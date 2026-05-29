Снег выпал как только батареи остыли: почему власти Мурманской области исключили возобновление подачи тепла в дома

Жители Заполярья в эти дни согреваются не центральным отоплением, а электрическими приборами. В то время как коммунальные службы рапортуют о начале профилактических работ, в квартирах мурманчан температура опускается до 16 градусов. Суровая погода 28 мая, принесшая снег, превратила официальный конец отопительного сезона в коммунальный кризис.

Фото: pixabay.com by ri is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Радиатор

Ледяная весна в Заполярье

Официально трубы в Мурманске остыли 21 мая. Власти аргументировали решение благоприятным метеопрогнозом и сжатыми сроками подготовки сетей к зиме. Снежный удар стихии спустя неделю застал всех врасплох: температура в регионе держится на отметке +10 градусов, опускаясь ночью почти до нуля. Горожане сравнивают происходящее с финалом отопительного сезона на островах, где модернизация инфраструктуры также сопровождается дискомфортом.

"Нормативы не должны идти вразрез с физиологией человека. Если внешняя среда агрессивна, систему теплоснабжения необходимо адаптировать", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Экономика холодных батарей

Главная претензия населения — финансовая несправедливость. Жители Мурманска оплачивают тепло равными долями в течение года, однако в период отключений услуга фактически не оказывается. Администрация города парирует: расчет производится исходя из объема потребления за прошлый период, без оглядки на длительность подачи ресурса.

Параметр Текущая ситуация Длительность сезона 241 день (минимум за 5 лет) Тип оплаты Круглогодичная

"Подобные графики часто вызывают перекосы. При отсутствии гибкости в тарифах мы получаем социальное напряжение, когда люди вынуждены оплачивать не оказанную услугу, одновременно неся затраты на электрообогрев", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Почему невозможен повторный пуск

Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Зинаида Середа настаивает: технический возврат к отоплению невозможен. Системы уже выведены на ремонт, а сроки подготовки к зиме в Заполярье критически ограничены тремя летними месяцами. Подобные масштабные перестройки коммуникаций требуют жесткого соблюдения плановых графиков.

"Если герметичность контура нарушена для проведения ремонта, попытка подачи теплоносителя может привести к масштабным прорывам", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о ЖКХ

Можно ли пересчитать плату за дни отсутствия тепла?

Если оплата распределена на 12 месяцев, корректировка возможна только при наличии общедомового прибора учета и соответствующего решения ресурсоснабжающей организации.

Насколько опасно использовать обогреватели круглосуточно?

Риск перегрузки внутридомовых сетей высок. Старая проводка может не выдержать массового включения приборов, что чревато короткими замыканиями.

Будут ли пересматривать график отключений на следующий год?

Власти Мурманской области ориентируются на федеральные нормативы и технические циклы, поэтому существенных изменений в методике планирования пока не ожидается.

Читайте также