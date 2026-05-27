УАЗ вырезал допотопные рычаги и воткнул в салон телевизор — Патриот наконец догоняет китайцев

Ульяновский завод решил превратить суровый армейский внедорожник в гаджет на колесах. Легендарный "Патриот" готовится к самой масштабной хирургической операции за последние годы. Это уже не просто попытка подкрасить губы старому вояке — инженеры замахнулись на святое: вырезали допотопные рычаги и воткнули в салон гигантский телевизор.

УАЗ Патриот

Планшет вместо приборов: цифровой десант

Главный повод для гордости маркетологов — 9-дюймовый дисплей мультимедиа. Раньше владельцы довольствовались 7-дюймовым "окошком", которое выглядело как привет из нулевых. Теперь в центре приборной панели воцарится полноценный планшет. Впрочем, на заводе скромно добавляют, что это пока "перспективная цель", но отступать некуда — рынок требует экранов размером с лобовое стекло.

"Установка крупного экрана требует полной переделки бортовой электросети, иначе система начнет виснуть при первом же морозе выше десяти градусов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Салон обещают избавить от духа спартанской аскезы. Прощайте, лязгающие рычаги раздатки — теперь управлять полным приводом будет элегантная "шайба". Руль станет мультифункциональным, а по кабине раскидают россыпь USB-портов, включая современный стандарт USB-C. Больше никаких переходников, висящих как лианы в джунглях.

Такая модернизация явно нацелена на конкуренцию с китайскими новинками автопрома, которые завалили рынок опциями. УАЗ пытается доказать, что он тоже умеет в комфорт, а не только в преодоление болот.

Дизельное сердце и новая коробка

Но железо интереснее пикселей. Под капот "Патриота" наконец-то возвращается дизель. Речь о двухлитровом агрегате на 136 лошадиных сил, который локализовали в России. В паре с ним (и классическим бензиновым ZMZ Pro) будет трудиться отечественная шестиступенчатая "механика". Шестая передача — это то, о чем мечтал каждый, кто пытался разогнать этот кирпич на трассе выше 100 км/ч без риска оглохнуть от воя мотора.

"Новый дизельный мотор потребует совершенно иного подхода к регламентам. Короткие циклы города убивают такие агрегаты быстрее, чем плохая солярка", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по техническим дефектам Михаил Лазарев.

Внешность тоже подтянут: светодиодная оптика сделает взгляд внедорожника более современным. Автомобиль уже отправили на сертификацию, что означает — финишная прямая близка. Это не просто рейтинг надежности авто, это попытка выжить в новой реальности, где покупатель хочет проходимость танка, но комфорт бизнес-джета.

Опция / Характеристика Было (Текущий) Станет (Обновленный) Дисплей мультимедиа 7 дюймов 9 дюймов Трансмиссия (МКПП) 5 ступеней 6 ступеней Управление раздаткой Рычаги или шайба Электромеханическая шайба Световая техника Галоген Светодиоды (LED)

Многие опасаются, что усложнение конструкции ударит по живучести машины в полях. Сложная электроника и новые платформы всегда несут риски "детских болезней". Однако без этих шагов УАЗ рискует превратиться в музейный экспонат прямо на конвейере.

"УАЗ должен понимать, что внедрение дизеля и новой механики — это не только про динамику, но и про изменение цены обслуживания. Владельцам придется следить за качеством ГСМ строже, чем раньше", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Ответы на популярные вопросы об обновленном УАЗе

Когда появится новый УАЗ "Патриот" в продаже?

Точные даты не названы, но отправка машин на сертификацию говорит о том, что старт производства намечен на ближайший год.

Чей дизель будут ставить на внедорожник?

Это 2,0-литровый мотор мощностью 136 л. с., производство которого локализовано в России в рамках партнерства с восточными коллегами.

Сохранится ли автоматическая коробка передач?

В текущем анонсе фигурирует только новая отечественная 6-ступенчатая "механика". Вопрос об АКПП остается открытым.

Насколько вырастет цена из-за новых опций?

Учитывая дизель, 6-ступенчатую коробку и светодиодную оптику, подорожание неизбежно, но завод старается уложиться в рамки конкурентоспособности на фоне импортных аналогов.

