Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осколки стекла во льдах Гренландии переписали карту угроз: вулкан ударил через 5000 километров
Беременный живот жены бойца Шлеменко взбесил сеть: психолог ответила сторонникам сказок про аиста
В ожидании туристов: Анапа готовит береговую линию к масштабному запуску
Под нами бурлит металлический ад: учёные раскрыли тайну, которая держит Землю живой
В воскресенье состоялось состязание на экономичность работы автомобилей-грузовиков… — писала газета Русское слово 26 мая 1908 года
Петербургу пророчат судьбу Атлантиды: что говорит наука о таянии ледников?
Вулкан под Орегоном начал плавить собственную кору: учёные столкнулись с пугающим феноменом
Под прицелом иммунитета: кто находится в группе особого риска при атаке экзотического вируса
Млечный Путь пережил космическую катастрофу: древний удар перекроил всю Галактику

Опасная игра Минтранса: разрешат ли мотоциклам летать по выделенкам?

Авто

Минтранс затеял опасную игру. Чиновники планируют легализовать присутствие мотоциклов на выделенных полосах для общественного транспорта. Министр Андрей Никитин, не скрывая байкерского прошлого, активно лоббирует инициативу. Звучит заманчиво: вместо того чтобы жариться в кожаном экипе, стоя в пробке, можно лететь по свободной "выделенке". Но зеркала заднего вида говорят об обратном.

Девушка с плохим парнем
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с плохим парнем

Двухколесный хаос на выделенных полосах

Дорога — это не велодром. Автобус весит как небольшой слон. Водитель этой махины имеет огромные слепые зоны. Мотоциклист, влетающий на крейсерской скорости в коридор, где двери открываются каждые пять минут, превращает магистраль в зону высокого риска. Секунда невнимательности у водителя автобуса — и результат предрешен.

"Смешение потоков с разной массой и геометрией — это прямая угроза. Автобус не может мгновенно сменить траекторию, а мотоциклист привык к резким маневрам. При любой аварии с участием тяжелой техники последствия для байкера будут фатальными", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Почему инженеры и юристы против

Техника на двух колесах ведет себя непредсказуемо. Бортовые системы современных мотоциклов заточены под динамику, а не под ожидание, пока такси или автобус совершит маневр на остановке. Даже мелкая ошибка в расчетах при обгоне на узком пространстве полосы закончится контактом с асфальтом.

"Юридически мы получим катастрофический рост страховых споров. Кто будет виноват, если автобус припарковался у остановки, а мотоциклист влетел в его заднюю часть? Суды утонут в исках", — заявила в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Параметр Автобусная полоса
Средняя скорость техники 40-60 км/ч
Тормозной путь при 60 км/ч 20-30 метров

"Технически это решение выглядит как попытка легализовать неизбежное. Однако тормозные системы байков и автобусов работают по-разному. В экстренной ситуации автобус физически не остановится быстрее мотоцикла", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы о мотоциклах на выделенках

Кто будет регулировать такие участки?

Функции контроля останутся за ГИБДД и камерами фотофиксации, которые придется перенастраивать под новые правила.

Поможет ли это снизить пробки?

Практика показывает, что хаотичное движение двухколесного транспорта только замедляет общий поток, создавая нервозность.

Будут ли ограничения по мощности для байков?

Официальной информации нет, но логика безопасности требует допуска только для легких и маневренных скутеров.

Где искать прецеденты?

Зарубежные страны уже пробовали этот путь, и большинство отказалось из-за высокого уровня травматизма.

Читайте также

Экспертная проверка: Эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, Юрист по страховым спорам Анастасия Гущина, Инженер-автомеханик Михаил Лазарев
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Кремль обратил внимание на странную деталь после отказа западных СМИ посетить Старобельск
Мир. Новости мира
Кремль обратил внимание на странную деталь после отказа западных СМИ посетить Старобельск
В Антарктиде произошло ЧП, о котором молчали — ледник треснул, и важный груз ушёл в океан
Наука и техника
В Антарктиде произошло ЧП, о котором молчали — ледник треснул, и важный груз ушёл в океан
Популярное
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки

Масштабная ночная атака на объекты оборонки Украины вызвала волну дискуссий о поражённых целях, их достаточности и перспективах ядерного удара.

Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
Минус размер к лету без спорта и голодовок: 5 привычек, которые работают, пока вы спите
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
После удара по студентам в ЛНР в Европе начали звучать слова, которые раньше считали немыслимыми
МИД России готовит жесткий сигнал Западу: в Киеве заговорили о новой реальности
Мир теряет миротворцев: почему доверие к операциям падает?
Мир теряет миротворцев: почему доверие к операциям падает?
Последние материалы
Опасная игра Минтранса: разрешат ли мотоциклам летать по выделенкам?
В ожидании туристов: Анапа готовит береговую линию к масштабному запуску
Океан кипит и стирает корабли: место, которое рыбаки давно называют фабрикой смерти
Капуста сгорает на глазах? 3 копеечных средства, которые выкинут вредителей с вашего огорода
Под нами бурлит металлический ад: учёные раскрыли тайну, которая держит Землю живой
Секрет стальных ног: как одно упражнение у стены заставляет спящие мышцы работать без лишнего износа
В воскресенье состоялось состязание на экономичность работы автомобилей-грузовиков… — писала газета Русское слово 26 мая 1908 года
Петербургу пророчат судьбу Атлантиды: что говорит наука о таянии ледников?
Вулкан под Орегоном начал плавить собственную кору: учёные столкнулись с пугающим феноменом
Окрошка перестала быть просто супом в жару: этот рецепт заменит полноценный обед
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.