Владельцы Haval H6 рассказали правду, о которой молчат дилеры — машина оказалась совсем не идеальной

Авто

Haval H6 — это не просто кроссовер, это лакмусовая бумажка нашего авторынка. Он ворвался в Россию дерзко, но в 2020 году тульская прописка марки перечеркнула прямые поставки "шестерки" из Поднебесной. Теперь этот зверь обитает преимущественно на вторичке. Владельцы, успевшие намотать на кардан тысячи километров, сорвали маски: машина оказалась не идеальным восточным мудрецом, а своенравным подростком с кучей комплексов. От запаха горящего сцепления до замерзающих насмерть дверных ручек — народный тест вскрыл всё, что маркетологи пытались залить литрами глянца.

Фото: commons.wikimedia.org by Chanokchon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Трансмиссионный перегар и "картонный" салон

Если вы думали, что современный китаец вынесет любые издевательства, Владимир вас разочарует. Его Haval H6 при малейшей нагрузке начинает источать "аромат" подгоревших фрикционов. Трансмиссия здесь — не стальной кулак, а нежная мимоза. Стоит чуть зарыться в снег или притопить в гору, и сцепление сигнализирует о перегреве характерной вонью. К четырем годам эксплуатации иллюзия премиальности окончательно рассыпается: искусственная кожа в салоне деградирует быстрее, чем бюджет небольшого города, покрываясь трещинами и плешинами.

"Проблема перегрева трансмиссии на H6 часто связана с программными алгоритмами ECU, которые не всегда адекватно оценивают момент смыкания дисков при пробуксовке, что ведет к ускоренному износу и термическому шоку", — констатировал  в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Сердце машины тоже не без греха. Катушки зажигания вылетают одна за другой. Владельцы грешат на свечи, но факт остается фактом: искра уходит в землю в самый неподходящий момент. На фоне того, как Верховный суд не дал выдать УАЗ за премиальный внедорожник, требования владельцев Haval к качеству выглядят вполне обоснованными — люди платят за технологичность, а получают капризную электрику.

Акустический провал и эргономика для хоббитов

Шумоизоляция в Haval H6 существует только в брошюрах. В реальности салон — это гулкий барабан. Дмитрий, один из владельцев, честно признается: после покупки нужно сразу ехать к детейлерам и закатывать машину в виброизоляцию в круг. Иначе каждый камушек по арке будет звучать как выстрел. Клиренс тоже выдает в нем чисто городского жителя — пузотерка в кроссоверном кузове. Зато кузов держится молодцом: даже после "обстрела" российским дорожным неликвидом рыжих пятен не наблюдается.

Проблема по мнению владельцев Реальное проявление
Эргономика кресел Комфорт заканчивается на росте 180 см
Шумоизоляция Практически отсутствует, требует доработки
Зимний пакет Замерзают замки, рвутся тросики дверей
Расход топлива Город: 13,5л / Трасса: 9,5л

Эргономический просчет заставляет высоких водителей страдать. Сергей отмечает: если ваш рост выше 180 см, забудьте об удобстве. Вы будете либо подпирать потолок, либо сидеть в позе кузнечика. Саша Белый с ростом 188 см подтверждает — это пыточная камера на колесах. Пока покупатели возвращаются на авторынок и перестают смотреть на шильдики, такие "детские болезни" могут сильно подпортить репутацию бренду.

"Жалобы на шумоизоляцию — классика для этой модели. Мы часто видим, как владельцы тратят от 30 до 50 тысяч рублей на полные пакеты 'шумки', чтобы просто иметь возможность разговаривать в салоне на скорости выше 80 км/ч", — подчеркнул  в беседе с Pravda.Ru специалист по детейлингу Максим Терехов.

Технические капризы: когда ГРМ поет серенады

Самый суровый вердикт вынес владелец под ником Гаврюша. Его список претензий — это дорожная карта для автомеханика. Зимой Haval H6 превращается в недвижимость: замки дверей примерзают намертво, а попытка открыть дверь силой приводит к обрыву тросика водительской ручки "под корень". Двигатель при холодном пуске выдает такой грохот цепи ГРМ, что соседи по парковке начинают креститься. Дилеры разводят руками: "конструктивная особенность".

Интересно, что на фоне дефицита качественных запчастей многие смотрят на вторичку. Однако рынок подержанных авто окончательно сошел с ума, и отдавать полтора миллиона за машину, где нужно программно "допиливать" музыку и клеить пороги за 16 тысяч для ребенка — сомнительное удовольствие. Штатная акустика на семь каналов играет так, будто динамики засунули в ведро с песком — без выкрученного на максимум эквалайзера это невозможно слушать. Источник издание "pro gorod samara.ru".

"Замерзание замков и обрыв тросиков — это следствие использования некачественных смазочных материалов в механизмах, которые дубеют уже при минус 15. Рекомендую превентивную замену смазки на низкотемпературную синтетику еще до первых холодов", — разъяснил  в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Ответы на популярные вопросы о эксплуатации Haval H6

Правда ли, что расход топлива сильно занижен?

Да, по отзывам реальных владельцев, в городе машина потребляет около 13,5 литров, а на трассе — не менее 9,5 литров, что значительно выше цифр в официальных ТТХ.

Насколько критична проблема с ростом водителя?

Для людей ростом выше 180-185 см посадка становится крайне некомфортной из-за ограниченных диапазонов регулировок кресла и рулевой колонки.

Сложно ли найти запчасти на эту модель?

Haval H6 широко распространен, поэтому проблем с расходниками нет, но кузовные детали и специфические тросики дверных ручек часто приходится ждать с разборок или заказывать напрямую.

Стоит ли покупать H6 на вторичном рынке?

Это сбалансированный кроссовер, но потенциальный покупатель должен заложить в бюджет расходы на дополнительную шумоизоляцию и ревизию трансмиссии.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, специалист по детейлингу Максим Терехов, автослесарь Денис Хромов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
