Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Меняем селектив на винтаж: почему стильные девчонки массово охотятся за духами из СССР
Соседи собирают ведрами, а у вас мелкий горох: эта июньская ошибка губит клубнику
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Забудьте про кроссоверы: 10 машин, которые на самом деле захватили рынок Китая
Ни помидором больше: Армения лишилась доступа к самому прибыльному рынку сбыта
Токсичный друг: Трамп подарил Пашиняну политический яд перед выборами
Черный цвет в летнем образе: 5 фасонов платьев, которые выглядят воздушно и уместно
В присутствии градоначальника совершена закладка дачи для семей нуждающихся городовых… — писала газета Новости дня 29 мая 1903 года
Дача — не повод забыть о красоте: как спасти стопы от трещин и грибка в огородный сезон

Прощай, легенда? Почему Ferrari Luce называют самым неудачным суперкаром в истории

Авто

Представьте, что легендарный итальянский скакун вдруг сменил звонкое ржание на едва уловимый гул электрического прибора. Модель Luce стала первой попыткой знаменитой марки из Маранелло войти в мир, где вместо бензина правит ток. Однако вместо восторгов новинка вызвала шквал споров, который не утихает в автомобильном сообществе. Главная хитрость в том, что этот проект задумывался как символ будущего, но пока он больше похож на рискованный эксперимент.

Ferrari
Фото: Wikipedia by the Archive Team, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ferrari

Дизайн от создателей гаджетов

Внешний вид машины доверили людям, которые обычно создают смартфоны и умные часы. Это решение сразу бросается в глаза — кузов лишился привычной агрессии, став более гладким и обтекаемым. Пользователи в сети уже успели сравнить силуэт новинки с бюджетными электрическими хэтчбеками, что явно не добавляет статусности сверхдорогому авто. Внутри же дизайнеры постарались сохранить дух классики, но обилие экранов все равно делает интерьер холодным.

Важный нюанс заключается в том, что из-за тяжелых батарей в полу кузов пришлось сделать выше обычного. Чтобы скрыть лишние сантиметры, инженеры использовали огромные колеса и двухцветную окраску. Это помогло сохранить пропорции, но ценители марки все равно видят в этом попытку угодить новым трендам, а не следование канонам. Динамика обсуждений показывает, что такие варианты оформления воспринимаются неоднозначно.

Техника за ширмой традиций

Разработка заняла долгое время, так как компания принципиально отказалась от закупки готовых решений. Все, включая батарею, спроектировано самостоятельно. Чтобы машина не была безмолвной, инженеры придумали систему, которая усиливает вибрации моторов и транслирует их в салон. Это напоминает работу электрогитары — звук настоящий, но пропущенный через усилитель. Однако по цифрам превосходство новинки неочевидно.

Характеристика Значение Luce
Мощность моторов 1050 л.с.
Разгон до 100 км/ч 2,5 секунды
Запас хода 530 км
Количество мест 5 мест

Продажа такого транспорта требует особого подхода к документам, ведь налоги могут неприятно удивить. Любая ошибка в расчетах при смене владельца ведет к потере крупных сумм, особенно в премиальном классе. Тот самый секрет успеха электрокаров в Европе кроется не только в экологии, но и в желании заводов избежать огромных штрафов за вредные выбросы.

"Спрос на подобные модели крайне мал. Для многих это имиджевая история, а не покупка для души. Консервативные водители просто не понимают, за что отдавать такие деньги, если нет привычного драйва", — пояснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Рыночные перспективы и сомнения

На пятки итальянцам наступают восточные производители, чьи машины быстрее и дешевле в несколько раз. Это создает ситуацию, когда платить приходится исключительно за эмблему на капоте. Высокая стоимость делает проект рискованным, но у компании есть свои методы. Например, квоты на покупку редких бензиновых моделей могут зависеть от наличия в коллекции и таких электрических новинок.

На деле же выходит, что новинка может стать пропуском в закрытый клуб для новой аудитории — молодых и обеспеченных людей, которым важны технологии, а не запах бензина. Вторичный рынок тоже диктует свои правила, и порой подержанный эксклюзив оказывается выгоднее нового, если знать правильный путь для покупки. Время покажет, задержится ли Luce в истории или станет лишь коротким эпизодом.

"Сегодня ремонт такой техники может стать настоящей проблемой из-за отсутствия нужных деталей. Любая серьезная поломка рискует превратить машину в памятник архитектуры на долгие месяцы", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

С этим стоит быть аккуратнее, ведь даже страховой полис не всегда гарантирует быстрое решение проблем, если произойдет досадный случай на дороге. Электромобиль требует специфического обслуживания и квалифицированных мастеров, которых пока не так много.

Ответы на популярные вопросы о Ferrari Luce

Почему Luce критикуют за дизайн?

Многие считают, что машина потеряла характерную для итальянских спорткаров агрессивность и стала похожа на обычный электрохэтчбек из-за участия в проекте дизайнеров электроники.

Будет ли Ferrari полностью отказываться от бензиновых двигателей?

Нет, согласно планам компании, к концу десятилетия лишь малая часть выпускаемых моделей будет полностью электрической. Основной упор по-прежнему будет делаться на гибриды и классические моторы.

Зачем в электромобиле имитация звука двигателя?

Это сделано для сохранения эмоциональной связи водителя с машиной. Система улавливает естественные вибрации электрических узлов и делает их слышимыми в салоне.

Читайте также:

Экспертная проверка: автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов, юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
Недвижимость
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Красота и стиль
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Популярное
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика

Пожелтевший пластик портит вид самого дорогого ремонта, но существуют деликатные способы вернуть ему чистоту без агрессивной химии и лишних финансовых затрат.

Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Зря они сюда заплыли: попытка проучить Пекин обернулась для НАТО внезапной слепотой
Миф о вмешательстве лопнул: вскрытие архивов Обамы обернулось катастрофой для части элит в США
Армянский коньяк стал частью большой политики: что стоит за новыми запретами Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью Любовь Степушова
Мечты Киева разбились о танкеры: попытка задушить Москву обернулась неожиданным финалом
Лечение-пустышка? Почему самый популярный сердечный препарат признали неэффективным
Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью
Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью
Последние материалы
Прощай, легенда? Почему Ferrari Luce называют самым неудачным суперкаром в истории
Ни помидором больше: Армения лишилась доступа к самому прибыльному рынку сбыта
Токсичный друг: Трамп подарил Пашиняну политический яд перед выборами
Черный цвет в летнем образе: 5 фасонов платьев, которые выглядят воздушно и уместно
В присутствии градоначальника совершена закладка дачи для семей нуждающихся городовых… — писала газета Новости дня 29 мая 1903 года
Дача — не повод забыть о красоте: как спасти стопы от трещин и грибка в огородный сезон
Этот банановый десерт в стакане гости съедают первым: готовится всего за 7 минут
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Необычный оттенок и мощь: как приручить древовидный пион в своем саду
29 мая: День миротворцев ООН, военных автомобилистов и ветеранов-таможенников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.