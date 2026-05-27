Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Птицы Гавайев вымирают на глазах — причина страшнее, чем климат, и остановить это почти невозможно
Вместо роботов везут мигрантов: почему Европа упорно отказывается от автоматизации
Сложная судьба потомственного казака: семейные архивы приоткрыли завесу над драматическим прошлым
Назван самый эффективный способ сократить траты на продукты без жестких ограничений в еде
Большая игра в Астане: почему визит Путина заставит понервничать западных союзников
Люди месяцами лечат простуду, не подозревая о настоящей причине кашля и удушья
Челябинская область меняет экологию — грязный воздух и отравленная вода остаются в прошлом
Ставки на таро: как страх рыночных ошибок толкает инвесторов к поиску тарологов
В космосе появится рукастый ремонтник — он спасёт спутники, годами висящие мёртвым грузом

УАЗ вырезал допотопные рычаги и воткнул в салон телевизор — Патриот наконец догоняет китайцев

Авто

Ульяновский завод решил превратить суровый армейский внедорожник в гаджет на колесах. Легендарный "Патриот" готовится к самой масштабной хирургической операции за последние годы. Это уже не просто попытка подкрасить губы старому вояке — инженеры замахнулись на святое: вырезали допотопные рычаги и воткнули в салон гигантский телевизор.

УАЗ Патриот
Фото: wikipedia.org by Dogs.barking.duster.rolling. Собственная работа, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
УАЗ Патриот

Планшет вместо приборов: цифровой десант

Главный повод для гордости маркетологов — 9-дюймовый дисплей мультимедиа. Раньше владельцы довольствовались 7-дюймовым "окошком", которое выглядело как привет из нулевых. Теперь в центре приборной панели воцарится полноценный планшет. Впрочем, на заводе скромно добавляют, что это пока "перспективная цель", но отступать некуда — рынок требует экранов размером с лобовое стекло.

"Установка крупного экрана требует полной переделки бортовой электросети, иначе система начнет виснуть при первом же морозе выше десяти градусов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Салон обещают избавить от духа спартанской аскезы. Прощайте, лязгающие рычаги раздатки — теперь управлять полным приводом будет элегантная "шайба". Руль станет мультифункциональным, а по кабине раскидают россыпь USB-портов, включая современный стандарт USB-C. Больше никаких переходников, висящих как лианы в джунглях.

Такая модернизация явно нацелена на конкуренцию с китайскими новинками автопрома, которые завалили рынок опциями. УАЗ пытается доказать, что он тоже умеет в комфорт, а не только в преодоление болот.

Дизельное сердце и новая коробка

Но железо интереснее пикселей. Под капот "Патриота" наконец-то возвращается дизель. Речь о двухлитровом агрегате на 136 лошадиных сил, который локализовали в России. В паре с ним (и классическим бензиновым ZMZ Pro) будет трудиться отечественная шестиступенчатая "механика". Шестая передача — это то, о чем мечтал каждый, кто пытался разогнать этот кирпич на трассе выше 100 км/ч без риска оглохнуть от воя мотора.

"Новый дизельный мотор потребует совершенно иного подхода к регламентам. Короткие циклы города убивают такие агрегаты быстрее, чем плохая солярка", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по техническим дефектам Михаил Лазарев.

Внешность тоже подтянут: светодиодная оптика сделает взгляд внедорожника более современным. Автомобиль уже отправили на сертификацию, что означает — финишная прямая близка. Это не просто рейтинг надежности авто, это попытка выжить в новой реальности, где покупатель хочет проходимость танка, но комфорт бизнес-джета.

Опция / Характеристика Было (Текущий) Станет (Обновленный)
Дисплей мультимедиа 7 дюймов 9 дюймов
Трансмиссия (МКПП) 5 ступеней 6 ступеней
Управление раздаткой Рычаги или шайба Электромеханическая шайба
Световая техника Галоген Светодиоды (LED)

Многие опасаются, что усложнение конструкции ударит по живучести машины в полях. Сложная электроника и новые платформы всегда несут риски "детских болезней". Однако без этих шагов УАЗ рискует превратиться в музейный экспонат прямо на конвейере.

"УАЗ должен понимать, что внедрение дизеля и новой механики — это не только про динамику, но и про изменение цены обслуживания. Владельцам придется следить за качеством ГСМ строже, чем раньше", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Ответы на популярные вопросы об обновленном УАЗе

Когда появится новый УАЗ "Патриот" в продаже?

Точные даты не названы, но отправка машин на сертификацию говорит о том, что старт производства намечен на ближайший год.

Чей дизель будут ставить на внедорожник?

Это 2,0-литровый мотор мощностью 136 л. с., производство которого локализовано в России в рамках партнерства с восточными коллегами.

Сохранится ли автоматическая коробка передач?

В текущем анонсе фигурирует только новая отечественная 6-ступенчатая "механика". Вопрос об АКПП остается открытым.

Насколько вырастет цена из-за новых опций?

Учитывая дизель, 6-ступенчатую коробку и светодиодную оптику, подорожание неизбежно, но завод старается уложиться в рамки конкурентоспособности на фоне импортных аналогов.

Читайте также

Экспертная проверка: автоэлектрик Кирилл Семёнов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Мир. Новости мира
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Еда и рецепты
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Не зола и не навоз: агроном раскрыл главную подкормку клубники во время цветения
Садоводство, цветоводство
Не зола и не навоз: агроном раскрыл главную подкормку клубники во время цветения
Популярное
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет

Вспоминая эстетику советских полей, эксперты разбирают инженерную логику использования подручных средств для сохранения эластичности резины на солнце.

В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
Тайга хранила секрет 20 лет: советский солдат, 9 японок и их 73 ребенка
После удара по Старобельску Россия связалась с окружением Трампа — и это был не разговор о мире
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
После удара по Старобельску Киев сделал следующий шаг, который вызвал новый резонанс
Не зола и не навоз: агроном раскрыл главную подкормку клубники во время цветения
Не зола и не навоз: агроном раскрыл главную подкормку клубники во время цветения
Последние материалы
Сложная судьба потомственного казака: семейные архивы приоткрыли завесу над драматическим прошлым
Архитектура ночных грез: как ежедневные привычки формируют ваши сновидения каждую ночь
Завяжутся огромные кисти: чем подкормить и как пасынковать кусты томатов в июне
Акулы взяли Египет в осаду: пляжи Хургады опустели после жуткой находки у отеля
УАЗ вырезал допотопные рычаги и воткнул в салон телевизор — Патриот наконец догоняет китайцев
Назван самый эффективный способ сократить траты на продукты без жестких ограничений в еде
Большая игра в Астане: почему визит Путина заставит понервничать западных союзников
Люди месяцами лечат простуду, не подозревая о настоящей причине кашля и удушья
Минное поле «золотых паспортов»: как мошенники обманывают россиян в интернете
Чрезмерное увлечение витаминками без показаний превращает организм в полигон для опасных экспериментов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.