Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Орехи больше не считаются безобидным перекусом: ученые раскрыли скрытые риски для здоровья
Слишком поспешные выводы: ироничный ответ Ирины Дубцовой из Китая заставил замолчать всех СМИ
Анджелина Джоли праздновала рано? Брэд Питт нашёл тайное оружие в споре за винодельню
Выдаст нищету с порога: популярная ошибка в прихожей моментально уничтожает ощущение люкса
Мир на грани закипания: прогноз ВМО на ближайшие пять лет лишил климатологов последних надежд
Борщевик на даче: почему больше не нужно бояться потери земли из-за одного растения
Больше никакой прополки: хитрые дачники засыпают в щели плитки копеечные семена
Самооценка тут ни при чем: неловкая реакция на комплимент выдает совсем другую проблему
Горячий спрос на холодные локации: турпоток в Заполярье вырос на 21 процент по итогам первого квартала

Электронная няня за ваши деньги: почему машины в РФ скоро резко подорожают

Авто

Цены на автомобили снова взлетят, но на этот раз не из-за кожи или мощного мотора. Государство хочет сделать электронные системы безопасности обязательными для каждого авто. Превратятся ли бюджетные машины в капризные гаджеты на колесах и готовы ли роботы к нашим зимам? Разбираемся в материале.

Покупка автомобиля
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Покупка автомобиля

Электронная няня в каждом капоте

Речь идет об автоматическом торможении, удержании в полосе и контроле слепых зон. Сейчас такие опции встречаются в основном в дорогих комплектациях, но скоро их планируют прописать в техническом регламенте как базовое требование. Идея понятна — снизить число аварий из-за невнимательности. Однако превращение бюджетного автомобиля в гаджет на колесах вызывает много споров у тех, кто привык доверять собственным глазам и реакции.

"Безопасность дорожного движения напрямую зависит от того, насколько предсказуемо ведет себя техника. Если система решит затормозить на пустом месте из-за блика на асфальте, это может спровоцировать массовое столкновение", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Особое внимание стоит уделить тому, что электроника требует идеальных условий. В реальности же камеры часто слепнут от дорожной грязи, а радары могут давать сбои под слоем наледи. Когда привычный вариант управления подменяется программным кодом, любая ошибка софта становится критической.

Цена вопроса и надежность

Тот самый секрет кроется в стоимости внедрения. Установка комплекса радаров и камер — это не просто покупка деталей. Требуется серьезное изменение всей электрической сети автомобиля и сложная калибровка на заводе. Для покупателя это выльется в дополнительные траты, которые по разным оценкам составят от ста до двухсот тысяч рублей к текущему ценнику.

Система Ожидаемый эффект
Автоторможение Остановка перед препятствием без участия человека
Удержание полосы Коррекция курса при случайном выезде за разметку

Если смотреть на вещи проще, за надежность систем в условиях суровой зимы пока никто не ручается. Опыт эксплуатации показывает, что даже на дорогих иномарках датчики часто "отваливаются" в мороз или сильный снегопад. В таких случаях электроника просто отключается, оставляя водителя один на один с потяжелевшим по цене автомобилем.

"Настройка бортовых систем для работы в экстремальном климате требует колоссальных затрат на испытания. Без локализации производства электроники мы рискуем получить капризные машины, которые будут сыпать ошибками при первом же серьезном минусе", — объяснил инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

С этим стоит быть аккуратнее, ведь ремонт такого оборудования после даже мелкого ДТП обойдется в целое состояние. Обычная замена бампера или лобового стекла теперь потребует визита к официальному дилеру для настройки сенсоров. Подобная деталь эксплуатации существенно увеличивает стоимость владения транспортом.

На деле же выходит, что принудительное внедрение технологий опережает готовность инфраструктуры и кошельков. Пока покупатели стараются найти проверенное решение на рынке, предлагаемые нововведения лишь ускоряют рост цен. Спешка в вопросах безопасности часто приводит к обратному результату, когда водители начинают искать способы обмануть электронику.

"Введение жестких стандартов должно идти параллельно с развитием сервисной базы. В противном случае владельцы будут сталкиваться с бесконечными глюками проводки, которые обычный мастер в гараже не исправит", — подчеркнул автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Конечно, прогресс не остановить, но важно, чтобы он не превращался в сухую отчетность. Любая сложная ошибка в коде на скорости сто километров в час может стать фатальной. В конечном счете безопасность зависит не столько от капризных датчиков под капотом, сколько от качества дорог, надежного сервиса и осознанности тех, кто садится за руль.

Ответы на популярные вопросы о новых системах безопасности

Как быстро вырастут цены на новые авто?

Рост стоимости ожидается сразу после вступления в силу новых требований регламента. Сумма может варьироваться от 10% до 20% от текущей цены базовых комплектаций за счет установки сложного оборудования.

Можно ли будет отключить электронику самостоятельно?

Штатные системы обычно имеют функцию временного отключения через меню, но при каждом запуске двигателя они будут активироваться снова согласно правилам безопасности.

Повлияет ли это на стоимость ОСАГО?

В теории наличие систем предотвращения столкновений должно снижать риск аварии, что может привести к скидкам, но на практике страховые компании пока не спешат менять тарифные сетки.

Читайте также:

Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автоэлектрик Кирилл Семёнов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Еда и рецепты
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Мир. Новости мира
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Красота и стиль
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Популярное
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика

Пожелтевший пластик портит вид самого дорогого ремонта, но существуют деликатные способы вернуть ему чистоту без агрессивной химии и лишних финансовых затрат.

Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Зря они сюда заплыли: попытка проучить Пекин обернулась для НАТО внезапной слепотой
Константиновка в огне: что скрывают ВСУ? Любовь Степушова Армянский коньяк стал частью большой политики: что стоит за новыми запретами Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Хватит ломать комедию: украинские элиты начали выталкивать Зеленского на переговоры в Москву
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Лечение-пустышка? Почему самый популярный сердечный препарат признали неэффективным
Лечение-пустышка? Почему самый популярный сердечный препарат признали неэффективным
Последние материалы
Как развести миллионера на металлолом? История гения, дважды продавшего Эйфелеву башню
Водные аттракционы в общественном транспорте Петрозаводска: пассажиры оказались заложниками странного проекта
Электронная няня за ваши деньги: почему машины в РФ скоро резко подорожают
Верный признак неряшливого дома: почему привычный декор кухни на самом деле сигнализирует о хаосе
Правда о гении: как на самом деле выглядел мозг Ленина, скрытый под грифом "секретно"
Интернет станет быстрее, но не для всех: что ждет россиян после запуска 5G
Бакалавриат начали медленно отправлять в прошлое: в вузах готовят совсем другую систему обучения
Срежьте это немедленно! Одно утреннее действие с томатами, которое увеличит урожай в 3 раза
Больше никакой любви в сердце: Мерзликин раскрыл правду о личном выборе после разрыва с женой
Плечи уехали в уши, а талия растворилась: шесть упражнений, которые собирают скелет заново
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.