Geely не уходит из России, но Volga перекрывает кислород — сможет ли старший брат удержать позиции

Нижний Новгород решил тряхнуть стариной и выкатил на рынок марку Volga. Но давайте будем честными: перед нами не плод бессонных ночей российских инженеров, а старый добрый китайский Geely, которому сменили паспорт и перешили костюм. В автомире это называют "бейдж-инжинирингом", а в реальности — это способ продать те же гаджеты на колесах под соусом ностальгии. Пока патриоты протирают глаза, прагматики задаются вопросом: а не пристрелят ли "китайскую маму" ради успеха "русской дочки"?

Прошлое против будущего: как разделят рынок

Geely никуда не уходит. Маркетологи решили разыграть классическую партию: Geely забирает себе сливки в виде новейших поколений и технологий, а Volga и белорусский Belgee донашивают "одежду" предыдущих серий. Это как с айфонами: хочешь последний писк моды — плати Geely, хочешь надежный аппарат прошлых лет, но дешевле — добро пожаловать в салон отечественного бренда. Глава "Автостата" Сергей Целиков уверен, что покупателю плевать на шильдик. Ему нужны подъемные условия кредита и вменяемая цена. Если Volga предложит выгоду, народ потянется к ней, даже если под капотом бьется сердце из Поднебесной.

"Разведение моделей по разным углам ринга — стратегия логичная, но опасная. Если сервис Volga не подтянется к уровню Geely, то никакая цена не спасет от гнева владельцев, когда начнутся первые поломки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Knewstar: тупиковая ветвь эволюции

На фоне этого семейного подряда странно выглядит суббренд Knewstar. Сейчас это фактически одна модель — перелицованный кроссовер Tugella. Целиков называет этот проект "тупиковой ветвью". Зачем плодить сущности, когда есть понятная Volga и раскрученный Geely? Это напоминает попытку продать один и тот же тостер в трех разных коробках. Скорее всего, Knewstar тихо растворится в истории, оставив коллекционеров редких шильдиков в недоумении. Особенно на фоне того, как владельцы других китайских кроссоверов вовсю делятся горьким опытом эксплуатации своих "идеальных" машин.

"Юридически Volga — это российский продукт, что дает огромные преференции при госзакупках и страховании. В случае ДТП расчет ущерба для таких авто будет идти по иным каталогам, чем для чистого импорта", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Битва ценников: кто дешевле

Главный козырь нижегородской сборки — цена. И она бьет наотмашь. Когда смотришь на разницу в полмиллиона рублей за практически идентичное железо, патриотизм просыпается сам собой. Volga C50 — это Geely Preface, но доступнее. K40 и K50 — это Atlas и Monjaro, но без лишней наценки за "чистокровность". Если Geely хочет сохранить позиции, им придется либо везти в Россию космические технологии, либо заваливать рынок спецпредложениями, иначе Volga съест их продажи на завтрак. Хотя даже самым надежным машинам иногда нужен бюджетный ремонт кузова, если дилерские цены кусаются.

Модель Volga / Цена (руб.) Аналог Geely / Цена (руб.) Volga C50 / от 2 899 000 Geely Preface / от 3 329 990 Volga K40 / от 2 749 000 Geely Atlas / от 3 449 990 Volga K50 / от 4 199 000 Geely Monjaro / от 4 599 990

Старт продаж намечен на лето 2026 года. Производство в Нижнем Новгороде уже вовсю греет моторы. Похожий маневр уже провернули Chery и калужский Tenet: "чистокровных" китайцев убрали со сцены, оставив место локализованным бойцам. Ждет ли такая же участь Geely? Покажет время и аппетиты Минпромторга.

"Массовый переход на локализованные бренды упростит логистику запчастей. Для конечного потребителя это означает сокращение сроков ремонта в сервисе", — объяснил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Ответы на популярные вопросы о бренде Volga

Является ли Volga полностью российским автомобилем?

Нет, технически это современные модели китайского концерна Geely, адаптированные и собираемые на мощностях в Нижнем Новгороде.

Почему Volga стоит дешевле оригинального Geely?

За счет локализации производства, налоговых льгот для российских производителей и использования предыдущих поколений платформ.

Будет ли дефицит запчастей для новых Волг?

Теоретически нет, так как большинство узлов и агрегатов унифицированы с массовыми моделями Geely, которые давно представлены на рынке.

Исчезнет ли бренд Geely из российских автосалонов?

Нет, Geely планирует продавать в России самые новые и высокотехнологичные модели, тогда как Volga займет бюджетный и среднеценовой сегмент.

