Авторынок подал сигнал после долгой паузы: покупатели возвращаются, но смотрят уже не на шильдик

Автомобильный рынок России демонстрирует признаки постепенного восстановления: продажи новых машин растут несколько недель подряд, несмотря на то что отрасль пока далека от докризисных показателей. О текущих трендах и факторах, влияющих на поведение покупателей, Pravda.Ru рассказал автоэксперт и специалист по контраварийному вождению Егор Васильев.

Ранее сообщалось о результатах мониторинга активности на рынке. Согласно данным главы агентства "Автостат" Сергея Целикова, за неделю с 18 по 24 мая 2026 года в стране было продано 25,4 тыс. новых легковых авто, что на 1,4% больше предыдущего результата и на 16,4% выше показателей годичной давности.

"Похоже, рынок действительно начинает оживать. Продажи растут уже не первую неделю. Оживление пока довольно посредственное, потому что в любом случае на уровень 2,5 миллиона автомобилей в год мы точно не выходим. Но тем не менее, машины стали продаваться активнее, и это уже позитивный сигнал", — отметил Васильев.

Специалист пояснил, что одним из драйверов процесса стала локализация ряда иностранных брендов. Изучение структуры предложения показывает, что на рынке появляются новые автобренды, что благоприятно сказывается на итоговой стоимости транспортных средств. Также стабильную динамику демонстрирует продукция АвтоВАЗа, которая сохраняет устойчивый спрос.

По словам автоэксперта, российские потребители стали более рациональны в выборе. Теперь ключевыми критериями являются не столько престиж марки, сколько затраты. Актуальная стоимость владения автомобилем выходит на первый план при планировании бюджета семьи. Растет понимание, что доступное обслуживание является критически важным фактором для долгосрочной эксплуатации.

"В последнее время наши потребители стали меньше обращать внимание на бренд и больше — на стоимость приобретения и, что самое главное, на стоимость владения автомобилем. В этом отношении продукция "АвтоВАЗа" обладает определенными преимуществами, по крайней мере перед китайскими автомобилями. Других вариантов при официальных поставках практически нет", — пояснил Васильев.

Анализируя ситуацию, эксперт добавил, что на рынок также влияют макроэкономические показатели. Хотя смягчение ключевой ставки сделало заемные средства чуть доступнее, это не является единственной причиной активности покупателей. Рынок проходит стадию насыщения после периода падения, что сформировало заметный отложенный спрос, а производители из КНР активно применяют маркетинговые инструменты. Ознакомиться с прайс-листами можно в обзоре, где представлены самые дешевые новые машины 2026 года.

При этом отрасль продолжает балансировать между государственным регулированием и интересами бизнеса. Как отмечают наблюдатели, защита авторынка РФ остается в центре внимания регуляторов, что напрямую влияет на конкурентную среду. Рыночная динамика авторынка остается позитивной, однако эксперты призывают следить за изменением правил предоставления льгот и таможенными пошлинами.

