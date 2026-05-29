Телефон на АЗС оказался не главной угрозой: эксперт указал на куда более опасную вещь в машине

Вопреки распространившимся слухам, использование мобильного телефона на автозаправочных станциях не является прямой угрозой безопасности, а сама идея введения жестких санкций за разговоры лишена технического обоснования. Об этом изданию Pravda.Ru рассказал автор и ведущий программы "Минтранс" на телеканале РЕН ТВ Вячеслав Субботин.

Человек с картой в телефоне за рулем

Ранее ситуацию прокомментировала адвокат Ирина Гребнева, заявив ТАСС, что с 1 июня текущего года автовладельцы, использующие гаджеты вне салона машины на территории АЗС, могут столкнуться с отказом в обслуживании или оказаться в "черных списках". Подобные инициативы часто вызывают вопросы у водителей, сталкивающихся с новыми правилами обслуживания на АЗС, однако эксперты призывают оценивать их критически.

Субботин пояснил, что опасения по поводу радиочастотных помех от мобильных устройств, которые якобы могут спровоцировать воспламенение паров топлива, не имеют под собой реальных оснований. Более того, контролировать исполнение подобного запрета фактически невозможно.

"Запрет на использование мобильных телефонов на автозаправочных станциях проконтролировать практически невозможно. Кроме того, само по себе использование телефона никак не связано с возникновением пожарной опасности на заправке. Данное требование не имеет ничего общего с реальной ситуацией", — отметил он.

По мнению эксперта, опасения чиновников, отвечающих за противопожарный надзор, носят скорее перестраховочный характер. При этом реальные источники риска на заправочных станциях зачастую игнорируются, хотя они кроются в других опасных предметах, оставленных в салоне автомобиля, подверженного перегреву. Впрочем, сейчас рынок топлива переживает трансформацию, и внедряется цифровой контроль подачи горючего, что может существенно изменить привычки граждан.

"Более реальная опасность возникает при зарядке телефона в автомобиле, особенно беспроводной. Аккумулятор может нагреться и даже воспламениться. В таком случае может загореться и сам автомобиль. Однако при этом не запрещают же проезжать рядом с заправкой электромобилям, у которых тоже есть аккумуляторы", — пояснил Субботин.

Специалист добавил, что серьезных последствий для водителей, совершивших звонок на территории станции, ожидать не стоит. Никто из персонала не будет составлять протоколы или вносить клиентов в списки нарушителей только на основании телефонного разговора.

Условия меняющегося топливного рынка, где возникают особенности взаимодействия с кассовым узлом, редко пересекаются с подобными бытовыми ограничениями. Часто вопросы к водителям на дорогах возникают и в других ситуациях, например когда у инспектора возникает желание проявить чрезмерное любопытство к содержимому личного гаджета.

