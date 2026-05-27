Смертельный аттракцион на моноколесе: назван способ усмирить любителей езды без руля

Моноколеса снова заполонили российские улицы, разгоняясь до рекордных скоростей. Но за футуристичным дизайном и кажущейся легкостью скрываются серьезные угрозы. Эксперты рассказали, как можно решить проблему.
Несмотря на футуристичный вид, первые прототипы появились еще в 2009 году, но тогда электроника не позволяла разгоняться быстрее 20 км/ч, а любая кочка выводила механизм из строя. Современные модели стали прочнее и быстрее, превратившись из дорогой игрушки в полноценное средство передвижения для людей в возрасте от 16 до 35 лет.
Инженер Михаил Пастухов, на которого ссылается tmn.aif.ru, объяснил востребованность этого транспорта доступной ценой, от 70 тысяч рублей, и высокой маневренностью. Устройства позволяют преодолевать до 80 км на одном заряде, легко объезжая препятствия и оставляя руки пользователя свободными.
Однако эксперт предупредил, что управление требует постоянной концентрации, так как через час езды мышцы устают, а отсутствие руля вынуждает балансировать телом, что при скорости до 90 км/ч может привести к тяжелому травматизму.
Правовой статус таких гаджетов остается сложным: они входят в категорию средств индивидуальной мобильности (СИМ), поведение владельцев которых часто вызывает вопросы у правоохранителей.
Гендиректор сети автопрокатов Дмитрий Матвеев отметил, что пользователи моноколес юридически приравнены к водителям и обязаны соблюдать региональные скоростные лимиты.
Поскольку электросамокаты признаны источниками повышенной опасности, аналогичный подход фактически распространяется и на моноколеса, требуя от владельцев знания ПДД и ответственности за столкновения.
Матвеев полагает, что тотальные запреты бесполезны, так как они ударят по сервисам доставки и мобильности горожан. Вместо этого он предложил интегрировать уроки вождения СИМ в школьную программу ОБЖ, чтобы молодежь получала специальные разрешения на эксплуатацию техники.
Подобная мера помогла бы снизить хаос на дорогах, особенно на фоне того, что профильные ведомства обсуждают новые штрафы и механизмы контроля для исключения анонимности нарушителей.
В настоящий момент обязательное водительское удостоверение для управления СИМ мощностью до 250 Вт не требуется, однако пользователь обязан соблюдать правила дорожного движения для этой категории транспорта.
Технически некоторые современные модели способны разгоняться до 90 км/ч, однако по закону движение на СИМ в пешеходных зонах и по тротуарам ограничено лимитом в 25 км/ч.
Запас хода большинства моделей варьируется от 30 до 80 километров, что зависит от емкости аккумулятора, веса райдера, рельефа местности и температуры воздуха.
Инженеры не рекомендуют эксплуатацию в непогоду: влага может повредить электронику и литиевые батареи, а скользкое покрытие или скрытые лужами ямы приводят к потере равновесия и падениям.
