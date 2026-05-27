Льготы или ловушка: зачем каршерингу хотят придать статус отдельного транспорта

Бизнес-сообщество обратилось в Минтранс с предложением закрепить каршеринг в законодательстве как самостоятельную категорию транспорта. Сторонники инициативы указывают на отсутствие единых федеральных стандартов, из-за чего правила эксплуатации и парковки арендованных машин радикально разнятся в зависимости от региона.

Фото: Pravda.ru by Андрей Киселёв is licensed under Free for commercial use верификация аккаунта в каршеринге

В условиях правового вакуума сервисы сталкиваются с операционными сложностями, а водители рискуют получить штрафы в одном городе за действия, которые разрешены в другом.

Член рабочей группы при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов выразил скепсис относительно этих планов, сообщает NewsInfo.

По его мнению, за стремлением к унификации скрывается желание компаний получить налоговые преференции и право на бесплатную парковку в центральных зонах всех российских городов по аналогии с московской моделью.

Эксперт подчеркнул, что операторы, зарегистрированные в столице, фактически пытаются использовать инфраструктуру других субъектов без финансовых обязательств перед их бюджетами.

Попов настаивает, что краткосрочная аренда авто проигрывает общественному транспорту в эффективности, оставаясь лишь формой персональной перевозки, которая избыточно загружает дорожную сеть.

"Я не считаю, что каршеринг является благом для улично-дорожной сети. Каршеринг — это все равно персональная перевозка, он занимает на дороге гораздо больше места в отношении перевозки одного человека, нежели этот человек поедет в автобусе. Поэтому говорить о том, что каршеринг — это благо для наших транспортных целей, это вряд ли. Каршеринг иногда помогает людям, но объемы загруженности дорог каршеринговым транспортом не соответствуют реальным объемам задач", — отметил Попов.

"Попытки легализовать каршеринг как отдельный вид транспорта — это прежде всего лоббирование коммерческих льгот, однако для пользователя важнее прозрачность правил. Сегодня стоимость владения автомобилем заставляет многих переходить на аренду, но без федерального регламента водитель остается заложником региональных штрафов и кабальных договоров", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв

Также Дмитрий Попов раскритиковал идею упрощения системы штрафов через автоматическую идентификацию водителя государством. Он считает, что действующие нормы КоАП, возлагающие первичную ответственность на собственника машины, работают исправно.

Вместо изменения госсистемы операторам стоит развивать внутренний контроль, используя, например, когнитивные тесты, которые уже внедряются для отсеивания невнимательных пользователей.

Ответы на популярные вопросы о статусе каршеринга

Зачем бизнесу нужно признание каршеринга отдельным видом транспорта?

Это позволит установить единые правила по всей стране, включая вопрос доступа к льготным или бесплатным парковочным местам в центрах городов.

Кто сейчас платит штрафы за нарушения на арендованном авто?

Согласно КоАП, ответственность несет собственник (компания), которая затем в бесспорном порядке списывает сумму штрафа и комиссию с пользователя по договору аренды.

Почему правила парковки каршеринга везде разные?

В отсутствие федерального закона каждый муниципалитет самостоятельно решает, предоставлять ли сервисам субсидии или льготы на использование городской земли.

Поможет ли новый закон снизить цены на поездки?

Прямой связи нет, однако налоговые преференции и отмена платы за парковку для операторов могут замедлить рост тарифов для конечных потребителей.

Читайте также