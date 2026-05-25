Опасная игра Минтранса: разрешат ли мотоциклам летать по выделенкам?

Минтранс затеял опасную игру. Чиновники планируют легализовать присутствие мотоциклов на выделенных полосах для общественного транспорта. Министр Андрей Никитин, не скрывая байкерского прошлого, активно лоббирует инициативу. Звучит заманчиво: вместо того чтобы жариться в кожаном экипе, стоя в пробке, можно лететь по свободной "выделенке". Но зеркала заднего вида говорят об обратном.

Двухколесный хаос на выделенных полосах

Дорога — это не велодром. Автобус весит как небольшой слон. Водитель этой махины имеет огромные слепые зоны. Мотоциклист, влетающий на крейсерской скорости в коридор, где двери открываются каждые пять минут, превращает магистраль в зону высокого риска. Секунда невнимательности у водителя автобуса — и результат предрешен.

"Смешение потоков с разной массой и геометрией — это прямая угроза. Автобус не может мгновенно сменить траекторию, а мотоциклист привык к резким маневрам. При любой аварии с участием тяжелой техники последствия для байкера будут фатальными", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Почему инженеры и юристы против

Техника на двух колесах ведет себя непредсказуемо. Бортовые системы современных мотоциклов заточены под динамику, а не под ожидание, пока такси или автобус совершит маневр на остановке. Даже мелкая ошибка в расчетах при обгоне на узком пространстве полосы закончится контактом с асфальтом.

"Юридически мы получим катастрофический рост страховых споров. Кто будет виноват, если автобус припарковался у остановки, а мотоциклист влетел в его заднюю часть? Суды утонут в исках", — заявила в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Параметр Автобусная полоса Средняя скорость техники 40-60 км/ч Тормозной путь при 60 км/ч 20-30 метров

"Технически это решение выглядит как попытка легализовать неизбежное. Однако тормозные системы байков и автобусов работают по-разному. В экстренной ситуации автобус физически не остановится быстрее мотоцикла", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы о мотоциклах на выделенках

Кто будет регулировать такие участки?

Функции контроля останутся за ГИБДД и камерами фотофиксации, которые придется перенастраивать под новые правила.

Поможет ли это снизить пробки?

Практика показывает, что хаотичное движение двухколесного транспорта только замедляет общий поток, создавая нервозность.

Будут ли ограничения по мощности для байков?

Официальной информации нет, но логика безопасности требует допуска только для легких и маневренных скутеров.

Где искать прецеденты?

Зарубежные страны уже пробовали этот путь, и большинство отказалось из-за высокого уровня травматизма.

