Конец беспределу на штрафстоянках: водителям гарантировали право на спасительную паузу

Эвакуатор — это стальной хищник, который крадет ваш комфорт за считанные секунды. Владелец машины часто видит лишь удаляющиеся фонари своего "железного коня", пока бежит с ключами в руках. Ярослав Нилов решил осадить этот конвейер по отъему собственности. В Госдуме готовят закон, который даст водителю законные 15 минут передышки.

эвакуатор и легковой автомобиль

Законная пауза на 15 минут

Сейчас задержание машины напоминает пит-стоп в Формуле-1, где вместо смены резины происходит демонтаж вашего кошелька. Эвакуатор хватает машину, не успеете вы моргнуть. Депутаты предлагают внести правки в статью 27.13 КоАП. Суть проста: если владелец появился до того, как эвакуатор тронулся, процедуру обязаны прекратить. Сейчас правила позволяют быстро уладить формальности, но на деле бюрократия превращает это в квест.

"Это критически важная норма. Водитель — не преступник экстра-класса, а человек, который просто забыл документы дома или оставил их в салоне авто. Принудительная эвакуация в таких условиях выглядит как избыточная карательная мера", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Открытый салон без скандалов

Законопроект ставит жирную точку в спорах о доступе внутрь машины. Сейчас доказать, что документы лежат под сиденьем, невозможно без вскрытия, которое запрещено протоколом. Нилов предлагает законодательно закрепить возможность открыть авто, чтобы забрать бумаги. Это лишит сотрудников служб эвакуации повода спекулировать на вашей беспомощности.

Текущая ситуация Предлагаемая норма Эвакуация начинается сразу 15 минут на предъявление документов Доступ в салон закрыт Обязательное вскрытие для поиска документов

Такой подход защитит владельцев от недобросовестных действий тех, кто привык работать по шаблону. Ведь иногда секунда невнимательности стоит владельцу огромных нервов и лишних трат.

"Юридически чистое решение. Задержание должно устранять помеху движению, а не наказывать рублем за отсутствие бумаги в бардачке, если эта бумага в двух шагах от инспектора", — констатировала в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Ответы на популярные вопросы о задержании ТС

Что делать, если эвакуатор уже начал движение?

По действующим правилам — почти ничего. Новый закон как раз призван дать легальное время на остановку процесса до начала движения.

Могут ли вскрыть мою машину при мне?

Законопроект предполагает такую возможность, чтобы вы могли достать необходимые документы из салона без эвакуации авто.

Сколько времени дается на прибытие к машине?

Это не время на "прибытие", а время на "фиксацию прав". Если вы подошли, пока эвакуатор не уехал, вы имеете право остановить процесс.

Распространяется ли это на все виды штрафов?

Норма касается только случаев нарушения правил остановки и стоянки, при которых эвакуация является мерой обеспечения по КоАП.

"Механически вырывать машину из рук владельца — подход прошлого века. Техническое урегулирование позволит избежать тысяч мелких конфликтов на городских улицах", — предположил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

