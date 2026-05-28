Ваш автомобиль не пройдет? Какие изменения в техосмотре готовят для водителей

Многие водители привыкли относиться к проверке состояния машины как к пустой формальности, которую нужно просто перетерпеть ради документов. Однако привычный уклад скоро изменится, ведь подготовка к обновлению правил уже началась. Главная цель перемен — сделать так, чтобы на дорогах стало меньше опасного транспорта, а сама процедура перестала быть лишь строчкой в отчете.

Планы по обновлению системы

Работа по исправлению ситуации с проверкой техники разделена на несколько этапов, а финальный вариант обновленной системы представят через несколько лет. К процессу подключились сразу три ключевых ведомства, которым предстоит решить, как превратить осмотр в действенный способ защиты людей. Важно понимать, что изменения коснутся не только легковых машин, но и спецтехники, что особенно актуально для регионов.

"Сейчас многие воспринимают осмотр как лишний барьер, а не как способ выявить поломку. Новые меры должны вернуть доверие к процедуре за счет прозрачности процесса и исключения любых лазеек для нечестных игроков", — отметил эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Специалисты планируют не просто ужесточить требования, а сделать их логичными. Это поможет водителям заранее понимать, на какие детали стоит обратить внимание, чтобы не получить отказ в допуске к движению. На практике же это означает, что владельцам старых машин придется более ответственно подходить к обслуживанию тормозов и рулевой системы.

Что именно будут проверять

Тот самый секрет успешного прохождения проверки кроется в мелочах, на которые мы часто закрываем глаза в повседневной жизни. Список узлов, подлежащих ревизии, остается обширным: от качества работы дворников до исправности световых приборов. Если фара светит не туда или на лобовом стекле со стороны водителя красуется трещина, пройти осмотр будет крайне затруднительно.

"Машина — это сложный организм. Даже небольшая неисправность в электронике может привести к отказу систем безопасности в критический момент. Поэтому проверка ECU и целостности проводки становится такой же базовой необходимостью, как и контроль давления в шинах", — объяснил автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Тип транспорта Когда нужна проверка Личное авто от 4 до 10 лет Раз в два года (при смене владельца) Личное авто старше 10 лет Ежегодно (при смене владельца) Служебный транспорт По графику в зависимости от назначения

Особое внимание уделят и экологическим параметрам, а также состоянию двигателя. В крупных городах это решение нацелено на снижение вредных выбросов. Если машина дымит как старый паровоз, это станет сигналом для инспектора о серьезных внутренних проблемах агрегата.

"К нам часто привозят авто после неудачных попыток сэкономить на запчастях. Любая кустарная переделка, влияющая на жесткость кузова или работу мотора, выявляется при внимательном осмотре за считанные минуты", — подчеркнул инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

С этим стоит быть аккуратнее: любое внесение изменений в конструкцию, будь то установка нестандартных бамперов или лебедок, должно быть официально зафиксировано. В противном случае владельца ждет долгое разбирательство и отказ в выдаче диагностической карты. Такая строгость помогает избежать появления на дорогах самодельных конструкций, которые могут развалиться на ходу.

Ответы на популярные вопросы

Кому сейчас обязательно проходить техосмотр?

Проверка остается обязательной для частных владельцев при покупке или продаже машины старше четырех лет, а также если в конструкцию авто были внесены изменения или заменены основные агрегаты.

Правда ли, что без осмотра могут оштрафовать?

Для большинства водителей личных легковых машин штраф за отсутствие диагностической карты при обычной поездке не предусмотрен. Однако при совершении регистрационного действия в ГИБДД документ потребуют обязательно.

Что делать, если машина не прошла проверку с первого раза?

Нужно устранить выявленные замечания и приехать на повторный осмотр. Если успеть в установленный срок, инспектор проверит только те пункты, по которым возникли вопросы в прошлый раз.

