Кондиционер в машине может медленно вас убивать: врачи раскрыли скрытую угрозу лета

Авто

Запущенное состояние салонного фильтра превращает систему кондиционирования автомобиля в инкубатор для опасных микроорганизмов.

Nissan Juke Tekna+
Фото: commons.wikimedia.org by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Nissan Juke Tekna+

Потоки воздуха заносят в легкие водителя и пассажиров споры плесени и продукты органического распада, что провоцирует развитие тяжелых инфекций и острых аллергических реакций.

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на врача аллерголога-иммунолога Ирину Манину, появление в кабине стойкого запаха сырости или гнили свидетельствует о формировании грибковых колоний в воздуховодах.

Основную угрозу представляют микроскопические грибы родов Кладоспориум, Фузариум и Альтернария, причем последняя считается одним из наиболее агрессивных аллергенов.

Особое внимание медики уделяют черной плесени (Аспергиллус), способной вызвать аспергиллез — поражение органов дыхания, а также Пенициллиуму, который активно размножается на забытых в салоне остатках пищи.

При вдыхании облака спор у человека может развиться анафилаксия, ларингоспазм или отек Квинке, что требует экстренной медицинской помощи. Чтобы избежать накопления патогенов, важно вовремя проводить обслуживание автомобиля перед летом и следить за чистотой испарителя.

"Регулярная дезинфекция воздуховодов и замена фильтрующего элемента критически важны не только для аллергиков, но и для здоровых людей, так как постоянный контакт со спорами грибов подрывает общий иммунитет", — отметила в беседе с Pravda.Ru аллерголог Елена Моргунова.

Самостоятельная замена фильтра сопряжена с риском вдохнуть высокую концентрацию пыли и микробов в момент вскрытия системы, что опасно для людей с астмой или ХОБЛ.

Проблемы со здоровьем могут проявляться и в виде кожных заболеваний, таких как экзема, возникающая при контакте с зараженными поверхностями интерьера. При покупке подержанного транспорта стоит опасаться "утопленников", так как впитавшаяся в обивку влага делает удаление грибка практически невозможным без полной замены мягких элементов.

Качественная подготовка авто к отпуску должна включать обязательную антисептическую обработку всех скрытых полостей и багажного отделения.

Ответы на популярные вопросы о чистоте кондиционера в авто

Как часто нужно менять салонный фильтр?

Если у водителя нет склонности к аллергии, достаточно придерживаться регламента производителя (обычно раз в год). При наличии предрасположенности к респираторным заболеваниям интервал замены следует сократить до шести месяцев.

Чем опасен запах из дефлекторов?

Затхлый или кисловатый аромат указывает на размножение плесени и бактерий на влажном испарителе. Эти микроорганизмы выделяют токсины, вызывающие у людей головную боль, тошноту и быструю утомляемость.

Почему нельзя оставлять еду в машине?

Органические остатки становятся идеальным субстратом для роста плесневых грибов. Споры с испортившихся продуктов мгновенно распространяются по салону и оседают в системе вентиляции.

Как избавиться от плесени в системе вентиляции?

Необходимо использовать специальные пенные очистители или аэрозольные "шашки" для дезинфекции. В запущенных случаях требуется профессиональная очистка испарителя на сервисе с полным разбором системы.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
