Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В присутствии градоначальника совершена закладка дачи для семей нуждающихся городовых… — писала газета Новости дня 29 мая 1903 года
Дача — не повод забыть о красоте: как спасти стопы от трещин и грибка в огородный сезон
Необычный оттенок и мощь: как приручить древовидный пион в своем саду
Двухцветный ковер из цветов: как вырастить коллинсию и превратить сад в восточную сказку
Зарплатные игры заканчиваются: что изменится в выплатах с июня и как защитить свои деньги
Призрак с метлой: куда жаловаться, если не видели дворника месяцами
Гид по спасению лап и хвостов от жары: как обустроить островок прохлады в квартире
Никакого голубого экрана, только настоящая жизнь: дочь Урганта удивила признанием о романе с рабочим
А у нас в квартире шум: инструкция для тех, кто хочет выспаться без соседской дрели

Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины

Авто

Когда-то капот автомобиля скрывал под собой тяжелые и объемные агрегаты. Сегодня ситуация изменилась. На дорогах все чаще встречаются машины, чей мотор по объему напоминает пакет сока. Речь о двигателях 1,5 литра, которые вытесняют привычные 1,6-литровые варианты. Это не случайность, а тонкий расчет производителей, который затрагивает и экономику, и конструктивные особенности техники.

Двигатель автомобиля
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Двигатель автомобиля

Универсальный солдат под капотом

Главная хитрость автозаводов заключается в унификации. Создать один мотор и ставить его на все модели — от маленького городского седана до семейного кроссовера — это выгодно. "Полторашка" идеально подходит для такой задачи. Она компактная, легкая и оставляет много свободного места в моторном отсеке. Это преимущество позволяет инженерам проще компоновать узлы и агрегаты.

"Маленький объем сегодня не означает малую мощность. Современные системы наддува превращают скромный двигатель в настоящего атлета. Один и тот же базовый блок может иметь десяток модификаций под разные задачи, что радикально упрощает производство и последующий сервис", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

На практике видно, что добавление турбины позволяет такому мотору выдавать больше лошадиных сил, чем старому атмосфернику 1,6. При этом расход топлива остается скромным, а динамика машины — достойной. Это решение стало мировым стандартом, которому следуют и азиатские, и европейские бренды.

Экономика и границы

Важный нюанс кроется в правилах ввоза и налогообложения. Во многих странах граница в 1500 кубиков считается ключевой. Если объем чуть выше, пошлины и сборы резко растут. Производители подстраиваются под эти условия, чтобы конечная цена машины в автосалоне оставалась привлекательной. С этой точки зрения лишние 0,1 литра объема становятся неоправданно дорогими.

Параметр Двигатель 1,5 л
Материалы Легкие сплавы
Тип наддува Турбокомпрессор

Для покупателя в России такая тенденция тоже имеет свои плюсы. Небольшой объем часто подразумевает меньший транспортный налог. При этом ресурс таких двигателей при правильном уходе сравним с классическими вариантами. Тот самый секрет популярности заключается в том, что технологии позволили не выбирать между экономией и скоростью.

"Таможенное оформление — это математика. Лишние сто граммов объема могут увеличить стоимость на сотни долларов. Когда речь идет о тысячах машин, экономия для бренда становится огромной, что влияет на финальный ценник", — подчеркнула специально для Pravda.Ru таможенный брокер, специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова.

Будущее за гибридными схемами

Еще одна причина перехода на малый объем — развитие новых типов привода. В паре с электрическим мотором бензиновому агрегату не нужно быть огромным. Его задача — работать в оптимальном режиме, подзаряжая батарею или помогая при разгоне. В такой связке 1,5-литровый вариант проявляет себя лучше всего, обеспечивая тишину и плавность хода.

Выбирая автомобиль, стоит смотреть не на сухие цифры объема, а на технологическую начинку. Современный подход требует иного отношения к деталям. Например, регулярная проверка свечей и качественное топливо становятся критически важными условиями долгой службы. Простой материал поможет понять, насколько надежна та или иная модель.

