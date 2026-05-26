Испытательный срок за рулем: как новая реформа МВД изменит жизнь выпускников автошкол

Авто

В России обсуждается введение поэтапного допуска выпускников автошкол к полноценному управлению транспортными средствами. Специалисты предлагают ограничить скоростной режим и возможность перевозки пассажиров для автомобилистов с малым стажем.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Практическое занятие с инструктором

Реформа системы прав и позиция экспертного сообщества

Правительство поручило Министерству внутренних дел разработать обновленные правила к 2027 году. Основная цель — снизить аварийность среди новичков, создав систему переходного периода. Автоюрист Дмитрий Славнов поддержал данные изменения, указав на критический период вождения от двух до трех лет. По его словам, именно в это время водители теряют бдительность, обретая ложную уверенность в своих навыках после первых лет практики, что часто приводит к тяжелым столкновениям. Специалист подчеркнул, что безопасность на дорогах должна оставаться безусловным приоритетом, о чем сообщает Общественная Служба Новостей.

"Внедрение временных удостоверений по европейскому образцу поможет отсеивать злостных нарушителей еще на этапе стажировки. Однако важно, чтобы система контроля была прозрачной и не превратилась в инструмент избыточного давления на законопослушных граждан", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Международный опыт и риски фиктивного стажа

Славнов предложил ориентироваться на практику стран Европы, где за систематические нарушения в "испытательный" период основное водительское удостоверение попросту не выдается. Вместе с тем, эксперт указал на риск появления "полочных" прав: когда граждане получают документ, но не садятся за руль, формально накапливая стаж без реального опыта. Чтобы исключить подобные схемы, предлагается использовать городские системы видеонаблюдения, способные подтвердить фактическое управление автомобилем. Стоит отметить, что сегодня похожие правила уже действуют для мотоциклистов, которым запрещено перевозить пассажиров в первые два года после получения категории.

Ответы на популярные вопросы о реформе водительских прав

Когда введут новые ограничения для новичков?

МВД должно представить проработанный механизм к 2027 году, после чего начнется внедрение поправок в законодательство.

Какие запреты могут коснуться начинающих водителей?

Обсуждается ограничение скорости на трассах, запрет на перевозку пассажиров и передвижение в темное время суток.

Поможет ли это снизить количество ДТП?

Специалисты считают, что поэтапный допуск снизит риск аварий в самый опасный период — со второго по третий год стажа.

Как власти узнают, ездит человек или права лежат на полке?

Предлагается использовать нейросети и камеры фотофиксации для подтверждения реального присутствия водителя на дороге.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
