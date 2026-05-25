Ученик на привязи: как новая реформа МВД изменит жизнь начинающих водителей

Получил "корочку" — и сразу в гущу городского трафика? МВД намерено положить конец этой вольнице. К 2027 году вождение в России хотят перевести на "ступенчатую" систему. Фактически, вчерашнего выпускника автошколы превратят в "ученика на привязи". Либо ездишь с ограничениями, либо вообще не садишься за руль.

Почему свобода за рулем станет роскошью?

Сейчас новоявленный водитель прыгает в поток, словно прыгун в воду с десятиметровой вышки — без подготовки. Аварийность среди новичков зашкаливает. В Европе давно поняли: неопытность за рулем приравнивается к оружию без предохранителя. Там системы ограничений — это норма, а не диковинка. Ночные выезды под запретом. Скорость — строго по "индивидуальному ошейнику". Количество друзей, жаждущих кататься с "чайником" — строго регламентировано.

"Любое ужесточение правил вводится для снижения статистики увечий на дорогах. Но важно осознавать: административные барьеры бьют по кошельку. Вместо реального опыта мы получим рост цен на полис ОСАГО, который для новичков и так стал неподъемным", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Мнение экспертов о поэтапном допуске

Система выглядит как попытка привить дисциплину через страх и невозможность полноценного использования транспорта. Логистика обучения переходит в стадию "цифрового контроля". Ведь мало просто запретить — нужно отследить нарушение. Если завтра введут запрет на ночные поездки, значит в каждый автомобиль придется вшивать телематику, как в беспилотные автомобили, чтобы фиксировать геопозицию и время.

"Начинающий водитель сегодня — это хаос на дороге. Поэтапный допуск поможет выработать базовую моторику в безопасных условиях, прежде чем человек выйдет в реальный обгон на загородной трассе", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Характеристика Текущий статус (новичок) Максимальная скорость Без ограничений (общие ПДД) Пассажиры Полный салон Ночное время Разрешено

"Любой регламент требует контроля. Если внедрят поэтапный допуск, инспекторы на дорогах станут куда придирчивее к молодым водителям, что усилит конфликтность при каждой остановке", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о безопасности дорожного движения

Как власти будут контролировать соблюдение новых правил?

Вероятнее всего, с помощью интеллектуальных транспортных систем и камер фиксации, которые будут считывать статус "новичка" по базе данных ГИБДД в режиме реального времени.

Станет ли обучение в автошколах дороже?

Да, усложнение программы и необходимость сертифицированного "поэтапного" сопровождения неминуемо поднимут стоимость курсов для кандидатов в водители.

Смогу ли я сразу возить семью после экзамена?

Если введут ограничения на количество пассажиров (как в ряде западных стран), то сразу — нет, придется ждать завершения испытательного срока.

Поможет ли это снизить число аварий?

Статистически — да, так как ограничение скоростного режима для неопытных водителей напрямую снижает тяжесть последствий при столкновениях.

