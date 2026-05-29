Из одной бочки? Разбираемся, стоит ли лить 92-й вместо 95-го, чтобы сэкономить

Многие водители замирают у колонки в легком недоумении. Из одного пистолета льется 92-й бензин, из соседнего — 95-й, а ценники различаются ощутимо. Казалось бы, нефть одна, завод тот же, да и состав на первый взгляд почти идентичный. Но хитрость кроется в невидимых деталях, которые определяют, как долго прослужит мотор вашего автомобиля.

Фото: https://unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free Заправочный пистолет в баке

Откуда берется разница в цене

На практике производство любого бензина начинается с базовой основы. После первичной очистки горючее имеет октановое число в районе 80 единиц. Заливать такую жидкость в современный бак нельзя — машина просто не поедет или быстро выйдет из строя. Чтобы превратить заготовку в полноценное топливо, на заводах используют специальные добавки. Важный нюанс заключается в том, что именно количество этих добавок определяет итоговую марку и стоимость литра.

"Основной инструмент для поднятия октанового числа сегодня — это метил-трет-бутиловый эфир. Чем его больше, тем выше стойкость топлива к самовоспламенению. В 95-м бензине концентрация этого вещества выше, а само производство обходится дороже, что мы и видим на табло АЗС", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Если смотреть на вещи проще, то разница в цене — это плата за стабильность горения. Современные двигатели часто имеют высокую степень сжатия, и им жизненно необходим ресурс, который не взорвется раньше времени под давлением поршней. Для таких систем чистота и плотность смеси имеют решающее значение, поэтому любая деталь технологического процесса напрямую влияет на аппетиты кошелька автовладельца.

Почему экономия может выйти боком

С этим стоит быть аккуратнее: попытка сэкономить пару рублей на литре часто приводит к детонации — микровзрывам внутри мотора. Внешне это проявляется как характерный металлический звон при нажатии на газ. На деле же выходит, что детали двигателя испытывают колоссальные нагрузки, на которые они не рассчитаны. Длительная езда на неподходящем топливе превращает даже надежный агрегат в груду металла.

"Многие полагают, что разница между 92-м и 95-м минимальна, но для электроники машины это не так. Бортовая система пытается подстроиться под низкое октановое число, меняя углы зажигания, но у этой гибкости есть предел. В итоге страдает динамика, а расход растет, съедая всю мнимую выгоду", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Тот самый секрет долголетия машины кроется в инструкции по эксплуатации. Если там указан 95-й бензин, переход на 92-й станет ошибкой, которая проявится не сразу, но обязательно ударит по бюджету в сервисе. Даже самые выносливые агрегаты, включая популярный китайский вариант кроссоверов, требуют строгого соблюдения регламента заправки.

Марка бензина Особенности применения АИ-92 Для старых моторов и простых атмосферных двигателей АИ-95 Для турбированных моторов и систем с высокой степенью сжатия

В вопросах логистики и снабжения заправок тоже есть свои нюансы. Каждый процесс доставки и хранения жестко контролируется, чтобы топливо не теряло своих свойств. Порой владельцы бюджетных машин думают, что высокооктановое горючее — это лишь маркетинговый ход, но химические показатели говорят об обратном.

"Стоимость топлива складывается не только из химии, но и из логистических цепочек. Доставка специализированных присадок и содержание резервуаров требуют серьезных вложений, что отражается на конечных тарифах", — подчеркнул специально для Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Когда речь идет об обучении новых водителей, им редко объясняют эти тонкости на занятиях. Из-за этого новички часто совершают неверный выбор у кассы, ориентируясь только на ценник. Знание разницы между марками бензина помогает избежать лишних визитов к мотористам в будущем.

Ответы на популярные вопросы о бензине

Можно ли смешивать 92-й и 95-й в баке?

Технически это возможно, они не расслоятся, но итоговое октановое число будет средним. Постоянно так делать не стоит, особенно на современных автомобилях.

Поможет ли 95-й бензин ехать быстрее, если в инструкции разрешен 92-й?

Ощутимого прироста мощности не будет. Однако мотор может работать чуть ровнее и тише за счет лучшей стойкости топлива к детонации.

Почему 95-й бензин пахнет иначе?

Разница в запахе обусловлена повышенным содержанием эфирных добавок, которые и обеспечивают необходимые характеристики горючего.

Читайте также