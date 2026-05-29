Людей просто ставят перед фактом: новое требование к учителям вождения взвинтит ценники в России

Авто

Новое требование о наличии диплома педагога у инструкторов по вождению не гарантирует повышения навыков выпускников автошкол, но неизбежно спровоцирует скачок цен на обучение.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Об этом заявил вице-президент "Движения автомобилистов России" Леонид Ольшанский, комментируя инициативу, согласно которой с 1 сентября 2024 года наставники обязаны перейти на профессиональный уровень подачи материала.

Профильные ведомства рассчитывают, что педагогические компетенции помогут лучше доносить правила до курсантов.

Леонид Ольшанский поставил под сомнение законность подобных нововведений, напомнив, что любые ограничения гражданских прав возможны только через федеральное законодательство, а не внутренние распоряжения.

Эксперт подчеркнул, что без внесения правок в закон "О безопасности дорожного движения" такие требования носят лишь рекомендательный характер. В противном случае автошколы столкнутся с неоправданной финансовой нагрузкой, которая может затронуть и готовящуюся масштабную реформу МВД, меняющую правила обучения.

Автомобилистов в стране последовательно нагружают новыми расходами, превращая их в источник пополнения бюджетов разных уровней, полагает спикер. Любые санкции и бюрократические барьеры в итоге оплачивает конечный потребитель — будущий водитель, для которого стоимость обучения в автошколе станет еще выше.

Как сообщается на сайте NewsInfo, Ольшанский считает это скрытым способом выкачивания денег, не приносящим реальной пользы безопасности на дорогах.

"Попытка превратить опытных практиков в "дипломированных педагогов" выглядит как избыточный барьер, который никак не заменяет качественную теорию и часы за рулем", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Специалисты отрасли солидарны в том, что новичкам прежде всего необходимы четкие практические знания, а не "правильный тон" преподавателя с "корочкой".

При этом важно учитывать, что ошибки в документах при обучении, например игнорирование отметки АТ в правах, уже сегодня приводят к крупным штрафам. Тщательный анализ последствий инициативы необходим, чтобы избежать кадрового голода среди квалифицированных инструкторов.

Ответы на популярные вопросы о новых требованиях к автоинструкторам

Зачем инструкторам нужен диплом педагога?

Согласно новым требованиям, это должно повысить качество преподавания и позволить инструкторам объяснять материал на профессиональном методическом уровне вместо упрощенного изложения.

Как это отразится на стоимости обучения в автошколах?

Эксперты прогнозируют рост цен, так как затраты на переподготовку кадров или наем специалистов с высшим образованием школы переложат на будущих водителей.

Является ли это требование обязательным к 1 сентября?

Вопрос остается дискуссионным: юристы указывают, что без внесения изменений в федеральные законы требования ведомств могут игнорироваться как рекомендации.

Поможет ли педагогическое образование улучшить безопасность на дорогах?

Многие специалисты выражают скепсис, отмечая, что для безопасности движения важнее практический стаж и умение управлять машиной, а не наличие профильного диплома у учителя.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
