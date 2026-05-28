Неисправные машины попадут под жесткий контроль: техосмотр в России готовят к перезагрузке

Система государственного технического осмотра в России должна трансформироваться из формальной бюрократической процедуры в реальный инструмент обеспечения дорожной безопасности, считает руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснил, что текущие экономические и временные регламенты не позволяют проводить глубокую диагностику транспортных средств.

Ранее ТАСС сообщало, что правительство России утвердило стратегический план по реформированию отрасли. Согласно документу, профильным ведомствам — Минтрансу, МВД и Минсельхозу — поручено разработать меры, которые сделают проверку состояния машин более эффективной. Ожидается, что изменения в техосмотре затронут как порядок прохождения процедур, так и ответственность за их игнорирование.

По словам Ладушкина, существующая модель для частных автовладельцев, обязательная лишь при перепродаже подержанных машин, во многом утратила свой смысл. Главная проблема кроется в жестком государственном регулировании тарифов, которые не пересматривались с учетом рыночных реалий. При этом инспекторы часто проводят масштабные проверки на трассах, выявляя неисправности, которые должны были быть отсеяны еще на стадии ТО.

"Эта система на самом деле не работает, поскольку время и стоимость, отведенные на техосмотр, не соответствуют реальным затратам. Напомню, что стоимость государственного техосмотра фиксирована по регионам, и станции техосмотра не могут повышать цены без соответствующего согласования", — отметил он.

Специалист подчеркивает, что установленный лимит времени и низкая рентабельность делают полноценное исследование узлов и агрегатов практически невозможным для операторов. Нередко процедура сводится к простой выдаче документа, хотя новые требования к проверке предполагают жесткую фильтрацию неисправного транспорта. Без финансовой целесообразности отрасль сталкивается с дефицитом квалифицированных кадров и отсутствием мотивации у экспертов тратить часы на одну машину.

"Станции техосмотра должны будут сохранить цену, приемлемую для жителей своего региона, при этом качество проверки не должно страдать. Им необходимо организовать работу так, чтобы исследование было действительно всесторонним: чтобы у автомобиля проверяли и тормозную систему, и освещение, и другие важные узлы, влияющие на безопасность", — пояснил Ладушкин.

Для достижения результата необходимо найти баланс между доступностью услуги для населения и качеством технического контроля. Важно, чтобы диагностика охватывала критически важные системы: рулевое управление, тормоза и уровень токсичности выхлопных газов.

Высокие штрафы за нарушение правил могут стать стимулом, но без инфраструктуры качественного сервиса они превратятся лишь в карательный инструмент. Современные технологии, такие как системы нейросетевого мониторинга, уже позволяют фиксировать нарушения в автоматическом режиме, что еще больше усиливает значимость реальной, а не бумажной проверки автомобиля.

