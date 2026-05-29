Снег выпал как только батареи остыли: почему власти Мурманской области исключили возобновление подачи тепла в дома

Жители Заполярья в эти дни согреваются не центральным отоплением, а электрическими приборами. В то время как коммунальные службы рапортуют о начале профилактических работ, в квартирах мурманчан температура опускается до 16 градусов. Суровая погода 28 мая, принесшая снег, превратила официальный конец отопительного сезона в коммунальный кризис.
Официально трубы в Мурманске остыли 21 мая. Власти аргументировали решение благоприятным метеопрогнозом и сжатыми сроками подготовки сетей к зиме. Снежный удар стихии спустя неделю застал всех врасплох: температура в регионе держится на отметке +10 градусов, опускаясь ночью почти до нуля. Горожане сравнивают происходящее с финалом отопительного сезона на островах, где модернизация инфраструктуры также сопровождается дискомфортом.
"Нормативы не должны идти вразрез с физиологией человека. Если внешняя среда агрессивна, систему теплоснабжения необходимо адаптировать", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Главная претензия населения — финансовая несправедливость. Жители Мурманска оплачивают тепло равными долями в течение года, однако в период отключений услуга фактически не оказывается. Администрация города парирует: расчет производится исходя из объема потребления за прошлый период, без оглядки на длительность подачи ресурса.
|Параметр
|Текущая ситуация
|Длительность сезона
|241 день (минимум за 5 лет)
|Тип оплаты
|Круглогодичная
"Подобные графики часто вызывают перекосы. При отсутствии гибкости в тарифах мы получаем социальное напряжение, когда люди вынуждены оплачивать не оказанную услугу, одновременно неся затраты на электрообогрев", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Зинаида Середа настаивает: технический возврат к отоплению невозможен. Системы уже выведены на ремонт, а сроки подготовки к зиме в Заполярье критически ограничены тремя летними месяцами. Подобные масштабные перестройки коммуникаций требуют жесткого соблюдения плановых графиков.
"Если герметичность контура нарушена для проведения ремонта, попытка подачи теплоносителя может привести к масштабным прорывам", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Если оплата распределена на 12 месяцев, корректировка возможна только при наличии общедомового прибора учета и соответствующего решения ресурсоснабжающей организации.
Риск перегрузки внутридомовых сетей высок. Старая проводка может не выдержать массового включения приборов, что чревато короткими замыканиями.
Власти Мурманской области ориентируются на федеральные нормативы и технические циклы, поэтому существенных изменений в методике планирования пока не ожидается.
