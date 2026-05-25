Ученик на привязи: как новая реформа МВД изменит жизнь начинающих водителей

Получил "корочку" — и сразу в гущу городского трафика? МВД намерено положить конец этой вольнице. К 2027 году вождение в России хотят перевести на "ступенчатую" систему. Фактически, вчерашнего выпускника автошколы превратят в "ученика на привязи". Либо ездишь с ограничениями, либо вообще не садишься за руль.
Сейчас новоявленный водитель прыгает в поток, словно прыгун в воду с десятиметровой вышки — без подготовки. Аварийность среди новичков зашкаливает. В Европе давно поняли: неопытность за рулем приравнивается к оружию без предохранителя. Там системы ограничений — это норма, а не диковинка. Ночные выезды под запретом. Скорость — строго по "индивидуальному ошейнику". Количество друзей, жаждущих кататься с "чайником" — строго регламентировано.
"Любое ужесточение правил вводится для снижения статистики увечий на дорогах. Но важно осознавать: административные барьеры бьют по кошельку. Вместо реального опыта мы получим рост цен на полис ОСАГО, который для новичков и так стал неподъемным", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.
Система выглядит как попытка привить дисциплину через страх и невозможность полноценного использования транспорта. Логистика обучения переходит в стадию "цифрового контроля". Ведь мало просто запретить — нужно отследить нарушение. Если завтра введут запрет на ночные поездки, значит в каждый автомобиль придется вшивать телематику, как в беспилотные автомобили, чтобы фиксировать геопозицию и время.
"Начинающий водитель сегодня — это хаос на дороге. Поэтапный допуск поможет выработать базовую моторику в безопасных условиях, прежде чем человек выйдет в реальный обгон на загородной трассе", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
|Характеристика
|Текущий статус (новичок)
|Максимальная скорость
|Без ограничений (общие ПДД)
|Пассажиры
|Полный салон
|Ночное время
|Разрешено
"Любой регламент требует контроля. Если внедрят поэтапный допуск, инспекторы на дорогах станут куда придирчивее к молодым водителям, что усилит конфликтность при каждой остановке", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
Вероятнее всего, с помощью интеллектуальных транспортных систем и камер фиксации, которые будут считывать статус "новичка" по базе данных ГИБДД в режиме реального времени.
Да, усложнение программы и необходимость сертифицированного "поэтапного" сопровождения неминуемо поднимут стоимость курсов для кандидатов в водители.
Если введут ограничения на количество пассажиров (как в ряде западных стран), то сразу — нет, придется ждать завершения испытательного срока.
Статистически — да, так как ограничение скоростного режима для неопытных водителей напрямую снижает тяжесть последствий при столкновениях.
