Цена бюджетника, комфорт гольф-класса: новинка из Узбекистана — хит рынка седанов 2026

Запуск продаж седана Kia K3 узбекской сборки на заводе ADM Jizzakh создает новую интригу в сегменте компактных городских автомобилей. Модель значительно увеличилась в габаритах по сравнению с предшественниками: длина кузова составляет 4545 мм, а колесная база достигла 2670 мм, что выводит машину из категории B+ в полноценный гольф-класс. Техническая база представлена двумя атмосферными двигателями — 1,4-литровым агрегатом на 95 л. с. и более мощным 1,6-литровым мотором, выдающим 123 л. с. Конструкция шасси типична для этого класса и включает переднюю подвеску МакФерсон в сочетании с задней торсионной балкой.

Фото: Wikipedia by Benespit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ KIA K3

Линейка предложений разделена на четыре уровня оснащения, где базовая версия Classic за 219,9 млн сумов (около 1,31 млн рублей) получила механическую трансмиссию, мультимедиа с 8-дюймовым экраном и камеру заднего вида. Ступенью выше стоит комплектация Luxe, где появляются классический 6-ступенчатый автомат и "теплые" опции. Более продвинутый Prestige стоимостью 269,9 млн сумов (1,6 млн рублей) предлагает светодиодную оптику, двухзонный климат-контроль и беспроводную зарядку для гаджетов, что делает его серьезным конкурентом на фоне того, как растет закредитованность населения при покупке новых машин.

Флагманское исполнение GT-Line за 1,78 млн рублей в эквиваленте выделяется 17-дюймовыми дисками, спортивным дизайном и комплексом систем безопасности ADAS, включая мониторинг слепых зон. Топовая версия также оснащается 10-дюймовым дисплеем и атмосферной подсветкой интерьера. Локализация производства в соседней республике позволила сформировать прайс-лист, который выглядит привлекательно даже при учете логистических затрат, предоставляя альтернативу тем, кто изучает проблемы Haval H6 или других кроссоверов в поисках надежного повседневного транспорта, сообщает 110km.ru.

"Появление Kia K3 из Узбекистана — это своевременный ответ на дефицит понятных и простых в обслуживании иномарок. Несмотря на то что это седан, по уровню электронных помощников в версии GT-Line он не уступает современным китайским моделям, при этом сохраняя привычную эргономику корейского бренда", -- объяснил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Николаев Артем.

Ответы на популярные вопросы о Kia K3 узбекской сборки

Где именно производят автомобили для рынка СНГ?

Сборка Kia K3 осуществляется на мощностях завода ADM Jizzakh, расположенного в свободной экономической зоне "Джизак" в Узбекистане.

Какие двигатели и трансмиссии доступны покупателям?

На выбор предлагаются бензиновые атмосферники объемом 1,4 л (95 л. с.) с МКПП и 1,6 л (123 л. с.), работающий в паре с 6-ступенчатым гидроавтоматом.

Насколько этот седан больше предыдущих моделей?

Автомобиль вырос до 4545 мм в длину, что фактически переводит его в сегмент С (гольф-класс) и обеспечивает больше комфорта в салоне.

Есть ли у модели современные системы активной безопасности?

Да, в топовой комплектации GT-Line предусмотрен комплекс ADAS, включающий удержание в полосе и систему предотвращения фронтальных столкновений.

