Новый игрок на колёсах: АвтоВАЗ запускает коммерческий бренд — первые фургоны уже в Москве

АвтоВАЗ окончательно превратил свои конвейеры в инкубатор для восточных гостей. На этот раз под прицелом — коммерческий сектор. Новая марка SKM готовится выкатить на дороги тяжелую артиллерию в виде модели M9. Это не просто фургон, это китайский IVECO Fidato, которому в Тольятти и Нижнем Новгороде спешно переклеивают шильдики, чтобы он не чувствовал себя чужим на празднике импортозамещения.

Автозавод

Железо и мощь: что внутри SKM M9

Под капотом этого "псевдо-россиянина" бьется двухлитровое дизельное сердце мощностью 150 лошадей. Тяга передается на передние колеса — забудьте о внедорожных амбициях, это чисто городской житель. Выбор трансмиссий оставляет пространство для маневра: либо классическая шестиступенчатая механика для адептов контроля, либо современный девятиступенчатый "автомат" для тех, кто устал дергать рычаг в пробках.

"Дизельный двигатель такого объема — это разумный компромисс между налогами и тягой. Но владельцам стоит помнить, что даже продвинутые системы требуют грамотного обслуживания автомобиля, чтобы не отправить мотор в утиль раньше времени", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Машина приехала в Москву на выставку Comvex не одна, а сразу в четырех ипостасях. Хотите возить туристов? Пожалуйста — семи- и восьмиместные минивэны. Нужно доставить футбольную команду на матч? Есть девятиместный микроавтобус. А для тех, кто привык возить коробки, подготовили глухой цельнометаллический фургон.

Цена вопроса и иерархия в семействе

За удовольствие обладать версией "Бизнес" на ручке придется выложить около пяти миллионов рублей. Сумма внушительная, особенно на фоне младшего брата SKM M7, который построен на базе китайского Shineray (марка SRM). Тот стоит почти в два раза дешевле — от 2,86 млн рублей. Но М9 — это другой уровень комфорта и технологий, пусть и с китайским акцентом под итальянским соусом.

"Пять миллионов за коммерческий фургон — цена на грани фола. Без льготных программ лизинга или кредитования массовых продаж ждать не стоит, такая финансовая нагрузка может отпугнуть малых перевозчиков", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Производство развернут на мощностях "ВИС-Авто", где уже вовсю идет крупноузловая сборка М7. Пока конкуренты из Белоруссии, вроде компании Avior, штурмуют рынок своими фургонами V90, АвтоВАЗ делает ставку на узнаваемость бренда и развитую дилерскую сеть. Если заправщики не подведут, и в регионах не случится дефицит качественного топлива, новинка имеет все шансы прижиться в доставке и пассажирских перевозках.

Характеристика Значение SKM M9 Силовой агрегат 2.0 Дизель (150 л. с.) Тип привода Передний Варианты КПП 6МТ / 9АТ Ориентировочная цена от 5 000 000 руб.

"При эксплуатации в коммерческих целях критически важно следить за состоянием ходовой части. Даже самая надежная подвеска пасует перед перегрузом, а неправильно подобранные шины могут привести к аварии при полной загрузке микроавтобуса", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о SKM M9

Когда начнутся официальные продажи?

Старт продаж намечен на сентябрь этого года, а первые товарные машины должны появиться у дилеров в конце августа.

Кто является реальным производителем модели?

Автомобиль представляет собой переименованный китайский фургон IVECO Fidato, сборка которого локализуется в России.

Какие типы кузова будут доступны покупателям?

Линейка включает пассажирские минивэны на 7-8 мест, микроавтобус на 9 мест и цельнометаллический грузовой фургон.

Какая коробка передач лучше подходит для города?

Для городских условий оптимален девятиступенчатый "автомат", в то время как шестиступенчатая механика больше подойдет для трассовых пробегов и экономии бюджета.

