Удар по будущему! Беспилотный автобус устроил ДТП в первый же день

Первый же день "умного" транспорта в Гётеборге обернулся позорным фиаско. Беспилотный автобус, гордость шведских инженеров, не справился с элементарной задачей — уступить дорогу трамваю. Машина, напичканная лазерами и алгоритмами, поцеловала вагон в бок так, будто это был её единственный шанс на романтический контакт. Технологичный аттракцион предсказуемо превратился в груду железа в первой же попытке выйти на реальные улицы.

Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Просмотр фильма ужасов

Слепое программирование: хроника удара

Автобус с уровнем автономности 4 якобы умеет принимать решения без участия водителя. В реальности машина оказалась беспомощным куском электроники, который не смог просчитать траекторию трамвая — объекта, чьи пути предсказуемы на столетие вперед. На борту присутствовал "водитель-контролер", чья функция, видимо, сводилась к наблюдению за тем, как дорогостоящий проект превращается в посмешище. Пострадавших нет, но репутация Västtrafik теперь выглядит как помятое крыло того самого автобуса.

"Система управления просто захлебнулась в потоке данных, не сумев приоритизировать объект на рельсах. Это типичный сбой логики бортового компьютера при идентификации движущихся препятствий", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Почему алгоритмы пасуют перед ПДД

Индустрия пытается убедить нас, что ошибки камер и датчиков — это мелочи. Но когда машина "не видит" трамвай, цена ошибки переходит из юридической плоскости в реальную угрозу физического уничтожения. Гётеборгский инцидент — это напоминание, что датчики пока не заменяют человеческую предсказательную интуицию. Если железо не понимает правил примитивного уличного движения, то ждать от него маневров в плотном потоке — безумие.

Характеристика Результат столкновения Статус проекта Снят с маршрута Человеческий фактор Наличие контролера не помогло

"Беспилотники часто игнорируют сигналы, которые кажутся системе второстепенными, хотя по правилам они приоритетны. Проблема в "слепых зонах" ПО, которые не корректируются на лету", — подчеркнул эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Сейчас автобус отправили на "техническую проверку". На деле это означает попытку программистов поправить код, который заставляет машину лезть на рожон под трамвай. Пока производители тратят миллиарды на рекламу технологий вроде тех, что защищают безопасность курьеров, реальный город показывает, что у алгоритмов до сих пор проблемы с элементарным чувством пространства.

"Такие ситуации обнажают неготовность городской инфраструктуры к автономности. Камеры и лидары требуют идеальной дорожной разметки, а не борьбы с трамваями", — резюмировал логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Ответы на популярные вопросы о беспилотниках

Почему беспилотник не затормозил?

Скорее всего, система классификации препятствий приняла трамвай за статический объект или просто неверно оценила вектор его движения, решив, что успеет проскочить.

Нужен ли вообще водитель-контролер?

На данном этапе автономности 4 — критически необходим. Однако, как показал Гётеборг, наличие человека не гарантирует вмешательство вовремя.

Это конец эры беспилотного транспорта?

Нет, но это четкий сигнал скептикам: нынешние "автопилоты" еще далеки от совершенства и безопасности, необходимой для массового внедрения.

Кто платит за ущерб при таком ДТП?

В подобных тестовых программах ответственность несет оператор — компания-перевозчик, которая берет на себя все страховые риски и внеплановые издержки.

Читайте также