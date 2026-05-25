Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осколки стекла во льдах Гренландии переписали карту угроз: вулкан ударил через 5000 километров
Беременный живот жены бойца Шлеменко взбесил сеть: психолог ответила сторонникам сказок про аиста
Опасная игра Минтранса: разрешат ли мотоциклам летать по выделенкам?
В ожидании туристов: Анапа готовит береговую линию к масштабному запуску
Под нами бурлит металлический ад: учёные раскрыли тайну, которая держит Землю живой
В воскресенье состоялось состязание на экономичность работы автомобилей-грузовиков… — писала газета Русское слово 26 мая 1908 года
Петербургу пророчат судьбу Атлантиды: что говорит наука о таянии ледников?
Вулкан под Орегоном начал плавить собственную кору: учёные столкнулись с пугающим феноменом
Под прицелом иммунитета: кто находится в группе особого риска при атаке экзотического вируса

Российских водителей ждут новые ограничения: что изменится после реформы 2027 года

Авто

Российская система лицензирования автомобилистов готовится к масштабной трансформации, предполагающей переход на дифференцированный допуск к управлению транспортными средствами.

Сотрудник ГАИ
Фото: Pravda.Ru by Пятахина Светлана is licensed under Free for commercial use
Сотрудник ГАИ

По словам возглавляющего систему "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константина Крохмаля действующие механизмы выдачи удостоверений морально устарели и требуют радикального обновления.

Пересмотр правил, заложенный в правительственный план реализации Стратегии безопасности дорожного движения до 2030 года, направлен на снижение аварийности и интеграцию передового международного опыта в отечественную правовую среду.

Реформа предполагает внедрение поэтапного получения прав, аналогичного советским практикам или современной "австралийской модели", где новички проходят через систему временных ограничений. Как сообщается на сайте MoneyTimes со ссылкой на Крохмаля, новая концепция может включать три типа удостоверений, различающихся по цвету и объему разрешенных маневров.

Например, ступенчатые права красного цвета будут выдаваться на первые два года и запрещать выезд на трассы в ночное время или в условиях непогоды. При отсутствии дорожных инцидентов водитель сможет последовательно получить желтую карточку с расширенными правами, а затем — постоянное зеленое удостоверение.

Помимо градации по стажу, экспертное сообщество обсуждает введение специализированных категорий для средств индивидуальной мобильности и спецтехники, а также существенное повышение финансового порога входа. Эксперт MoneyTimes считает, что госпошлина за сдачу экзаменов должна составлять не менее пятидесяти тысяч рублей для наполнения бюджета.

Стоит учитывать, что даже при наличии документа водитель может столкнуться с санкциями, если, например, в его правах стоит отметка АТ, запрещающая управление машиной на механической трансмиссии.

"Внедрение многоступенчатого контроля — это необходимый шаг, учитывая возросшую плотность трафика и сложность современных дорожных развязок. Опыт зарубежных стран показывает, что ограничение ночных поездок и скоростного режима для неопытных водителей существенно сокращает смертность в ДТП среди молодежи", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ожидается, что полномасштабная реализация нововведений начнется в 2027 году и будет сопровождаться ужесточением штрафов за нарушение ПДД. Специалисты подчеркивают, что такая мера станет эффективным рычагом дисциплинарного воздействия.

При этом водителям важно знать свои юридические возможности не только в вопросах управления, но и в защите прав потребителя — например, если возникла необходимость вернуть бракованный автомобиль официальному дилеру через суд.

Ответы на популярные вопросы о реформе водительских прав

Когда начнут действовать новые правила допуска водителей?

Согласно планам правительства, основные этапы модернизации системы и внедрение новых ограничений для начинающих автомобилистов намечены на 2027 год.

Что такое "австралийская система" прав?

Это модель трехступенчатого получения удостоверения (красное, желтое, зеленое), при которой полномочия водителя расширяются постепенно по мере накопления безаварийного стажа.

Какие ограничения могут ввести для новичков в России?

Обсуждается запрет на передвижение в темное время суток, выезд на скоростные магистрали и управление мощными автомобилями в первые два года после получения прав.

Вырастет ли стоимость получения водительского удостоверения?

В рамках реформы звучат предложения по значительному увеличению госпошлины за сдачу экзаменов, что, по мнению инициаторов, поможет дисциплинировать кандидатов.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Храните лето в бутылке: как приготовить легендарную клубничную настойку за 2 шага
Еда и рецепты
Храните лето в бутылке: как приготовить легендарную клубничную настойку за 2 шага
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Военные новости
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
Мир. Новости мира
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
Популярное
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки

Масштабная ночная атака на объекты оборонки Украины вызвала волну дискуссий о поражённых целях, их достаточности и перспективах ядерного удара.

Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
Минус размер к лету без спорта и голодовок: 5 привычек, которые работают, пока вы спите
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
После удара по студентам в ЛНР в Европе начали звучать слова, которые раньше считали немыслимыми
МИД России готовит жесткий сигнал Западу: в Киеве заговорили о новой реальности
Мир теряет миротворцев: почему доверие к операциям падает?
Мир теряет миротворцев: почему доверие к операциям падает?
Последние материалы
Опасная игра Минтранса: разрешат ли мотоциклам летать по выделенкам?
В ожидании туристов: Анапа готовит береговую линию к масштабному запуску
Океан кипит и стирает корабли: место, которое рыбаки давно называют фабрикой смерти
Капуста сгорает на глазах? 3 копеечных средства, которые выкинут вредителей с вашего огорода
Под нами бурлит металлический ад: учёные раскрыли тайну, которая держит Землю живой
Секрет стальных ног: как одно упражнение у стены заставляет спящие мышцы работать без лишнего износа
В воскресенье состоялось состязание на экономичность работы автомобилей-грузовиков… — писала газета Русское слово 26 мая 1908 года
Петербургу пророчат судьбу Атлантиды: что говорит наука о таянии ледников?
Вулкан под Орегоном начал плавить собственную кору: учёные столкнулись с пугающим феноменом
Окрошка перестала быть просто супом в жару: этот рецепт заменит полноценный обед
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.