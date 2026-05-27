Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уязвимости пустующего жилья: советы по недвижимости на период летних отпусков
Опасная ловушка банковских вкладов: как бережливость населения приводит к массовой блокировке наличности
Прощайте, мучительные диеты: как знакомые запахи обманывают мозг и заставляют лишние килограммы уйти
Мозг стареет медленнее, если есть это каждый день: врач назвала главных защитников памяти
Революция в медицине Подмосковья: цифровой алгоритм лишил работы сотрудников справочных служб
Курильщикам назвали точку невозврата: после нее легкие уже не спасти
Смартфон заражают под видом спасения: одна ошибка при скачивании открывает доступ к вашим данным
Чудовище снова на свободе: в Ленинградской области начались поиски опасного беглеца
Зима вернулась без предупреждения: стихия превратила трассы в ледяную ловушку

Ценники на АЗС пробили потолок: дефицит АИ-95 в Сибири спровоцировал резкий пересмотр планов отпускников

Авто

Стоимость автомобильного топлива в Новосибирской области демонстрирует динамику, значительно опережающую средние показатели инфляции по региону. К началу летнего сезона 2026 года ценники на заправочных станциях обновили локальные максимумы, заставляя водителей пересматривать бюджеты на отпускные поездки.

Заправка авто
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Заправка авто

Причины подорожания и дефицита

На текущий момент литр АИ-95 на новосибирских АЗС обходится в среднем в 68,69 рубля, что на 12% выше показателей прошлого года. Вместе с тем, биржевой спрос на востребованные марки бензина остается неудовлетворенным: объем заявок на покупку «девяносто пятого» почти в два раза превышает фактические продажи. На ситуацию влияет сокращение объемов переработки на ряде НПЗ и затянувшиеся ремонтные работы, из-за которых рынок ощущает нехватку наиболее популярных сортов топлива, сообщает atas.info.

Расходы на летние маршруты

Для планирующих путешествие по знаковым местам Сибири экономика поездки существенно изменилась. Путь из Новосибирска до Горно-Алтайска и обратно теперь потребует минимум 6,2 тысячи рублей при заправке АИ-95, а поездка к Телецкому озеру обойдется почти в 9 тысяч рублей. Стоит отметить, что агрессивное вождение в условиях горных серпантинов может спровоцировать преждевременный износ двигателя и трансмиссии, что еще сильнее увеличит итоговые траты на содержание автомобиля.

"Рост стоимости логистики напрямую связан с дефицитом высокооктанового бензина на оптовом рынке, что неизбежно тянет за собой розничные цены в самый разгар туристического сезона. В свою очередь, частным автовладельцам стоит заранее закладывать в смету поездки риск дальнейшего удорожания литра еще на 3-5 рублей к середине лета", — объяснил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов Крылов Денис Андреевич.

Ответы на популярные вопросы о ценах на бензин

Почему бензин дорожает быстрее инфляции?

Основными факторами выступают сокращение производства на крупных НПЗ из-за внеплановых ремонтов и сезонный всплеск потребления, создающий локальный дефицит АИ-95.

Сколько будет стоить литр бензина к осени 2026 года?

По прогнозам аналитиков, цена за литр АИ-95 может достигнуть отметки в 74–75 рублей, если темпы производства не будут форсированы в ближайшие месяцы.

Влияет ли регион заправки на стоимость поездки на Алтай?

Да, в отдаленных горных районах и на туристических маршрутах стоимость литра традиционно выше городской, что необходимо учитывать при расчете запаса хода.

Можно ли сэкономить, перейдя на АИ-92 вместо АИ-95?

Такая экономия возможна только для автомобилей, чьи двигатели конструктивно допускают использование низкооктанового топлива, в противном случае велик риск поломки силового агрегата.

Читайте также

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Не зола и не навоз: агроном раскрыл главную подкормку клубники во время цветения
Садоводство, цветоводство
Не зола и не навоз: агроном раскрыл главную подкормку клубники во время цветения
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Мир. Новости мира
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Популярное
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет

Вспоминая эстетику советских полей, эксперты разбирают инженерную логику использования подручных средств для сохранения эластичности резины на солнце.

В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
Тайга хранила секрет 20 лет: советский солдат, 9 японок и их 73 ребенка
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
Курс нового правительства Болгарии оказался проамериканским Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
После удара по Старобельску Россия связалась с окружением Трампа — и это был не разговор о мире
Не зола и не навоз: агроном раскрыл главную подкормку клубники во время цветения
После удара по Старобельску Киев сделал следующий шаг, который вызвал новый резонанс
После удара по Старобельску Киев сделал следующий шаг, который вызвал новый резонанс
Последние материалы
Мозг стареет медленнее, если есть это каждый день: врач назвала главных защитников памяти
Иллюзия безопасного курения рассыпалась: в составе гаджетов нашли вещества, провоцирующие аллергию
Кошке не место в ванной: как популярная ошибка владельцев оборачивается болезненными осложнениями
Революция в медицине Подмосковья: цифровой алгоритм лишил работы сотрудников справочных служб
Ценники на АЗС пробили потолок: дефицит АИ-95 в Сибири спровоцировал резкий пересмотр планов отпускников
Учимся многослойности: как носить две сумки и не выглядеть так, будто идешь на рынок
Курильщикам назвали точку невозврата: после нее легкие уже не спасти
Курс нового правительства Болгарии оказался проамериканским
Секрет финансовой свободы: почему богатые люди возвращаются к наличным деньгам
Долго мучаться от жажды не придётся: домашний квас на цикории будет готов всего за три часа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.