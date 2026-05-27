Ценники на АЗС пробили потолок: дефицит АИ-95 в Сибири спровоцировал резкий пересмотр планов отпускников

Стоимость автомобильного топлива в Новосибирской области демонстрирует динамику, значительно опережающую средние показатели инфляции по региону. К началу летнего сезона 2026 года ценники на заправочных станциях обновили локальные максимумы, заставляя водителей пересматривать бюджеты на отпускные поездки.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Заправка авто

Причины подорожания и дефицита

На текущий момент литр АИ-95 на новосибирских АЗС обходится в среднем в 68,69 рубля, что на 12% выше показателей прошлого года. Вместе с тем, биржевой спрос на востребованные марки бензина остается неудовлетворенным: объем заявок на покупку «девяносто пятого» почти в два раза превышает фактические продажи. На ситуацию влияет сокращение объемов переработки на ряде НПЗ и затянувшиеся ремонтные работы, из-за которых рынок ощущает нехватку наиболее популярных сортов топлива, сообщает atas.info.

Расходы на летние маршруты

Для планирующих путешествие по знаковым местам Сибири экономика поездки существенно изменилась. Путь из Новосибирска до Горно-Алтайска и обратно теперь потребует минимум 6,2 тысячи рублей при заправке АИ-95, а поездка к Телецкому озеру обойдется почти в 9 тысяч рублей. Стоит отметить, что агрессивное вождение в условиях горных серпантинов может спровоцировать преждевременный износ двигателя и трансмиссии, что еще сильнее увеличит итоговые траты на содержание автомобиля.

"Рост стоимости логистики напрямую связан с дефицитом высокооктанового бензина на оптовом рынке, что неизбежно тянет за собой розничные цены в самый разгар туристического сезона. В свою очередь, частным автовладельцам стоит заранее закладывать в смету поездки риск дальнейшего удорожания литра еще на 3-5 рублей к середине лета", — объяснил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов Крылов Денис Андреевич.

Ответы на популярные вопросы о ценах на бензин

Почему бензин дорожает быстрее инфляции?

Основными факторами выступают сокращение производства на крупных НПЗ из-за внеплановых ремонтов и сезонный всплеск потребления, создающий локальный дефицит АИ-95.

Сколько будет стоить литр бензина к осени 2026 года?

По прогнозам аналитиков, цена за литр АИ-95 может достигнуть отметки в 74–75 рублей, если темпы производства не будут форсированы в ближайшие месяцы.

Влияет ли регион заправки на стоимость поездки на Алтай?

Да, в отдаленных горных районах и на туристических маршрутах стоимость литра традиционно выше городской, что необходимо учитывать при расчете запаса хода.

Можно ли сэкономить, перейдя на АИ-92 вместо АИ-95?

Такая экономия возможна только для автомобилей, чьи двигатели конструктивно допускают использование низкооктанового топлива, в противном случае велик риск поломки силового агрегата.

