Дни, когда можно было ездить на ведре с болтами без штрафа, сочтены — гайки закрутят до упора

Эпоха вольницы для владельцев "ведер с болтами" подходит к концу. Власти готовят зачистку дорог от автохлама, прикрываясь стратегией безопасности. Техосмотр, который последние годы вяло дремал в углу, превращаясь в чистую формальность, собираются превратить в карательный инструмент. Если ваша машина дымит как паровоз или тормозит "со второго качка", скоро вы станете пешеходом.

Гайки закрутят до упора: возвращение обязательного ТО

Мягкий режим, когда на диагностическую карту смотрели сквозь пальцы, доживает свои дни. Минтранс и МВД до 2028 года должны представить план "реанимации" техосмотра. Эксперты уверены: обязаловку вернут, но сделают это хитро, разрезая хвост по частям. Сначала под раздачу попадут "старички" почтенного возраста, затем планка будет падать, пока в сито не попадут почти все.

"Я предсказывал, что техосмотр вернется для всех автомобилей еще несколько лет назад. Мой прогноз в силе. Техосмотр для всех автомобилей, кроме новых (до трех-пяти лет), вернется, но возвращать будут постепенно", — спрогнозировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Проблема в том, что сейчас ТО превратился в фотосессию: машина заехала в бокс, улыбнулась камерам и уехала с заветной бумажкой. Реальное состояние узлов никого не волнует. Чтобы система работала, пункты контроля должны перестать быть "печатными станками" для бланков и начать реально трясти подвеску и проверять линзы фар.

Категория транспорта Периодичность проверки Легковые такси (старше 5 лет) Раз в 6 месяцев Грузовики до 3,5 т (от 4 до 10 лет) Раз в 2 года Перевозка опасных грузов Раз в 6 месяцев Автобусы (старше 5 лет) Раз в 6 месяцев

Шлагбаум для неисправных: как будут запрещать движение

Власти намерены узаконить моментальный запрет на эксплуатацию, если инспектор нашел критическую поломку. Механизм прост: видишь текущую тормозную жидкость или люфт в рулевом — получай запрет. Это не просто штраф, это приказ убрать "самобеглую коляску" с асфальта до полного исцеления. Современные китайские кроссоверы с их сложной электроникой тоже могут попасть под раздачу, если бортовые системы начнут "глючить".

"Машина не должна быть источником смерти. Если рулевое управление дышит на ладан, а тормоза срабатывают через раз, такой технике на трассе делать нечего. Мы должны жестко отсекать потенциальных убийц", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по техническим дефектам Михаил Лазарев.

Рынок запчастей сейчас напоминает минное поле, и желание сэкономить, пропуская плановое обслуживание автомобиля, становится национальным спортом. Реформа должна сделать этот спорт слишком дорогим. Либо ты следишь за машиной, либо она превращается в неподвижный памятник твоей жадности на штрафстоянке.

Страховка как кнут: ОСАГО заставит ехать в сервис

Страховщиков хотят превратить в надзирателей. Не прошел отзывную кампанию завода? Получи повышающий коэффициент к полису. Регулярно заезжаешь на стенд и следишь за подвеской — держи скидку. Это попытка заставить водителей заниматься профилактикой, а не ждать, пока колесо отвалится на скорости под сто на загородном шоссе.

"Игнорирование отзывных кампаний — это риск не только для владельца, но и для страховой. Логично, что цена полиса должна зависеть от технической дисциплины водителя. Нет ТО — платишь больше", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Пока водители маневрируют в потоке, пытаясь угадать новые скоростные лимиты, их техническое состояние остается "серой зоной". Новая реформа должна вытащить всех на свет. И если для этого придется "задушить" рублем тех, кто привык ездить "на авось", власти пойдут на это не раздумывая.

Ответы на популярные вопросы о новых правилах ТО

Станет ли техосмотр обязательным для всех легковых авто?

Нет, масштабное возвращение обязательного ТО планируется поэтапно ближе к 2028 году, однако для отдельных категорий подержанных машин правила могут ужесточить раньше.

Могут ли запретить эксплуатацию прямо на дороге?

Да, МВД разрабатывает механизм, при котором инспектор сможет запретить движение при выявлении критических неисправностей тормозов или рулевого управления.

Как отзывные кампании повлияют на стоимость ОСАГО?

Обсуждается введение коэффициента: если владелец игнорирует официальный вызов дилера на устранение заводского дефекта, страховка станет дороже.

Где можно будет пройти ТО по новым правилам?

Проверку будут проводить аккредитованные операторы и официальные дилерские центры, оснащенные необходимым диагностическим оборудованием.

