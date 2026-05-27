Смертельный аттракцион на моноколесе: назван способ усмирить любителей езды без руля

Моноколеса снова заполонили российские улицы, разгоняясь до рекордных скоростей. Но за футуристичным дизайном и кажущейся легкостью скрываются серьезные угрозы. Эксперты рассказали, как можно решить проблему.

Фото: freepik.com by macrovector is licensed under Free More info
Несмотря на футуристичный вид, первые прототипы появились еще в 2009 году, но тогда электроника не позволяла разгоняться быстрее 20 км/ч, а любая кочка выводила механизм из строя. Современные модели стали прочнее и быстрее, превратившись из дорогой игрушки в полноценное средство передвижения для людей в возрасте от 16 до 35 лет.

Инженер Михаил Пастухов, на которого ссылается tmn.aif.ru, объяснил востребованность этого транспорта доступной ценой, от 70 тысяч рублей, и высокой маневренностью. Устройства позволяют преодолевать до 80 км на одном заряде, легко объезжая препятствия и оставляя руки пользователя свободными.

Однако эксперт предупредил, что управление требует постоянной концентрации, так как через час езды мышцы устают, а отсутствие руля вынуждает балансировать телом, что при скорости до 90 км/ч может привести к тяжелому травматизму.

Правовой статус таких гаджетов остается сложным: они входят в категорию средств индивидуальной мобильности (СИМ), поведение владельцев которых часто вызывает вопросы у правоохранителей.

Гендиректор сети автопрокатов Дмитрий Матвеев отметил, что пользователи моноколес юридически приравнены к водителям и обязаны соблюдать региональные скоростные лимиты.

Поскольку электросамокаты признаны источниками повышенной опасности, аналогичный подход фактически распространяется и на моноколеса, требуя от владельцев знания ПДД и ответственности за столкновения.

"Риск травматизма при использовании высокоскоростных моноколес значительно выше, чем на самокате, из-за специфики удержания равновесия. Сегодня крайне важно, чтобы владельцы таких устройств не только использовали полную экипировку, но и осознавали, что любая техническая ошибка на скорости свыше 25 км/ч на городском тротуаре может стать летальной для пешехода", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Матвеев полагает, что тотальные запреты бесполезны, так как они ударят по сервисам доставки и мобильности горожан. Вместо этого он предложил интегрировать уроки вождения СИМ в школьную программу ОБЖ, чтобы молодежь получала специальные разрешения на эксплуатацию техники.

Подобная мера помогла бы снизить хаос на дорогах, особенно на фоне того, что профильные ведомства обсуждают новые штрафы и механизмы контроля для исключения анонимности нарушителей.

Ответы на популярные вопросы о моноколесах

Нужны ли права для езды на моноколесе?

В настоящий момент обязательное водительское удостоверение для управления СИМ мощностью до 250 Вт не требуется, однако пользователь обязан соблюдать правила дорожного движения для этой категории транспорта.

Какова максимальная скорость моноколеса?

Технически некоторые современные модели способны разгоняться до 90 км/ч, однако по закону движение на СИМ в пешеходных зонах и по тротуарам ограничено лимитом в 25 км/ч.

На сколько хватает заряда батареи?

Запас хода большинства моделей варьируется от 30 до 80 километров, что зависит от емкости аккумулятора, веса райдера, рельефа местности и температуры воздуха.

Можно ли ездить в дождь или снег?

Инженеры не рекомендуют эксплуатацию в непогоду: влага может повредить электронику и литиевые батареи, а скользкое покрытие или скрытые лужами ямы приводят к потере равновесия и падениям.

