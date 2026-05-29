Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пролежал в песках 1200 лет: в Саудовской Аравии раскопали горшок, набитый золотом паломников
Сложите её пополам! Простой секундный тест, который приговорит вашу подушку к утилизации
Бюрократический ад на вокзалах закончился: отмена загранпаспортов для детей перевернула планы тысяч семей
Полвека поисков завершены: признание новой системы крови изменило правила экстренной помощи
Такого точно не ждали: индексация июньских выплат затронула самые уязвимые слои населения
Секрет успеха, который злит мужчин: почему женщины строят империи в разы быстрее
Телефон на АЗС оказался не главной угрозой: эксперт указал на куда более опасную вещь в машине
Срочно добавьте это в яйца: омлет вырастет в 3 раза и точно не сдуется
Японское качество с китайским клеймом: хитрый маневр водителей обрушил планы западных концернов

Японское качество вместо симуляторов: мощные кроссоверы массово хлынули в обход официалов

Авто

Российский авторынок окончательно превратился в полноводную реку, исток которой теперь находится в Бишкеке. Киргизия — больше не просто точка на карте, а гигантский логистический пылесос, всасывающий иномарки и выплевывающий их на наши дороги. Пока официальные дилеры перебиваются китайским "пластиком", частники наладили караванный путь, масштабы которого шокируют даже бывалых перекупов.

Toyota RAV4
Фото: Own work by TaurusEmerald, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Toyota RAV4

Киргизский экспресс: почему везут именно оттуда

Цифры не врут — они кричат. За первые четыре месяца 2026 года через Киргизию в Россию завезли 22,1 тысячи новых автомобилей. Рост на 185% по сравнению с прошлым годом выглядит как вертикальный взлет истребителя. Это не просто торговля, это настоящая эвакуация мирового автопрома в сторону российских гаражей. Здесь не ищут бюджетные малолитражки для поездок за хлебом. Основной ударный кулак импорта — мощные звери, под капотом у которых табун из 160 и более лошадей. На такие модели приходится 80% всего потока.

"Киргизский канал стал единственной форточкой для тех, кто хочет настоящий бренд, а не симулятор автомобиля. Здесь решают вопросы таможни и логистики быстрее, чем вы успеете оформить подержанный автомобиль в Москве", — отметил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Через границы тянутся автовозы, набитые премиальным "железом". Маршрут выгоден: таможенные лазейки позволяют серьезно экономить на ввозе мощных двигателей, которые в России облагаются драконовскими пошлинами. Это бизнес на разнице правил, и Киргизия здесь играет роль идеального посредника.

Японский десант: короли "серого" импорта

В лидерах предсказуемо закрепилась Toyota. На долю "императорского качества" приходится почти 30% всех ввозимых машин. Люди голосуют рублем за надежность, которую не заменят никакие планшеты в салонах конкурентов. Пока аналитики обсуждают китайские кроссоверы с неубиваемыми моторами, реальный покупатель тащит через горы Тянь-Шаня проверенные временем RAV4 и Highlander.

Марка / Модель Результат / Доля
Toyota (доля бренда) 27,5%
Toyota RAV4 (штук) 2 500
Toyota Highlander (штук) 2 300
Audi (доля бренда) 12,4%

В затылок японцам дышат немцы. Audi и Volkswagen уверенно держат позиции. Для тех, кто ценит комфорт, в списках значатся экземпляры вроде автомобилей с идеальной эргономикой, способных проглотить тысячи километров без боли в спине. В топ также просочились Geely Monjaro и эпатажный Zeekr 9X, но это скорее исключение для техногиков, чем массовый выбор.

"Технически эти машины — чистый лист. Система ABS, ECU и климат-контроль там часто настроены под другие рынки, но нашего водителя это не пугает. Главное — отсутствие критических дефектов в электронике, чем часто грешат прямые поставки из КНР", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер Михаил Лазарев.

Почему пустеют автосалоны в России

Внутри страны штиль. Спрос на новые машины, стоящие на официальных подиумах, тает как прошлогодний снег. Главный виновник — заградительные ставки по кредитам. Занимать деньги у банков сегодня — это как пытаться согреться, сжигая собственный дом. 63% покупателей замерли именно из-за неподъемных процентов. Оставшаяся часть просто ждет чуда: 25% респондентов надеются, что мировые бренды вернутся официально и весь этот "серый" хаос закончится.

"Люди понимают, что подорожание услуг и самих авто не остановится. Из-за долговой нагрузки многие уходят на вторичный рынок или ищут обходные пути через таможню соседних республик", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по кредитованию Дмитрий Нестеров.

Ответы на популярные вопросы о закупке авто из Киргизии

Зачем везти машину именно через Киргизию?

Это экономия на налогах и пошлинах при ввозе мощных машин, а также возможность купить бренды, официально покинувшие Россию.

Какие модели самые популярные в этом потоке?

Абсолютные лидеры — кроссоверы Toyota RAV4 и Toyota Highlander, а также немецкие премиум-марки Audi и BMW.

Правда ли, что спрос на новые авто в РФ падает?

Да, из-за высоких ставок по автокредитам более 60% потенциальных покупателей откладывают сделку до лучших времен.

Есть ли риск при покупке такой машины?

Основной риск — гарантия. Её фактически нет, весь ремонт ложится на плечи владельца, но надежность японских узлов часто перевешивает этот минус.

Читайте также

Экспертная проверка: логист Денис Крылов, инженер Михаил Лазарев, специалист по кредитованию Дмитрий Нестеров
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Ценные бумаги
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
Недвижимость
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
Чтобы ноги стали стройными, а живот плоским, не нужно истязать себя бегом — есть более умный способ
Новости спорта
Чтобы ноги стали стройными, а живот плоским, не нужно истязать себя бегом — есть более умный способ
Популярное
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика

Пожелтевший пластик портит вид самого дорогого ремонта, но существуют деликатные способы вернуть ему чистоту без агрессивной химии и лишних финансовых затрат.

Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Зря они сюда заплыли: попытка проучить Пекин обернулась для НАТО внезапной слепотой
Константиновка в огне: что скрывают ВСУ? Любовь Степушова Армянский коньяк стал частью большой политики: что стоит за новыми запретами Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Хватит ломать комедию: украинские элиты начали выталкивать Зеленского на переговоры в Москву
Лечение-пустышка? Почему самый популярный сердечный препарат признали неэффективным
Лечение-пустышка? Почему самый популярный сердечный препарат признали неэффективным
Последние материалы
Телефон на АЗС оказался не главной угрозой: эксперт указал на куда более опасную вещь в машине
Срочно добавьте это в яйца: омлет вырастет в 3 раза и точно не сдуется
Константиновка в огне: что скрывают ВСУ?
Японское качество с китайским клеймом: хитрый маневр водителей обрушил планы западных концернов
Шесть часов в ледяной бездне: российские космонавты вернулись на станцию с ценным грузом
Дочь Брюса Уиллиса пошла войной на бывшего: вскрылись детали, от которых бегут мурашки
Огромные медведи с заплатами: региональные власти подготовили неоднозначный сюрприз молодежи
На торжественном приёме в честь Дня Африки высоко оценили африканские проекты Центра народной дипломатии
Невидимые колонии бактерий в отелях: копеечное средство перекроет доступ заразе к вашим рукам
Останутся одни жилки: это невидимое полчище сожрет вашу яблоню до коры за считанные дни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.