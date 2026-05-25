Всего 170 штук: редчайший российский кроссовер, который не доехал до дилеров, появился в объявлении

В России всплыл артефакт, способный заставить коллекционеров Lada потеть от нетерпения. На продажу выставили кроссовер Lada X-Cross 5. Это не просто очередная поделка из Тольятти, а настоящий "единорог" из ограниченной серии. Всего 170 таких машин увидели свет, прежде чем проект тихо свернули. Перед нами — китайский FAW Bestune T77, который примерил ладью на решетке радиатора, но так и не доехал до массового покупателя в автосалонах.

Китайское сердце в русском теле

Рождение этой модели напоминало спецоперацию. В 2023 году завод в Санкт-Петербурге начал сборку, но вместо триумфального шествия по дилерским центрам партия в 170 единиц разошлась по корпоративным стоянкам АвтоВАЗа. Машина выглядит как подтянутый атлет: длина 4525 мм и база в 2700 мм обеспечивают ей уверенную стойку на асфальте. Дизайн FAW Bestune T77 остался практически нетронутым — это по-прежнему острые грани и агрессивный взгляд светодиодов, которые теперь формально принадлежат российскому бренду.

"Этот проект стал отличным индикатором того, как быстро наш автопром может адаптировать восточные технологии. Однако 170 экземпляров — это капля в море, делающая модель эксклюзивом буквально в день выпуска", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Техника с характером хищника

Под капотом пульсирует 160-сильный турбомотор, работающий в паре с 7-ступенчатым роботом. Этот тандем тянет машину вперед с энтузиазмом, несвойственным классическим "Жигулям". Привод — строго передний, что превращает X-Cross 5 в чистого городского жителя. Это не танк для бездорожья, а модный гаджет на колесах. Кроссовер предлагает современный комфорт, который редко встретишь в сегменте массовых отечественных авто, если не считать самые надежные китайские авто, по образу и подобию которых он создан.

Характеристика Lada X-Cross 5 Двигатель 1.5 л Turbo (160 л. с.) Трансмиссия 7-ступенчатый робот (DCT) Привод Передний Тираж 170 штук

Для тех, кто привык к спартанским условиям классики, интерьер X-Cross покажется кабиной истребителя. Цифровые панели, качественный пластик и эргономика, над которой трудились инвесторы из Поднебесной. Это прямой вызов стереотипам. Тем не менее, для части водителей переход на такие сложные агрегаты таит риски, особенно если они привыкли, что бюджетные автомобили практически невозможно убить даже плохим топливом.

"С точки зрения электрики это классический "китаец" со множеством блоков управления. Для владельца редкость машины может стать проблемой при поиске уникальных деталей прошивки, если они отличаются от базового FAW", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Почему за этим авто устроят охоту

Владелец оценивает лот в 1 790 000 рублей. Для коллекционера это сущие копейки за право обладать историческим курьезом. Машина — живое свидетельство эпохи перемен, когда логотипы менялись быстрее, чем ПТС. В будущем такие экземпляры будут стоить дороже, чем их современные аналоги. Впрочем, при покупке такой "экзотики" стоит заранее просчитать стоимость владения, ведь сейчас даже обычная глубокая выбоина может обернуться серьезным ремонтом сложной подвески. Источник издание "Российская газета".

Ответы на популярные вопросы о Lada X-Cross 5

Почему выпустили всего 170 машин?

Это была тестовая предсерийная партия. Из-за сложностей с логистикой и изменения стратегии развития бренда полномасштабный выпуск модели на заводе в Петербурге был приостановлен.

Чем эта Lada отличается от китайского FAW Bestune T77?

Технически — практически ничем. Изменены только шильдики, решетка радиатора и некоторые элементы программного обеспечения медиасистемы под российские требования.

Где обслуживать такой редкий автомобиль?

Большинство расходников и деталей подвески подходят от FAW Bestune T77, однако по специфическим кузовным деталям с логотипом Lada могут возникнуть сложности.

Можно ли официально купить ее у дилера Lada?

Нет, машины не поступали в свободную продажу через дилерскую сеть. Все доступные на рынке экземпляры — это перепродажа авто из корпоративного парка предприятия.

