннюю поверхность. Следы вкатанной резиновой крошки внутри говорят о том, что на спущенном колесе долго ехали, и герметичный слой разрушен.
"Люди часто покупают шины с дефектами, не задумываясь о юридических последствиях. При аварии из-за лопнувшего колеса виновником признают водителя. В суде будет сложно доказать, что вы не знали о состоянии резины", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП Олег Зорин.
Ищите на боковине маркировку из четырех цифр. Код 1224 означает, что резина выпущена на 12-й неделе 2024 года.
Допускается ремонт только небольших проколов в зоне протектора. Латки на боковине делают использование колеса опасным.
Для летних шин минимальный остаток составляет 1,6 мм. Однако аквапланирование начинается гораздо раньше, поэтому эксперты советуют менять резину при остатке 3 мм.
