Рискованный сервис на частных участках: массовое аннулирование деятельности затронуло весь регион

Авто

В Московской области инспекторы земельного контроля закрыли 84 нелегальные точки шиномонтажа в рамках масштабных проверок использования территорий. Всего ведомство зафиксировало 522 случая, когда предприниматели разворачивали бизнес на участках, не предназначенных для коммерческой деятельности. Лидерами по числу нарушителей стали Солнечногорск и Щелково, где ликвидировали по шесть подпольных мастерских в каждом округе, а в Ступино прекратили работу пять сервисов.

Для владельцев мастерских остается возможность сохранить дело через смену статуса земли. По данным профильного министерства, этой опцией воспользовались хозяева 97 участков, приведя документы в соответствие с законом. В Щелково легально оформились девять сервисов, в Орехово-Зуево — семь, а в Балашихе — шесть. Чтобы избежать штрафов и сноса, собственники меняют назначение земли с гаражного на дорожный сервис, предварительно заказывая пересмотр стоимости в Центре кадастровой оценки.

Работа "серых" точек часто ведет к тому, что обслуживание автомобиля проводится без соблюдения технологических норм. Как сообщает интернет-издание "Вести Подмосковья", один из предпринимателей в Егорьевске уже исправил нарушения после получения предписания, официально переоформив свой объект. Такой подход позволяет государству контролировать качество услуг и утилизацию отходов, включая старые покрышки, прочность резины которых требует специальных условий переработки.

"Подпольные мастерские опасны не только отсутствием налогов, но и кустарным оборудованием, которое может повредить диск или неправильно отбалансировать колесо, что критично на высоких скоростях", — объяснил в беседе с Pravda.Ru мастер шиномонтажа Калинин Артём Владиславович.

Ответы на популярные вопросы о проверках шиномонтажей

Почему закрывают подпольные шиномонтажи?

Основная причина — нецелевое использование земли. Если участок выделен под ИЖС или гаражи, вести на нем профессиональный бизнес по ремонту авто без смены статуса запрещено законом.

Как легализовать работу существующей мастерской?

Собственнику необходимо подать заявление на изменение вида разрешенного использования (ВРИ) земельного участка на "объекты дорожного сервиса" и привести помещения в соответствие с требованиями безопасности.

В каких городах Подмосковья выявлено больше всего нарушений?

Наибольшее число нелегальных точек зафиксировано в Солнечногорске и Щелково, также существенное количество объектов закрыто в Ступино.

Где можно проверить законность работы сервиса?

Клиент вправе запросить документы на ведение деятельности, а официальный статус участка земли можно проверить по публичной кадастровой карте, где должно быть указано соответствующее назначение.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
