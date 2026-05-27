Триумфальный дебют Lada Iskra: как новая модель АвтоВАЗа обошла всех конкурентов на рынке

Lada Iskra выбила дверь в высшую лигу российского автопрома. Пока скептики ворчали о "перелицованной Гранте", новинка от "АвтоВАЗа" забрала Гран-при "За рулем", оставив конкурентов глотать пыль. В онлайн-голосовании за нее вписались более 63 тысяч человек — это не просто победа, а электоральный разгром с 50-процентным отрывом. Машина, которая должна была стать мостиком между бюджетным прошлым и технологичным будущим, официально признана лучшей легковушкой страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Северский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Iskra

Анатомия триумфа: что под капотом

Под нарядной оберткой скрывается глубоко перепаханная платформа CMF-B-LS. Это наследство альянса Renault-Nissan, которое наши инженеры вылечили от детских болезней и адаптировали к суровому российскому быту. Iskra выкатывается на рынок в трех ипостасях: классический седан, практичный универсал SW и его "грязная" версия Cross для тех, кто привык месить дачную распутицу. Пока китайские марки покидают Россию, Тольятти наращивает мускулы.

"Техническая начинка Iskra — это попытка усидеть на двух стульях: сохранить ремонтопригодность старых вазовских моторов и добавить комфорт иномарок. Но важно помнить, что любая сложность в электрике требует квалифицированного вмешательства, а не гаражного ремонта", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Линейка агрегатов предсказуема как восход солнца. Базовая версия получила 1,6-литровый мотор на 90 "лошадей" с пятиступенчатой механикой. Для тех, кто любит погорячее, есть 106-сильный двигатель. Здесь меню богаче: либо шестиступенчатая МКПП, либо вариатор, привезенный из Поднебесной. Кросс-версия и вовсе лишена "слабых" моторов — только 106 сил и выбор между двумя типами трансмиссии.

Ценник на мечту: сколько стоит Iskra

Финансовая сторона вопроса уже не кажется такой бюджетной после январской индексации. Чтобы забрать седан из салона, придется выложить минимум 1 277 000 рублей. Топовые версии вплотную приближаются к отметке в 1,7 миллиона. Универсалы стоят еще дороже. На фоне того, как россияне стали брать меньше кредитов, такие цифры заставляют серьезно задуматься о семейном бюджете.

Тип кузова Ценовой диапазон (руб.) Седан Iskra 1 277 000 — 1 697 000 Универсал SW 1 527 000 — 1 677 000 Кросс-универсал SW Cross 1 657 000 — 1 827 000

"Резкий рост стоимости даже на отечественные новинки заставляет покупателей внимательнее изучать условия автокредитования. Сегодня для многих решающим фактором становится не дизайн, а долговая нагрузка на кошелек", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

География сборки: от Тольятти до Питера

Производство Iskra напоминает военную операцию на два фронта. Основной удар держит конвейер в Тольятти, где с апреля прошлого года идет выпуск по полному циклу. Но с сентября подключился и Санкт-Петербург — бывший завод Nissan теперь осваивает мелкоузловую сборку. В Северную столицу приходят готовые комплекты: крашеные кузова, шасси и интерьер. Пока новички обкатывают машины, новая реформа МВД готовит свои сюрпризы для тех, кто только планирует сесть за руль.

"Развертывание сборки на разных площадках снижает риски дефицита. Для конечного потребителя крайне важна доступность запчастей и соблюдение регламентов безопасности, особенно в свете новых требований ПДД", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о Lada Iskra

На какой платформе построена машина?

Основой послужила архитектура CMF-B-LS от Renault-Nissan, прошедшая серьезную локализацию и модернизацию под российские условия.

Какие коробки передач доступны для модели?

В зависимости от мотора предлагаются две механические коробки (пяти- и шестиступенчатая), а также китайский вариатор.

Где собирают Lada Iskra?

Модель выпускают в Тольятти на основной площадке "АвтоВАЗа" и в Санкт-Петербурге на бывших мощностях завода Nissan.

Сколько стоит самая доступная версия?

После январской индексации цен минимальная стоимость седана в базовой комплектации стартует от 1 277 000 рублей.

