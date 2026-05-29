Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Легкость в каждом шаге: как подготовить стопы к пробежке за 10 минут в день
Провокаций не избежать: отчаянные планы Зеленского лишат Минск статуса тихой гавани
Невидимый враг в деснах: найден скрытый фактор, который мешает женщинам родить
Романтика викторианской эпохи захватила улицы: новый тренд меняет летний гардероб модниц
Одноразовые или нет? Вся правда о надежности 4 самых популярных китайских авто
Мокрица заполонила огород? 4 простых способа избавиться от самого живучего сорняка
Холод вместо бесплатных обещаний: авантюра Пашиняна обернулась угрозой для Армении
Взбитые сливки в вашем саду: этот многолетник десятилетиями сохранит вид элитного сада
Эффект грязной маски вместо свежести: один популярный крем уродует лицо в жару

Конец беспределу на штрафстоянках: водителям гарантировали право на спасительную паузу

Авто

Эвакуатор — это стальной хищник, который крадет ваш комфорт за считанные секунды. Владелец машины часто видит лишь удаляющиеся фонари своего "железного коня", пока бежит с ключами в руках. Ярослав Нилов решил осадить этот конвейер по отъему собственности. В Госдуме готовят закон, который даст водителю законные 15 минут передышки.

эвакуатор и легковой автомобиль
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
эвакуатор и легковой автомобиль

Законная пауза на 15 минут

Сейчас задержание машины напоминает пит-стоп в Формуле-1, где вместо смены резины происходит демонтаж вашего кошелька. Эвакуатор хватает машину, не успеете вы моргнуть. Депутаты предлагают внести правки в статью 27.13 КоАП. Суть проста: если владелец появился до того, как эвакуатор тронулся, процедуру обязаны прекратить. Сейчас правила позволяют быстро уладить формальности, но на деле бюрократия превращает это в квест.

"Это критически важная норма. Водитель — не преступник экстра-класса, а человек, который просто забыл документы дома или оставил их в салоне авто. Принудительная эвакуация в таких условиях выглядит как избыточная карательная мера", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Открытый салон без скандалов

Законопроект ставит жирную точку в спорах о доступе внутрь машины. Сейчас доказать, что документы лежат под сиденьем, невозможно без вскрытия, которое запрещено протоколом. Нилов предлагает законодательно закрепить возможность открыть авто, чтобы забрать бумаги. Это лишит сотрудников служб эвакуации повода спекулировать на вашей беспомощности.

Текущая ситуация Предлагаемая норма
Эвакуация начинается сразу 15 минут на предъявление документов
Доступ в салон закрыт Обязательное вскрытие для поиска документов

Такой подход защитит владельцев от недобросовестных действий тех, кто привык работать по шаблону. Ведь иногда секунда невнимательности стоит владельцу огромных нервов и лишних трат.

"Юридически чистое решение. Задержание должно устранять помеху движению, а не наказывать рублем за отсутствие бумаги в бардачке, если эта бумага в двух шагах от инспектора", — констатировала в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Ответы на популярные вопросы о задержании ТС

Что делать, если эвакуатор уже начал движение?

По действующим правилам — почти ничего. Новый закон как раз призван дать легальное время на остановку процесса до начала движения.

Могут ли вскрыть мою машину при мне?

Законопроект предполагает такую возможность, чтобы вы могли достать необходимые документы из салона без эвакуации авто.

Сколько времени дается на прибытие к машине?

Это не время на "прибытие", а время на "фиксацию прав". Если вы подошли, пока эвакуатор не уехал, вы имеете право остановить процесс.

Распространяется ли это на все виды штрафов?

Норма касается только случаев нарушения правил остановки и стоянки, при которых эвакуация является мерой обеспечения по КоАП.

"Механически вырывать машину из рук владельца — подход прошлого века. Техническое урегулирование позволит избежать тысяч мелких конфликтов на городских улицах", — предположил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Читайте также

Экспертная проверка: Эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, юрист по страховым спорам Анастасия Гущина, инженер-автомеханик Михаил Лазарев
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
Авто
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
Не зола и не навоз: агроном раскрыл главную подкормку клубники во время цветения
Садоводство, цветоводство
Не зола и не навоз: агроном раскрыл главную подкормку клубники во время цветения
Популярное
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика

Пожелтевший пластик портит вид самого дорогого ремонта, но существуют деликатные способы вернуть ему чистоту без агрессивной химии и лишних финансовых затрат.

Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Зря они сюда заплыли: попытка проучить Пекин обернулась для НАТО внезапной слепотой
Миф о вмешательстве лопнул: вскрытие архивов Обамы обернулось катастрофой для части элит в США
Армянский коньяк стал частью большой политики: что стоит за новыми запретами Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью Любовь Степушова
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Мечты Киева разбились о танкеры: попытка задушить Москву обернулась неожиданным финалом
Лечение-пустышка? Почему самый популярный сердечный препарат признали неэффективным
Лечение-пустышка? Почему самый популярный сердечный препарат признали неэффективным
Последние материалы
Невидимый враг в деснах: найден скрытый фактор, который мешает женщинам родить
Телефон-броненосец: инженеры создали непробиваемую защиту для гаджетов
Романтика викторианской эпохи захватила улицы: новый тренд меняет летний гардероб модниц
Одноразовые или нет? Вся правда о надежности 4 самых популярных китайских авто
Мокрица заполонила огород? 4 простых способа избавиться от самого живучего сорняка
Холод вместо бесплатных обещаний: авантюра Пашиняна обернулась угрозой для Армении
Майонез в прошлом: этот соус покорит вас вкусом, а состав удивит даже диетолога
Взбитые сливки в вашем саду: этот многолетник десятилетиями сохранит вид элитного сада
Эффект грязной маски вместо свежести: один популярный крем уродует лицо в жару
Эту ложь готовили десять лет: в Сирии пытаются реанимировать старый сценарий западных спецслужб
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.