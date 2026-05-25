Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вторая жизнь просрочки: где испорченное мясо тайно превращают в аппетитный хит продаж
Пусть получает оклад!: Алёна Яковлева прилюдно отчитала приглашённую артистку Театра сатиры
Скрытая сторона жизни композитора: Игорь Крутой рассказал о прозвищах в семье
Ипотека для студентов может стать ловушкой: банки назвали главный риск программы
Троянский конь в борьбе с весом: ученые нашли способ взломать обмен веществ
Телефон тормозит и не заряжается? Одна скрытая проблема с памятью может все объяснить
Без обид и претензий: дочь Анны Ковальчук высказалась о самой интимной сцене в "Тайнах следствия"
Смена мегаполиса на агросектор: как получить бесплатное жилье и не попасть в кредитную ловушку
Мемуаров не будет? Александр Розенбаум признался, почему пасует перед бумагой

Президент подписал закон, который ускоряет оформление пьяных за рулём — теперь юристы не помогут

Авто

Инспекторы ГИБДД получили в руки легальный скальпель для отсечения бюрократического жира. Президент Владимир Путин подписал закон, который превращает процедуру оформления пьяных водителей из изнурительного диктанта в быструю операцию. Больше никаких стопок бумаги на капоте под дождем. Теперь все решается парой росчерков в едином документе. Система наконец-то признала: ловить нарушителей важнее, чем плодить макулатуру.

ДПС
Фото: t.me/mosgibdd by Фото: пресс-служба Госавоинспекции Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ДПС

Прощай, бюрократия: что изменил новый закон

Раньше оформление персонажа с "выхлопом" напоминало подготовку к защите диссертации. Инспектору приходилось заполнять от трех до пяти протоколов. Отстранение — раз бумага. Освидетельствование — два. Задержание тачки — три. На каждый чих — отдельный бланк. Теперь этот бумажный забор снесли. Сведения об отстранении от руля можно вписывать прямо в акт медосвидетельствования или даже в постановление по делу. Это радикально ускоряет процесс очистки дорог от потенциальных убийц.

"Это здравое решение, которое избавляет сотрудника от лишней писанины на месте задержания. Главная задача — быстрее изолировать нетрезвого водителя от транспортного потока, а не заниматься каллиграфией в патрульном авто", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Закон также затронул процедуру эвакуации. Если раньше запись о задержании автомобиля была отдельным квестом, то теперь её разрешено вносить в основной протокол об административном правонарушении. Пока любители подержанных авто ищут способы сэкономить на сервисе, государство оптимизирует "сервис" наказаний. Меньше документов — меньше шансов, что изворотливый юрист зацепится за процессуальную ошибку в пятом по счету бланке.

Задержание без пауз: как это работает на практике

Старая схема была подарком для хитрецов. Пока инспектор корпел над протоколами, водитель мог успеть "протрезветь" психологически или начать затягивать время звонками. Теперь процедура сжимается как пружина. Скорость оформления станет неприятным сюрпризом для тех, кто привык полагаться на медлительность государственной машины. Это касается и случаев, когда водитель требует пересмотр ПДД в свою пользу — закон четко фиксирует факт нарушения в кратчайшие сроки.

Параметр Как было (до закона) Как стало (сейчас)
Количество документов От 3 до 5 отдельных бланков Минимальное (данные вносятся в акт/протокол)
Задержание ТС Отдельный протокол задержания Запись в общем протоколе правонарушения

"Сокращение бумажной волокиты — это всегда риск для правонарушителя. Чем меньше документов заполняет инспектор, тем меньше вероятность допустить формальную ошибку, которая позволила бы водителю избежать ответственности в суде", — предупредил в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Нововведение фактически лишает нарушителя возможности "соскочить" по формальным признакам. Когда информация об опьянении и отстранении аккумулирована в одном месте, доказать свою невиновность, опираясь на путаницу в документах, станет практически невозможно. Даже если ваш автомобиль — это дорогущий импортный кроссовер или отечественный внедорожник, который в судах нельзя выдать за премиум, закон будет един для всех.

Ответы на популярные вопросы о задержании за опьянение

Сколько теперь документов должен составить инспектор при подозрении на опьянение?

Число отдельных бланков сократилось. Теперь инспектор имеет право объединять сведения об отстранении водителя от управления, освидетельствовании и задержании автомобиля в один-два основных документа.

Может ли запись об отстранении вноситься в акт медосвидетельствования?

Да, согласно новому закону, запись об отстранении от управления транспортным средством может делаться непосредственно в акте освидетельствования на состояние опьянения или в протоколе о правонарушении.

Нужно ли составлять отдельный протокол на эвакуацию машины?

Нет, сведения о задержании транспортного средства теперь могут быть внесены в протокол об административном правонарушении или в определение о возбуждении дела.

Поможет ли упрощение документов в суде против пьяного водителя?

Безусловно. Упрощение процесса снижает риск технических ошибок инспектора, что делает доказательную базу более устойчивой в судебных заседаниях и исключает возможность аннулирования протоколов по формальным причинам.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка
Садоводство, цветоводство
Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Садоводство, цветоводство
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Живой вкус деревни: как приготовить настоящий хлебный квас без капли дрожжей
Еда и рецепты
Живой вкус деревни: как приготовить настоящий хлебный квас без капли дрожжей
Популярное
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки

Масштабная ночная атака на объекты оборонки Украины вызвала волну дискуссий о поражённых целях, их достаточности и перспективах ядерного удара.

Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода
Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
Последние материалы
Телефон тормозит и не заряжается? Одна скрытая проблема с памятью может все объяснить
Без обид и претензий: дочь Анны Ковальчук высказалась о самой интимной сцене в "Тайнах следствия"
Смена мегаполиса на агросектор: как получить бесплатное жилье и не попасть в кредитную ловушку
Мемуаров не будет? Александр Розенбаум признался, почему пасует перед бумагой
Врачи бьют тревогу: реформа участковых терапевтов может обернуться новыми очередями
АвтоВАЗ нажал на турбо: Lada Azimut готовит то, чего от российских машин не ждал никто
Не в каждой змее есть яд: как отличить гадюку от безобидной ящерицы во время лесной прогулки
Каменный резонатор для мозга: почему древние мегалиты всегда звучат с частотой 110 Гц
Кровать без спинки стала новой одержимостью дизайнеров: у этого тренда нашлась особенность
Когда банк забирает всё: кому из вкладчиков может грозить полное обнуление счёта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.