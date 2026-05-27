Байкеров пустят на выделенки? В Госдуме оценили новую инициативу Минтранса

Российских байкеров готовятся выпустить из тесного междурядья в спасительный простор "выделенок". Минтранс затеял ревизию правил, чтобы легализовать проезд двухколесной техники по полосам для автобусов. Идея — не просто жест вежливости в сторону владельцев чопперов и спортбайков, а попытка вытащить их из слепых зон автомобилистов, где ежедневно гибнут люди.

Безопасность против междурядья

Мотоциклист на дороге сегодня — это тень, которую водитель фургона или седана замечает за секунду до удара. Депутат Госдумы Алексей Журавлев открыто поддержал инициативу Минтранса РФ, назвав движение по выделенным полосам единственным способом радикально снизить риск ДТП. По его словам, когда за байком закреплен четкий коридор, предсказуемость маневров возрастает в разы, сообщает Газета.Ru.

"Как мотоциклист с многолетним стажем, я эту инициативу поддерживаю. Вне всяких сомнений, передвигаться по полосе общественного транспорта куда безопаснее, чем ездить в междурядье. Автомобилисты мотоцикл просто не успевают увидеть, и отсюда происходит большая часть аварий", — подчеркнул депутат Алексей Журавлев.

Желание чиновников "причесать" хаотичное движение двухколесного транспорта понятно. Междурядье — это зона неопределенности, где любой резкий поворот руля соседней машины превращает поездку в игру на выживание. Выделенная полоса в этом смысле превращается в своего рода заповедник для тех, кто рискует больше всех, при условии, что в наличии есть права категории A.

"Попытка пустить мотоциклы к автобусам — мера вынужденная. Междурядье де-факто существует, но юридически оно зыбкое и крайне опасное. Легализация проезда по выделенкам поможет разгрузить основные потоки и уберет раздражающий фактор для водителей авто", — рассказал в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Николаев Артем.

Новые нормы ПДД

Главный страх скептиков — транспортный коллапс. Однако в Госдуме уверены: байк — это не грузовик, он не создаст затор перед ЛиАЗом или троллейбусом. Глава Минтранса Андрей Никитин, сам будучи любителем скорости на двух колесах, уже поручил ведомству проработать технические детали. Задача — изменить ПДД так, чтобы у ГИБДД не возникало вопросов к байкерам на "автобусной" разметке, сообщает.

"Главное — закрепить эту норму в правилах дорожного движения, сделать так, чтобы и водители машин привыкли к нововведению. Мотоциклисты ни в коем случае не будут мешать движению такси и автобусов", — добавил Алексей Журавлев.

Впрочем, даже с допуском на лучшую часть дороги, владельцам техники нельзя забывать о сохранности имущества в городе. Использование выделенок не спасет от кражи на парковке, поэтому защита от угона остается личной головной болью каждого наездника. Если закон примут, жизнь мотоциклистов станет проще, но ответственности — в том числе перед пассажирами автобусов — только прибавится.

