Родительская беспечность и мотоциклетная мощь: как власти регионов намерены спасать жизни подростков

В Подмосковье готовят ограничительные меры для владельцев внедорожной мототехники после всплеска травматизма среди несовершеннолетних. Обсуждаются инициативы, направленные на борьбу с нелегальными выездами детей на дороги общего пользования, сообщил Pravda.Ru автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

Ранее стало известно, что Мособлдума в ходе ближайшего заседания рассмотрит законопроект о введении штрафов до 100 тысяч рублей за продажу бензина детям. Инициатива призвана сократить число аварий с участием спортивных снарядов, таких как питбайки и квадроциклы. Подобные проверки стали частью масштабных рейдов на дорогах, в ходе которых инспекторы выявляют нарушения при управлении средствами повышенной угрозы.

Моржаретто пояснил, что питбайки часто ошибочно воспринимаются как безобидные игрушки, хотя они обладают серьезной мощностью. Юридически они классифицируются как спортинвентарь, что позволяет использовать их только на закрытых площадках или специальных трассах.

"Формально питбайк — это не транспортное средство, а спортивный инвентарь. Его ввозят в страну как гимнастического коня или скакалку. Но на самом деле это маленький мотоцикл. Стоит он недорого, и покупают его либо добрые родители, либо сами дети. По дорогам общего пользования на них ездить нельзя, но дети постоянно нарушают правила и получают травмы. Уже есть цифры: за четыре месяца этого года пять детей погибли на таких питбайках", — отметил он.

Специалист скептически относится к идее запрета на продажу топлива несовершеннолетним, считая, что подростки легко найдут способ обойти это ограничение через знакомых. По словам Моржаретто, реальный рычаг воздействия — это комплексный государственный контроль над оборотом такой техники и ужесточение ответственности для взрослых.

"Мера с продажей бензина довольно странная, и обойти ее легко. У любого ребенка есть друг старше 18 лет, который может купить топливо. Сейчас ГАИ проводит рейды, ловит таких детей, штрафует родителей и отправляет питбайки на штрафстоянку. Но в первую очередь нужна система контроля за ввозом и продажей. Были предложения продавать эти устройства не физическим лицам, а только спортивным организациям", — пояснил автоэксперт.

Важно помнить, что эксплуатация техники без соответствующих документов и подготовки несет серьезные риски, а правовой статус питбайков остается предметом острых дискуссий. Родителям следует осознавать, что появление компактной техники на асфальте без экипировки и навыков управления может закончиться трагедией.

При этом законодательство о категориях прав устанавливает четкие требования к водителям, которые многие забывают при выборе подарка для ребенка. Специалисты напоминают, что даже ошибки при обеспечении безопасности в обычном автомобиле могут стать критическими, а для внедорожной техники требования должны быть еще жестче.

Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, автоэксперт Артем Николаев
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
