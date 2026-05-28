Прощай, легенда? Почему Ferrari Luce называют самым неудачным суперкаром в истории

Представьте, что легендарный итальянский скакун вдруг сменил звонкое ржание на едва уловимый гул электрического прибора. Модель Luce стала первой попыткой знаменитой марки из Маранелло войти в мир, где вместо бензина правит ток. Однако вместо восторгов новинка вызвала шквал споров, который не утихает в автомобильном сообществе. Главная хитрость в том, что этот проект задумывался как символ будущего, но пока он больше похож на рискованный эксперимент.

Фото: Wikipedia by the Archive Team, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ferrari

Дизайн от создателей гаджетов

Внешний вид машины доверили людям, которые обычно создают смартфоны и умные часы. Это решение сразу бросается в глаза — кузов лишился привычной агрессии, став более гладким и обтекаемым. Пользователи в сети уже успели сравнить силуэт новинки с бюджетными электрическими хэтчбеками, что явно не добавляет статусности сверхдорогому авто. Внутри же дизайнеры постарались сохранить дух классики, но обилие экранов все равно делает интерьер холодным.

Важный нюанс заключается в том, что из-за тяжелых батарей в полу кузов пришлось сделать выше обычного. Чтобы скрыть лишние сантиметры, инженеры использовали огромные колеса и двухцветную окраску. Это помогло сохранить пропорции, но ценители марки все равно видят в этом попытку угодить новым трендам, а не следование канонам. Динамика обсуждений показывает, что такие варианты оформления воспринимаются неоднозначно.

Техника за ширмой традиций

Разработка заняла долгое время, так как компания принципиально отказалась от закупки готовых решений. Все, включая батарею, спроектировано самостоятельно. Чтобы машина не была безмолвной, инженеры придумали систему, которая усиливает вибрации моторов и транслирует их в салон. Это напоминает работу электрогитары — звук настоящий, но пропущенный через усилитель. Однако по цифрам превосходство новинки неочевидно.

Характеристика Значение Luce Мощность моторов 1050 л.с. Разгон до 100 км/ч 2,5 секунды Запас хода 530 км Количество мест 5 мест

Продажа такого транспорта требует особого подхода к документам, ведь налоги могут неприятно удивить. Любая ошибка в расчетах при смене владельца ведет к потере крупных сумм, особенно в премиальном классе. Тот самый секрет успеха электрокаров в Европе кроется не только в экологии, но и в желании заводов избежать огромных штрафов за вредные выбросы.

"Спрос на подобные модели крайне мал. Для многих это имиджевая история, а не покупка для души. Консервативные водители просто не понимают, за что отдавать такие деньги, если нет привычного драйва", — пояснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Рыночные перспективы и сомнения

На пятки итальянцам наступают восточные производители, чьи машины быстрее и дешевле в несколько раз. Это создает ситуацию, когда платить приходится исключительно за эмблему на капоте. Высокая стоимость делает проект рискованным, но у компании есть свои методы. Например, квоты на покупку редких бензиновых моделей могут зависеть от наличия в коллекции и таких электрических новинок.

На деле же выходит, что новинка может стать пропуском в закрытый клуб для новой аудитории — молодых и обеспеченных людей, которым важны технологии, а не запах бензина. Вторичный рынок тоже диктует свои правила, и порой подержанный эксклюзив оказывается выгоднее нового, если знать правильный путь для покупки. Время покажет, задержится ли Luce в истории или станет лишь коротким эпизодом.

"Сегодня ремонт такой техники может стать настоящей проблемой из-за отсутствия нужных деталей. Любая серьезная поломка рискует превратить машину в памятник архитектуры на долгие месяцы", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

С этим стоит быть аккуратнее, ведь даже страховой полис не всегда гарантирует быстрое решение проблем, если произойдет досадный случай на дороге. Электромобиль требует специфического обслуживания и квалифицированных мастеров, которых пока не так много.

Ответы на популярные вопросы о Ferrari Luce

Почему Luce критикуют за дизайн?

Многие считают, что машина потеряла характерную для итальянских спорткаров агрессивность и стала похожа на обычный электрохэтчбек из-за участия в проекте дизайнеров электроники.

Будет ли Ferrari полностью отказываться от бензиновых двигателей?

Нет, согласно планам компании, к концу десятилетия лишь малая часть выпускаемых моделей будет полностью электрической. Основной упор по-прежнему будет делаться на гибриды и классические моторы.

Зачем в электромобиле имитация звука двигателя?

Это сделано для сохранения эмоциональной связи водителя с машиной. Система улавливает естественные вибрации электрических узлов и делает их слышимыми в салоне.

