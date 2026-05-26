Кредитная лихорадка: почему россияне массово бегут от новых авто на вторичный рынок

Российский авторынок выплюнул очередную порцию статистики, от которой у маркетологов пересохло в горле. Средний чек на автокредит в апреле 2026 года рухнул до 1,43 миллиона рублей. Пока наивные оптимисты ищут в этом признаки выздоровления кошельков, реальность бьет наотмашь: новые машины стали настолько недоступными, что народ массово переключился на "вторичку", раздувая там пузырь цен до неприличных размеров.
Падение среднего размера займа на новые авто сразу на 150 тысяч рублей — это не альтруизм дилеров. Это капитуляция. Когда ценники на китайские кроссоверы улетают в стратосферу, единственным способом затащить клиента в шоурум становится огромный первоначальный взнос или покупка "голых" комплектаций. АвтоВАЗ пытается нажать на турбо в плане технологий, но покупатель голосует рублем за жесткую экономию.
"Снижение среднего чека в сегменте новых авто — это прямой результат закредитованности населения. Люди выгребают последние заначки, чтобы уменьшить тело кредита, так как обслуживать долг даже при ставке в 10% на фоне инфляции становится непосильной ношей", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.
На фоне уныния в дилерских центрах, рынок б/у машин превратился в настоящий Клондайк для банков. Здесь средний чек вырос на 100 тысяч рублей. Люди бегут от глянцевого пластика новых "электричек" к проверенному временем металлу, даже если в нем есть сквозная ржавчина. Спрос на подержанные иномарки настолько высок, что банки охотнее выдают крупные суммы на десятилетний премиум, чем на новый бюджетник.
|Сегмент рынка
|Изменение среднего чека (апрель vs март)
|Новые автомобили
|Падение на 150 000 руб.
|Подержанные авто
|Рост на 100 000 руб.
|Общий рынок займов
|Снижение на 60 000 руб.
Рынок пережевывает сам себя. Общая сумма выданных автокредитов подскочила в 1,7 раза за квартал. Это не рост благосостояния, это панический закуп перед возможными новыми реформами, ведь водителей ждут ограничения уже в ближайшем будущем. Мы превращаемся в нацию, живущую в рассрочку на колесах.
"Техническое состояние подержанных машин, на которые сейчас берут миллионные кредиты, часто не соответствует их цене. Покупатели в азарте забывают проверить технические дефекты, а потом остаются с долгом и грудой мертвого железа", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Центробанк смилостивился и опустил ключевую ставку до 14,5%. Кредиты подешевели до 10%, и народ ломанулся в банки, как за последним глотком воды. Но не стоит обольщаться: снижение ставки — это всего лишь морковка перед носом осла. Общий объем выданных денег достиг 65 миллиардов рублей. Это колоссальный пузырь, который держится на вере в бесконечный рост цен.
"Любой льготный или дешевый кредит — это ловушка, если покупатель не заложил в бюджет страховки. Сегодня многие экономят на КАСКО, но при любой аварии кредит превращается в кабалу без шанса на восстановление актива", — констатировала в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.
Покупатели стали чаще вносить больший первоначальный взнос, чтобы уменьшить ежемесячный платеж в условиях экономической турбулентности.
Риск велик: сумма кредита на б/у авто растет, а их технический ресурс исчерпан. Без тщательной проверки экспертом это финансовое самоубийство.
Она спровоцировала взрывной спрос на займы, увеличив количество выдач почти на 20 тысяч единиц с начала года.
При инфляции выше 10% кредит может быть выгоден, но только при отсутствии скрытых комиссий дилера и навязанных услуг.
