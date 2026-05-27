Разрешат ли мотоциклам ездить по выделенным полосам: главные риски инициативы Госдума

Российские власти обсуждают инициативу, позволяющую мотоциклистам легально использовать полосы для общественного транспорта. Идею о допуске двухколесной техники на "выделенки" поддержали в Госдуме.

Фото: Pravda.ru by Андрей Киселёв is licensed under Free for commercial use
Мужчина в кожаной куртке и мотоцикл

Однако в экспертном сообществе и среди самих байкеров мнения разделились из-за сложности регулирования безопасности в плотном городском потоке.

Байкер Михаил Раздольский в разговоре с MoneyTimes отметил, что опытные водители воспримут нововведение позитивно, но предположил возможное введение запрета на движение мотоциклов по остальным рядам.

Реализация такого сценария вызывает серьезные опасения, поскольку маневренность является ключевым преимуществом байка. Основной риск ДТП по-прежнему связан с недостатком навыков у новичков, которые допускают ошибки при расчете дистанции и скорости, из-за чего критически важно правильно выбрать мотошколу для обучения.

Принудительная концентрация двухколесного транспорта только в одной полосе может лишить пилотов возможности безопасного маневрирования.

По словам Раздольского, на которого ссылается MoneyTimes, водители часто получают штрафы за езду по обочинам или спецполосам, пытаясь избежать пробок. Сейчас законодатели ищут баланс, который позволит разгрузить улицы, не создавая аварийных ситуаций для пассажирских автобусов и электробусов.

"Разрешение выезда на выделенные полосы может создать ложное чувство безопасности у неопытных пилотов, провоцируя их на превышение скорости в замкнутом пространстве", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о движении мотоциклов по выделенным полосам

Разрешено ли сейчас мотоциклистам ездить по автобусным полосам?

Согласно действующим ПДД, движение по полосам для общественного транспорта разрешено только автобусам, такси и велосипедистам, для мотоциклов это нарушение.

Какие штрафы предусмотрены за выезд на "выделенку" сегодня?

В Москве и Санкт-Петербурге штраф составляет 3000 рублей, в других регионах России за подобное нарушение придется заплатить 1500 рублей.

Почему мотоциклисты стремятся попасть на спецполосы?

Это позволяет легализовать объезд пробок, уменьшить количество опасных перестроений между рядами и снизить риск столкновений с автомобилями.

Какие риски видят эксперты в этой инициативе?

Главные опасения связаны с разницей скоростей общественного транспорта и байков, а также возможной блокировкой пути для экстренных служб.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
