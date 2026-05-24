Geely обновила своего бестселлера — внешность теперь кусается, а начинка осталась той же доброй лошадкой

Китайский "хищник" Geely Coolray вернулся на российские дороги, сверкая обновленной чешуей радиаторной решетки. Забудьте про скромность — теперь этот кроссовер напоминает разъяренную рыбу-фугу, решившую захватить все парковочное пространство мегаполиса. Маркетологи выкатили на рынок сразу топовую версию "Эксклюзив", намекая, что мелочиться не стоит. Но так ли эксклюзивен этот рестайлинг, или перед нами просто умелый макияж на лице старого знакомого?

Фото: commons.wikimedia.org by Итан Ламас, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Geely Coolray

Внешность: оскал и диффузоры

Обновленный Coolray выглядит так, будто он прошел курс агрессивной терапии. Решетка радиатора разрослась до неприличных размеров, покрывшись волнообразным узором. Передний бампер теперь украшен диффузором, который на паркетнике мощностью 147 сил смотрится так же уместно, как спойлер на тележке из супермаркета. Это чистая визуальная атака. Машина кричит о динамике, даже когда стоит в глухой пробке на МКАД.

"Такой агрессивный дизайн часто скрывает огрехи сборки, но в случае с Geely мы видим неплохую подгонку панелей. Однако лакокрасочное покрытие требует внимания — любой скол на таком 'лице' будет виден издалека", — констатировал в беседе с Pravda.Ru специалист по детейлингу Максим Терехов.

Автомобиль покинул наш рынок осенью прошлого года, чтобы вернуться более "цифровым" и дорогим. Базовый ценник замер на отметке 2,9 миллиона рублей. Если вы умеете торговаться с дилерами и готовы влезть в кредитные дебри, можно сбить цену до 2,7 миллиона.

Интерьер: царство пикселей

Внутри нас встречает торжество китайской электроники. Приборка на 8,8 дюйма и огромный "телевизор" мультимедиа на 14,6 дюйма. Кнопки окончательно уступили место сенсорам. Интерьер выглядит дорого и современно, но за этой красотой скрывается сложная проводка, которая питает второй уровень автономности. Электронные помощники теперь следят за вами пристальнее, чем бдительная теща.

"Обилие сенсорных экранов и систем помощи водителю — это всегда нагрузка на бортовую сеть. Важно следить за состоянием аккумулятора и качеством контактов, иначе 'глюки' мультимедиа станут вашими верными спутниками", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Железо: старое сердце, новый ритм

Под капотом без перемен. Старый добрый 1,5-литровый турбомотор на четыре цилиндра выдает 147 "коней". Работает он в паре с семиступенчатым роботом с мокрыми сцеплениями. Это проверенная связка, которая едет бодро, но без лишнего фанатизма. Надежные китайские авто сегодня — это не миф, а результат долгой эволюции, и Coolray здесь крепкий середняк.

Характеристика Показатель Двигатель 1.5 Турбо, 147 л. с. Трансмиссия Робот 7DCT (мокрый) Цена (без скидок) 2 900 000 руб.

Экономика владения: таяние миллионов

Покупка нового Geely — это не инвестиция, а плата за удовольствие сидеть в свежем салоне. Аналитики предупреждают: старшие братья "Coolray", такие как Monjaro и Tugella, теряют по миллиону рублей в стоимости уже через пару лет службы. Вторичный рынок безжалостен к тем, кто накатал больше 50 тысяч километров. Выбирая яркий дизайн, помните, что при перепродаже за него придется доплатить из своего кармана.

"Двигатели малого объема с турбиной и роботизированные коробки требуют идеального сервиса. Если владелец экономит на масле, к 100 тысячам пробега машина превращается в неподвижный памятник китайскому автопрому", — предупредил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

В мире, где в Китае не любят некоторые бренды, Geely умудряется держать марку в России. Обновленный Coolray — это смартфон на колесах, который стоит как небольшая квартира в регионах. Но за эмоции и запах нового пластика многие готовы платить.

Ответы на популярные вопросы о Geely Coolray

Сколько реально стоит новый Coolray?

Официальная цена версии "Эксклюзив" составляет 2,9 млн рублей, но дилеры предлагают программы скидок, снижающие цену до 2,7 млн рублей.

Что изменилось в технической части?

Технически автомобиль остался прежним: турбомотор 1.5 литра (147 л. с.) и 7-ступенчатый робот DCT.

Какие новые опции появились в салоне?

Обновленная модель получила увеличенную цифровую приборную панель (8,8 дюйма) и мультимедиа-экран диагональю 14,6 дюйма.

Сильно ли машина теряет в цене?

Согласно аналитике рынка, модели этого бренда могут терять до миллиона рублей в стоимости в течение первых двух-трех лет эксплуатации при активном пробеге.

Читайте также