"Владельцам таких машин нужно помнить про бортовую электронику. Турбированные малообъемники требовательны к качеству искры и стабильности напряжения. Любой сбой в проводке может привести к потере тяги или ошибкам в работе систем под капотом", — отметил эксперт Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

С этим стоит быть аккуратнее, ведь ремонт высокотехнологичного двигателя требует квалифицированного вмешательства. Впрочем, массовость таких моторов делает запчасти для них доступными. Этот процесс уже не остановить, так как эффективность становится важнее привычных традиций. Каждый подобный вариант проходит тысячи тестов перед тем, как попасть на конвейер.

На деле же выходит, что 1,5 литра — это не попытка сэкономить на металле, а естественное развитие инженерной мысли. Маленький мотор сегодня работает эффективнее, чем громоздкие предшественники. Если подойти к вопросу грамотно, такая покупка станет рациональным и выгодным решением для любого водителя. Важно лишь вовремя проводить обслуживание и следить за техническим состоянием своего железного коня, используя качественный подход.

Ответы на популярные вопросы о двигателях

Правда ли, что 1,5-литровые моторы менее надежны?

Нет, их ресурс заложен с учетом современных нагрузок. Главное — использовать качественное масло и менять его чаще, чем указано в сервисной книжке.

Почему 1,6 литра еще встречаются на рынке?

Такие двигатели остаются на бюджетных моделях и тех машинах, чья конструкция разрабатывалась несколько лет назад. Это консервативный выбор для простых условий эксплуатации.

Влияет ли объем на проходимость?

Напрямую — нет. Проходимость зависит от крутящего момента и типа трансмиссии. Современные турбомоторы 1,5 литра выдают тягу на низких оборотах, что удобно при езде вне асфальта.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, таможенный брокер, специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова, автоэлектрик Кирилл Семёнов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Завяжутся огромные кисти: чем подкормить и как пасынковать кусты томатов в июне
Садоводство, цветоводство
Завяжутся огромные кисти: чем подкормить и как пасынковать кусты томатов в июне
Приседания — король, но есть упражнение, которое бросает ему вызов и при этом безопаснее для коленей
Новости спорта
Приседания — король, но есть упражнение, которое бросает ему вызов и при этом безопаснее для коленей
Чтобы руки стали подтянутыми, не нужно тяжёлое железо — есть простой комплекс, от которого мышцы горят
Одиночные виды
Чтобы руки стали подтянутыми, не нужно тяжёлое железо — есть простой комплекс, от которого мышцы горят
Популярное
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика

Пожелтевший пластик портит вид самого дорогого ремонта, но существуют деликатные способы вернуть ему чистоту без агрессивной химии и лишних финансовых затрат.

Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Зря они сюда заплыли: попытка проучить Пекин обернулась для НАТО внезапной слепотой
Миф о вмешательстве лопнул: вскрытие архивов Обамы обернулось катастрофой для части элит в США
Армянский коньяк стал частью большой политики: что стоит за новыми запретами Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью Любовь Степушова
Мечты Киева разбились о танкеры: попытка задушить Москву обернулась неожиданным финалом
Лечение-пустышка? Почему самый популярный сердечный препарат признали неэффективным
Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью
Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью
Последние материалы
Дача — не повод забыть о красоте: как спасти стопы от трещин и грибка в огородный сезон
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Этот банановый десерт в стакане гости съедают первым: готовится всего за 7 минут
Необычный оттенок и мощь: как приручить древовидный пион в своем саду
29 мая: День миротворцев ООН, военных автомобилистов и ветеранов-таможенников
Армянский коньяк стал частью большой политики: что стоит за новыми запретами
Двухцветный ковер из цветов: как вырастить коллинсию и превратить сад в восточную сказку
Зарплатные игры заканчиваются: что изменится в выплатах с июня и как защитить свои деньги
Призрак с метлой: куда жаловаться, если не видели дворника месяцами
Гид по спасению лап и хвостов от жары: как обустроить островок прохлады в квартире
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.