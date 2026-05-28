Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Невероятный поворот: Индия обошла мир по числу женщин-пилотов
Духовный труд подменили расчетом: в важнейшем документе Ватикана нашли признаки работы нейросети
Железные кузнечики вместо людей: на Луне высадят десант принципиально иных машин
Это обеспечит выживание в бою: инженеры создали конструкцию для медиков в горячих точках
Дни, когда можно было ездить на ведре с болтами без штрафа, сочтены — гайки закрутят до упора
Без помощи родителей и наследства: как реально купить квартиру в 2026 году
Продали ведро картошки соседу? Придётся узнать, где проходит граница закона на огороде
Вечный блеск из гробниц фараонов: в чём секрет абсолютного бессмертия золота
С наступлением темноты они подползают к вражеским окопам и блиндажам… своевременно вскрывая замыслы врага… — писала газета Знамя Родины 28 мая 1942 года

Новый игрок на колёсах: АвтоВАЗ запускает коммерческий бренд — первые фургоны уже в Москве

Авто

АвтоВАЗ окончательно превратил свои конвейеры в инкубатор для восточных гостей. На этот раз под прицелом — коммерческий сектор. Новая марка SKM готовится выкатить на дороги тяжелую артиллерию в виде модели M9. Это не просто фургон, это китайский IVECO Fidato, которому в Тольятти и Нижнем Новгороде спешно переклеивают шильдики, чтобы он не чувствовал себя чужим на празднике импортозамещения.

Автозавод
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
Автозавод

Железо и мощь: что внутри SKM M9

Под капотом этого "псевдо-россиянина" бьется двухлитровое дизельное сердце мощностью 150 лошадей. Тяга передается на передние колеса — забудьте о внедорожных амбициях, это чисто городской житель. Выбор трансмиссий оставляет пространство для маневра: либо классическая шестиступенчатая механика для адептов контроля, либо современный девятиступенчатый "автомат" для тех, кто устал дергать рычаг в пробках.

"Дизельный двигатель такого объема — это разумный компромисс между налогами и тягой. Но владельцам стоит помнить, что даже продвинутые системы требуют грамотного обслуживания автомобиля, чтобы не отправить мотор в утиль раньше времени", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Машина приехала в Москву на выставку Comvex не одна, а сразу в четырех ипостасях. Хотите возить туристов? Пожалуйста — семи- и восьмиместные минивэны. Нужно доставить футбольную команду на матч? Есть девятиместный микроавтобус. А для тех, кто привык возить коробки, подготовили глухой цельнометаллический фургон.

Цена вопроса и иерархия в семействе

За удовольствие обладать версией "Бизнес" на ручке придется выложить около пяти миллионов рублей. Сумма внушительная, особенно на фоне младшего брата SKM M7, который построен на базе китайского Shineray (марка SRM). Тот стоит почти в два раза дешевле — от 2,86 млн рублей. Но М9 — это другой уровень комфорта и технологий, пусть и с китайским акцентом под итальянским соусом.

"Пять миллионов за коммерческий фургон — цена на грани фола. Без льготных программ лизинга или кредитования массовых продаж ждать не стоит, такая финансовая нагрузка может отпугнуть малых перевозчиков", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Производство развернут на мощностях "ВИС-Авто", где уже вовсю идет крупноузловая сборка М7. Пока конкуренты из Белоруссии, вроде компании Avior, штурмуют рынок своими фургонами V90, АвтоВАЗ делает ставку на узнаваемость бренда и развитую дилерскую сеть. Если заправщики не подведут, и в регионах не случится дефицит качественного топлива, новинка имеет все шансы прижиться в доставке и пассажирских перевозках.

Характеристика Значение SKM M9
Силовой агрегат 2.0 Дизель (150 л. с.)
Тип привода Передний
Варианты КПП 6МТ / 9АТ
Ориентировочная цена от 5 000 000 руб.

"При эксплуатации в коммерческих целях критически важно следить за состоянием ходовой части. Даже самая надежная подвеска пасует перед перегрузом, а неправильно подобранные шины могут привести к аварии при полной загрузке микроавтобуса", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о SKM M9

Когда начнутся официальные продажи?

Старт продаж намечен на сентябрь этого года, а первые товарные машины должны появиться у дилеров в конце августа.

Кто является реальным производителем модели?

Автомобиль представляет собой переименованный китайский фургон IVECO Fidato, сборка которого локализуется в России.

Какие типы кузова будут доступны покупателям?

Линейка включает пассажирские минивэны на 7-8 мест, микроавтобус на 9 мест и цельнометаллический грузовой фургон.

Какая коробка передач лучше подходит для города?

Для городских условий оптимален девятиступенчатый "автомат", в то время как шестиступенчатая механика больше подойдет для трассовых пробегов и экономии бюджета.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Деньги в бетон, а забор набок: главная ошибка при бетонировании, которую совершают все
Недвижимость
Деньги в бетон, а забор набок: главная ошибка при бетонировании, которую совершают все
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Красота и стиль
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Популярное
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали

Ночная атака на учебный городок в Старобельске вызвала острую реакцию экспертов, пока службы города разбирают завалы в жилом секторе после мощных прилетов.

После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Трамп проиграл Ближний Восток: Иран вышел из войны победителем, а Израиль снова остался один Юрий Бочаров Курс нового правительства Болгарии оказался проамериканским Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
В Токио паника: Китай обрубает все контакты после дерзкой провокации у Тайваня
В Токио паника: Китай обрубает все контакты после дерзкой провокации у Тайваня
Последние материалы
Любопытство ценой в жизнь: что делать, если собака наткнулась на змею
Танец на грани фола: маневр русских спутников в трех метрах друг от друга перепугал Запад
Железные кузнечики вместо людей: на Луне высадят десант принципиально иных машин
Соседи думают, что это экзотика: как вырастить бархатные винные "шапки" за один сезон
Каркас системы треснул: киевское руководство начало подготовку к эвакуации по запасному маршруту
Это обеспечит выживание в бою: инженеры создали конструкцию для медиков в горячих точках
Ошибка новичка: почему жим лежа делает вас сутулым и как это исправить за 6 месяцев
Зима больше не враг для кузова: китайские кроссоверы, которые переживают реагенты без потерь
Пушистые терапевты: почему в трудную минуту кошка всегда приходит на помощь
D-серин вернул память старым мышам: ученые приблизились к созданию эликсира молодости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.